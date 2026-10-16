Về từ Hàn Quốc giữ con, mẹ vỡ òa đón bé 1,2kg từ ca tam thai nguy kịch

Mang tam thai tự nhiên khi đang sinh sống tại Hàn Quốc, chị Ngọc Anh, 31 tuổi, quyết định trở về Việt Nam ở tuần thai thứ 14 để tìm nơi có chuyên môn phù hợp, theo dõi sát tình trạng của các con. Được người thân giới thiệu Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, chị đến Trung tâm Can thiệp bào thai.

Khi thai được 16 tuần, bác sĩ phát hiện hai thai chung bánh rau mắc hội chứng truyền máu song thai giai đoạn II, diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng cả hai.

Một thai bị thiểu ối nặng, không nhìn thấy bàng quang và gần như không cử động. Thai còn lại rơi vào tình trạng đa ối do nhận quá nhiều máu từ thai kia. Bên cạnh đó, chị Ngọc Anh có nhân xơ tử cung, bánh rau bám mặt trước, khiến việc can thiệp càng phức tạp.

Sau khi đánh giá tình trạng thai phụ và các thai nhi, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật laser nhằm xử lý hội chứng truyền máu song thai , giữ cơ hội sống cho một trong hai thai bị ảnh hưởng bởi truyền máu song thai.

Ca can thiệp được thực hiện khẩn trương trong ngày. Các bác sĩ phải tính toán kỹ đường tiếp cận để hạn chế nguy cơ chảy máu và kích thích cơn co tử cung.

Sau phẫu thuật, tình trạng thai nhi được giữ lại chuyển biến tích cực. Các bác sĩ ghi nhận thai cử động tốt, không có dấu hiệu chảy máu hay bong rau.

Hành trình giữ con vẫn còn nhiều thử thách. Sau can thiệp, hai thai còn lại được duy trì, mỗi thai có một bánh rau và một buồng ối riêng. Trong quá trình theo dõi, một thai nhi xuất hiện tình trạng chậm tăng trưởng, không thể tiếp tục duy trì thai kỳ.

Ngày xuất viện, em bé nặng 2,3 kg, các chỉ số sức khỏe ổn định và đủ điều kiện trở về nhà cùng gia đình.

Đến tuần 25, chị Ngọc Anh xuất hiện cơn chuyển dạ. Các bác sĩ buộc phải chấm dứt thai kỳ đối với thai chậm tăng trưởng, đồng thời tìm cách bảo đảm an toàn cho em bé còn lại.

Những tuần tiếp theo, chị tiếp tục được theo dõi sát. Khi thai được 28 tuần, nguy cơ sinh non ngày càng rõ, các bác sĩ chủ động cho thai phụ dùng thuốc trưởng thành phổi và thuốc bảo vệ não cho thai nhi, chuẩn bị cho khả năng em bé chào đời sớm.

May mắn, chị chỉ xuất hiện cơn chuyển dạ sau khi hoàn tất các liều thuốc theo chỉ định. Cuộc sinh diễn ra thuận lợi, em bé nặng 1,2kg. Ngay sau sinh, em bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh để chăm sóc và điều trị chuyên sâu.

Hai tháng tiếp theo là quãng thời gian chị Ngọc Anh sống trong tâm trạng vừa mong ngóng vừa thấp thỏm. Từ một em bé chỉ nặng 1,2 kg, con dần ổn định nhờ được các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi và chăm sóc từng ngày.

Khoảnh khắc được tự tay ôm con khi bé bắt đầu được chăm sóc theo phương pháp Kangaroo trở thành dấu mốc đặc biệt với người mẹ. Sau những ngày chỉ có thể chờ tin từ đội ngũ y tế, chị cuối cùng cũng được áp con vào lòng.

Ngày xuất viện, em bé nặng 2,3 kg, các chỉ số sức khỏe ổn định và đủ điều kiện trở về nhà cùng gia đình.

Nhìn lại hành trình đã qua, chị Ngọc Anh cho biết điều giúp mình vững lòng là được các bác sĩ giải thích cặn kẽ về tình trạng của mẹ và các con, đồng thời thường xuyên động viên giữ tinh thần tích cực. Từ ca can thiệp ở tuần 16 đến quá trình theo dõi thai kỳ và chăm sóc trẻ sinh non, chị cảm nhận được sự đồng hành của đội ngũ y tế.

Từ trải nghiệm của mình, chị muốn nhắn nhủ những người mang đa thai không nên chủ quan, ngay cả khi cơ thể người mẹ vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Những vấn đề ở thai nhi có thể diễn tiến nhanh, chỉ được phát hiện qua siêu âm, theo dõi và đánh giá chuyên sâu.