Váy cưới của Tiên Nguyễn được đặt thiết kế riêng ở nước ngoài rồi vận chuyển về Việt Nam

Chiếc váy cúp ngực, ôm sát eo theo phom corset giúp tôn vòng hai, kết hợp phần tùng váy phồng tạo chuyển động mềm mại mỗi khi cô dâu bước đi. Chất liệu ren cao cấp dệt bằng chỉ bạc, đính pha lê Swarovski và đá quý trong nhiều tông ánh sáng khiến tổng thể trang phục bắt sáng rực rỡ dưới hệ thống đèn tiệc. Tiên Nguyễn hoàn thiện tạo hình với găng tay phong cách quý tộc châu Âu và khăn voan dài hơn ba mét.

Theo ekip, mẫu váy được lên ý tưởng trong hơn hai tháng trước khi vận chuyển về Việt Nam. Fashion Director Kye Nguyễn đồng hành cùng cô dâu trong việc định hình phong cách. Nhà mốt Jimmy Choo vốn nổi tiếng ở dòng haute couture bridal, với các chi tiết thủ công tỉ mỉ trên giày satin, phụ kiện đính pha lê, kim loại quý và các thiết kế dành riêng cho khách hàng VIP. Giá trị một thiết kế đặt may có thể dao động từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng tùy chất liệu và độ công phu.

Sau lễ gia tiên tại nhà riêng ở Thảo Điền, Tiên Nguyễn có mặt tại trung tâm tiệc cưới để chuẩn bị từ trưa. Cô được chuyên gia trang điểm Hàng Thanh Thiện và Bi Hà hỗ trợ suốt hơn ba giờ, chọn layout tông Tây với mắt khối và môi nâu cam – nổi bật hơn so với phong cách nhẹ nhàng trong buổi lễ tại gia.

Tiên Nguyễn (Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997) là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Cô có nền tảng học thuật về kinh doanh và quản trị hàng không tại Anh, hiện điều hành một công ty phân phối thời trang cao cấp. Tiên Nguyễn là gương mặt quen thuộc tại Paris, Milan và London Fashion Week. Chồng cô – Justin Cohen, người gốc Dubai, làm trong lĩnh vực quảng cáo – và Tiên Nguyễn đã có nhiều năm gắn bó trước khi về chung một nhà.



