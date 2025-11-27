Shin Min Ah thích váy cưới hiện đại và đơn giản

Vào ngày 25 tháng 11 (giờ địa phương), một video có tựa đề "Cô dâu tháng 12 Shin Min Ah, cô ấy muốn mặc váy cưới nào nhất?" đã được đăng tải trên kênh YouTube Harper's BAZAAR Hàn Quốc. Trong clip, Shin Min Ah nhìn lại những khoảnh khắc thời trang trong quá khứ của mình, từ ảnh thời thơ ấu đến các cảnh quay phim truyền hình và xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế (GV). Trong clip này, nữ diễn viên cũng chia sẻ những câu chuyện hậu trường.

Khi các nhân viên nói Shin Min Ah đã mặc rất nhiều váy cưới trong suốt sự nghiệp của mình và cô tỏ ra ngạc nhiên khi được xem bộ sưu tập những bộ váy cưới cô đã mặc khi tham gia các bộ phim. Sau đó, cô thừa nhận đúng là mình đã mặc nhiều chiếc váy cưới khác nhau. Khi được hỏi liệu có bộ váy nào trong số đó vẫn đặc biệt đẹp với cô, Shin Min Ah ngay lập tức đã chọn chiếc váy cưới trong phim "Tomorrow, With You". Cô nói: "Chiếc váy hiện đại đó trông nổi bật hơn".

"Váy cưới thường được trang trí cầu kỳ hoặc rất nữ tính. Nhưng chiếc váy hiện đại và đơn giản lại in sâu vào ký ức của tôi" - Shin Min Ah thú nhận.

Shin Min Ah sẽ kết hôn với nam diễn viên Kim Woo Bin vào ngày 20 tháng 12 tới tại khách sạn The Shilla Seoul ở Jangchung-dong. Cặp đôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng sau mười năm hẹn hò.