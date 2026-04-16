Anne Hathaway bận “không thở nổi”, đổi style liên tục khiến fan chóng mặt

Trong showbiz, ai cũng mong có lịch trình dày đặc, sự nghiệp thăng hoa và liên tục xuất hiện trước công chúng. Nhưng nhìn vào hành trình của Anne Hathaway trong suốt một tháng vừa qua, nhiều người phải thừa nhận: “bận tới không kịp thở” như cô không phải ai cũng theo nổi. Không chỉ chạy show liên tục, nữ diễn viên còn khiến dân tình “hoa mắt” khi liên tục biến hóa phong cách, mỗi lần xuất hiện là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

Mở đầu chuỗi hoạt động dày đặc là lần xuất hiện đầy ấn tượng của Anne Hathaway vào cuối tháng 3, tại sự kiện giới thiệu bộ sưu tập trang sức cao cấp của Bvlgari. Khi đó, cô lựa chọn một thiết kế đầm đỏ rực rỡ, tôn lên vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa. Sự kết hợp giữa sắc đỏ quyền lực và thần thái đỉnh cao giúp Anne trở thành tâm điểm của sự kiện. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc của cô trong nhiều năm – một quý cô thanh lịch, cổ điển nhưng không kém phần quyến rũ.

Tưởng chừng sẽ có thời gian nghỉ ngơi sau sự kiện, nhưng không, Anne ngay lập tức bước vào chuỗi lịch trình dày đặc để quảng bá cho bộ phim The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ hàng hiệu 2). Hành trình của cô trải dài từ South Korea, China cho tới Mexico – những thị trường lớn với lượng người hâm mộ đông đảo.

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ không chỉ là cường độ làm việc, mà còn là sự thay đổi phong cách rõ rệt của Anne trong giai đoạn này. Nếu trước đó cô mang vẻ đẹp cổ điển, thì trong tour quảng bá, nữ diễn viên lại “lột xác” với loạt outfit cá tính, nổi bật. Những thiết kế mang màu sắc rực rỡ, phom dáng phá cách, chi tiết độc đáo liên tục được cô lựa chọn, giúp hình ảnh trở nên trẻ trung và thời thượng hơn hẳn. Anne Hathaway lúc này không chỉ là một minh tinh Hollywood, mà còn là biểu tượng thời trang linh hoạt, không ngại thử nghiệm.

Chưa dừng lại ở đó, khi lịch trình quảng bá cho “Yêu nữ hàng hiệu 2” còn chưa kịp “hạ nhiệt”, Anne Hathaway đã tiếp tục bước vào một dự án hoàn toàn khác – bộ phim tâm lý giật gân Mother Mary. Và một lần nữa, cô lại khiến công chúng bất ngờ khi thay đổi phong cách.

Trong loạt sự kiện liên quan đến “Mother Mary”, Anne xuất hiện với hình ảnh độc đáo hơn, mang hơi hướng nghệ thuật rõ rệt. Cô lựa chọn những thiết kế từ chất liệu xếp nếp đặc biệt, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Kết hợp cùng giày cao gót và clutch ánh kim, tổng thể mang đến cảm giác hiện đại, có phần “avant-garde” – khác xa với hình ảnh thanh lịch hay cá tính trước đó. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng biến hóa không giới hạn của Anne Hathaway, khi cô có thể “nhập vai” vào nhiều phong cách khác nhau một cách thuyết phục.

Theo dõi hành trình của Anne Hathaway chỉ trong vòng một tháng, không ít người phải thốt lên kinh ngạc. Không chỉ làm việc với cường độ cao, cô còn duy trì phong độ ổn định cả về nhan sắc lẫn phong cách. Mỗi lần xuất hiện là một lần làm mới hình ảnh, không trùng lặp, không nhàm chán – điều mà không phải ngôi sao nào cũng làm được.

Ở tuổi ngoài 40, Anne Hathaway không chỉ giữ được vị thế trong làng điện ảnh, mà còn ngày càng khẳng định sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang. Cô chứng minh rằng, sự bận rộn không phải là áp lực, mà có thể trở thành động lực để tỏa sáng – miễn là bạn đủ bản lĩnh và đam mê.

Có thể nói, hành trình “chạy show không ngừng nghỉ” của Anne Hathaway chính là hình mẫu lý tưởng mà nhiều người mơ ước: được làm việc hết mình, được thử nghiệm nhiều phong cách và luôn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của bản thân. Nhưng đồng thời, nó cũng là lời nhắc rằng đằng sau ánh hào quang ấy là sự nỗ lực không ngừng – thứ không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi.