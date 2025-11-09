Bà hoàng váy cưới lộ bóng lưng không tin nổi ở tuổi 76

"Bà hoàng váy cưới" Vera Wang lại khiến thế giới thời trang một lần nữa phải trầm trồ khi xuất hiện tại CFDA Fashion Awards 2025 - sự kiện thường niên do Hội đồng Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân có ảnh hưởng trong việc định hình ngôn ngữ thẩm mỹ và văn hóa thời trang đương đại.

Dù đã 76 tuổi , Vera Wang vẫn khiến công chúng "mất bình tĩnh" khi bước lên thảm đỏ trong bộ áo bralette gợi cảm, khoe cơ bụng săn chắc cùng váy lụa trắng tinh khôi - một vẻ đẹp vượt thời gian, thanh lịch và táo bạo đến mức… không ai nghĩ bà đã U80.

Bóng lưng khiến mọi người phải "Wow" của Vera Wang. (Nguồn: Thefigen)

Bài đăng trên X về NTK Vera Wang đạt 1,7 triệu lượt xem.

Nhà thiết kế lựa chọn áo bralette đen dáng tối giản, điểm nhấn nằm ở phần tay áo nối liền hai bên, tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt như một chiếc áo đang được khoác hờ. Bà phối cùng chân váy lụa trắng dài chạm đất, chất liệu satin bóng mềm mại giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Sự kết hợp giữa hai gam màu kinh điển đen – trắng được Vera Wang thể hiện một cách tinh tế, vừa mang hơi hướng tối giản, vừa tỏa ra khí chất high-fashion.

Nhìn bóng lưng này, không ai nghĩ "bà hoàng váy cưới" Vera Wang năm nay đã 76 tuổi.

Để phù hợp với bộ outfit này, Vera Wang chọn kính râm bản to, chi tiết giúp tổng thể trang phục thêm phần mạnh mẽ và cá tính. Bà giữ nguyên mái tóc dài duỗi thẳng, rẽ ngôi giữa, kiểu tóc đặc trưng đã trở thành điểm đặc trưng của Vera Wang suốt nhiều năm qua.

Tuy dưới ánh đèn flash có thể thấy rõ dấu vết thời gian trên gương mặt, nhưng khó ai có thể phủ nhận ở tuổi 76, Vera Wang vẫn giữ được làn da săn chắc và vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ.

Trước đó, trong nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, Vera Wang cũng từng khiến công chúng choáng váng bởi vẻ ngoài trẻ trung đến khó tin. Dù là trên thảm đỏ Met Gala, trong các buổi ra mắt bộ sưu tập hay ở hậu trường những show diễn lớn, bà luôn giữ phong độ ấn tượng vượt thời gian cùng thân hình mảnh mai.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Vera Wang.

Ít ai biết rằng, hành trình thời trang của Vera Wang bắt đầu từ năm 18 tuổi khi bà làm việc trong ngành thời trang và đến năm 23 tuổi, bà đã tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành biên tập viên thời trang trẻ nhất trong lịch sử của tạp chí Vogue. Sau 17 năm, Vera rời Vogue và chuyển sang thiết kế phụ kiện cho Ralph Lauren. Nhưng cú rẽ định mệnh đến vào năm 40 tuổi khi bà không tìm được chiếc váy cưới ưng ý cho chính mình và quyết định tự thiết kế. Câu chuyện ấy mở đầu cho đế chế Vera Wang Bridal - thương hiệu váy cưới được các ngôi sao hàng đầu thế giới yêu thích suốt nhiều thập kỷ qua.

Làn da ở tuổi U80 của bà.

Từ đó, cái tên Vera Wang không chỉ gắn liền với những chiếc váy cưới "trong mơ", mà còn trở thành biểu tượng của sự thanh lịch, nữ tính và hiện đại vượt thời gian. Bà từng thiết kế những chiếc váy cưới cho các ngôi sao nổi tiếng như: Mariah Carey, Victoria Beckham, Avril Lavigne, Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Kim Kardashian, Lưu Gia Linh, Thang Duy….

Nhiều phu nhân của các nguyên thủ quốc gia cũng từng diện trang phục do Vera Wang thiết kế. Vera Wang hiện có khối tài sản ước tính khoảng 650 triệu USD và được xem là thần tượng của nhiều phụ nữ bởi vẻ đẹp không tuổi cùng tinh thần trẻ trung.

Những ngôi sao nổi tiếng thế giới từng diện thiết kế váy cưới của Vera Wang.



