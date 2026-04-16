(Ảnh: Taylor Swift Ins)

Mọi ánh mắt chắc chắn sẽ đổ dồn vào Taylor Swift trong đám cưới sắp tới của cô với Travis Kelce, và chiếc váy của nữ ca sĩ được lấy cảm hứng từ chiếc váy cưới đầu tiên của Elizabeth Taylor khi biểu tượng Hollywood kết hôn với Conrad Hilton - bác ruột của Paris Hilton - vào năm 1950, theo Daily Mail đưa tin.

Taylor Swift không hề giấu giếm việc cô là một fan hâm mộ của nữ diễn viên "Cleopatra". Cô đã viết một bài hát có tựa đề "Elizabeth Taylor" cho album mới nhất của mình, "The Life of a Showgirl", và phát hành video âm nhạc vào tháng trước.

Nguồn tin của Daily Mail nói: "Taylor đã dành rất nhiều thời gian để xem những bức ảnh cũ của Elizabeth Taylor khi cô ấy thực hiện video âm nhạc cho bài hát đó và cô ấy đã say mê phong cách của nữ hoàng điện ảnh. Vì vậy, khi bắt đầu nghĩ về váy cưới, cô ấy đã tìm kiếm những chiếc váy cũ của Elizabeth trên mạng".

Váy cưới của Swift và Travis Kelce được lấy cảm hứng từ váy cưới của Elizabeth Taylor với Conrad Hilton năm 1950. (Ảnh: Bettmann Archive)

Theo nguồn tin, Taylor Swift ngưỡng mộ chiếc váy cưới năm 1950 của Taylor vì nó "cổ điển và ôm sát eo", và cô ấy cũng rất thích những chi tiết ren.

Elizabeth Taylor nổi tiếng là ngôi sao Hollywood kết hôn nhiều. Bà đã kết hôn bảy lần trước khi qua đời vào tháng 3 năm 2011 ở tuổi 79. Hilton là người chồng đầu tiên của bà, bà kết hôn với ông khi mới 18 tuổi, và họ chia tay chỉ sau tám tháng chung sống.

Sau đó, bà kết hôn với nam diễn viên người Anh Michael Wilding (và cuộc hôn nhân này kéo dài từ năm 1952 đến 1957), nhà sản xuất Mike Todd (1957 đến 1958), ca sĩ Eddie Fisher (1959 đến 1964), diễn viên Richard Burton (1975 đến 1976), chính trị gia John Warner (1976 đến 1982) và công nhân xây dựng Larry Fortensky (1991 đến 1996).

Bài hát của Taylor Swift dành tặng Elizabeth Taylor nhắc đến những mối tình được công khai rộng rãi của nữ diễn viên.

Tuần trước, Page Six đã độc quyền đưa tin rằng thiệp báo hỷ của Swift và Kelce đã được gửi đến khách mời, tiết lộ rằng đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại New York.

Công tác chuẩn bị đã được tiến hành rất tốt. Đội phù dâu của Swift, bao gồm Selena Gomez và Gigi Hadid, được cho là đang cùng nhau thực hiện một video về ngôi sao nhạc pop để chiếu tại đám cưới của cô và Kelce, ghi lại mối quan hệ của họ từ những ngày đầu.

"Phần lớn đoạn phim cho thấy Taylor cười rất vui vẻ, vì cô ấy thực sự yêu thích sự hài hước của Travis" - một nguồn tin nói với tờ Sun.

Theo các nguồn tin, Gomez cũng đang lên kế hoạch tổ chức một buổi hát karaoke cho dàn khách mời toàn sao của cặp đôi để "thể hiện tình yêu" và "cùng chung vui mừng sự nổi tiếng vượt bậc của Taylor".