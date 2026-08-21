Vất vả nuôi con nhưng con gái lại quấn bố nhất? Sự thật "phũ phàng" đằng sau

Gần đây, tôi nghe rất nhiều bà mẹ có con gái than phiền:

“Rõ ràng mình là người tận tụy chăm con từng chút một, thế mà khi ngã, phản ứng đầu tiên của con không phải là tìm mẹ mà là gọi bố!”

“Thấy con gái uất ức, đau lòng, trong lòng còn đang tính xem nên an ủi con thế nào, ai ngờ nó chạy xộc ngay vào lòng bố.”

Mỗi lần chứng kiến cảnh này, các mẹ đều rất khó hiểu. Bình thường mình vất vả cho ăn, thay tã, dỗ ngủ, kết quả là vị trí “số một” trong lòng con lại thuộc về người bố đi làm về chỉ biết nằm ườn trên sofa chẳng làm gì. Nghĩ mà thấy tủi thân và ức chế biết bao!

Mẹ rất giận, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sở dĩ có kết quả này rất có thể là do phương pháp giáo dục thường ngày và bầu không khí gia đình đang gặp vấn đề.

Những thói quen đẩy con gái về phía người bố

Quản lý quá nghiêm ngặt

Phân công trong nhiều gia đình thường là: mẹ lo ăn mặc ở đi lại, bố lo kiếm tiền và chơi cùng con. Khi chăm con, miệng mẹ lúc nào cũng là “đừng chạy”, “đừng chạm vào”, “không được ăn”; trong khi bố lúc nào cũng bảo “đi thôi, mình cùng quậy nào”.

Ký ức của con gái mang tính cảm xúc, con sẽ không nhớ mẹ đã mặc cho mình bao nhiêu áo, nấu bao nhiêu bữa ăn ngon, mà chỉ nhớ ai đã đưa mình đi chơi, đi quậy. Chính vì thế, hầu hết con gái đều thích người bố không gò bó, không đòi hỏi khắt khe.

Thái độ của bố ôn hòa hơn

Quan sát kỹ sẽ thấy thái độ của bố đối với con gái và con trai hoàn toàn khác nhau. Với con trai, bố luôn “quản lý kiểu thả rông”, ngã thì tự đứng dậy, thậm chí chẳng buồn giơ tay đỡ chứ đừng nói đến an ủi.

Nhưng với con gái thì khác hẳn, đúng kiểu “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Khi ở bên con gái, nhiều ông bố diện mạo thô giáp lại biến thành giọng điệu nũng nịu, động tác cũng nhẹ nhàng hẳn. Ở bên bố, con gái cảm nhận được nhiều sự chiều chuộng, bảo vệ hơn nên tự nhiên muốn gần gũi.

Ảnh hưởng từ cảm xúc trong gia đình

Biết là nhiều người mẹ không thích nghe, nhưng xin hãy bình tĩnh tự nhìn lại bản thân: Cảm xúc thường ngày của bạn thế nào?

Trong nhiều gia đình, mẹ là người tạo ra và lây lan sự lo âu. Con bệnh, điểm số tụt dốc, người hốt hoảng đầu tiên chắc chắn là mẹ.

Không thể phủ nhận sự hốt hoảng đó xuất phát từ sự lo lắng, nhưng trong hoàn cảnh này, cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng. Khi tinh thần luôn căng thẳng, giọng nói của mẹ sẽ tự nhiên to hơn, gắt gao hơn, thậm chí nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Trái lại, người bố ít phải lo nghĩ lại có tâm trạng ổn định hơn hẳn.

Nói nhiều như vậy, nhiều bà mẹ sẽ vặn hỏi: Tại sao lại nói tốt cho bố, chẳng lẽ mẹ không tốt sao?

Thực ra, đây không phải là bào chữa cho người bố, mà là muốn nhắc nhở các bà mẹ tự phản tỉnh! Hành động thân thiết với bố hơn của con gái thực chất là một tín hiệu nhắc mẹ rằng: Đã đến lúc phải thay đổi phương pháp giáo dục và cách cư xử rồi.

Muốn con gái gần gũi mình hơn, mẹ có thể thử những cách sau

Bớt kiểm soát, đồng hành thả lỏng hơn

Người mẹ thông minh đừng nghĩ đến việc can thiệp mọi chuyện, gò bó con khắp nơi. Trong cuộc sống, chỉ cần giữ vững nguyên tắc và ranh giới cốt lõi, những việc nhỏ khác đều có thể buông tay.

Thỉnh thoảng con ham chơi, ăn vặt hay gây ra lỗi nhỏ, mẹ không cần lập tức đứng ra lên lớp. Hãy bắt đầu từ bỏ “vai trò quản gia”, đừng coi con là vật sở hữu của mình, con nên có ý kiến riêng.

Dành ra một khoảng thời gian chơi đùa riêng mỗi ngày, tạm gác lại việc nhà và lo âu để toàn tâm toàn ý quậy cùng con. Có như vậy, con mới hiểu mẹ không chỉ biết quản lý, bảo vệ mà còn biết chơi cùng mình.

Cất đi sự lo âu, làm người mẹ ổn định cảm xúc

Trên hành trình nuôi dạy con, đáng sợ nhất là sự tiêu hao cảm xúc nội tại và trút bỏ cảm xúc lên người khác. Đặc biệt là người mẹ thường xuyên ở bên con, nếu tâm trạng luôn không tốt chắc chắn sẽ lây sang con.

Mẹ nhất định phải học cách kiểm soát cảm xúc. Khi gặp vấn đề, trước tiên hãy giữ bình tĩnh, đừng hốt hoảng và càng không nên trách mắng. Con mắc lỗi không có gì to tát, biết sai mà sửa mới là quan trọng nhất.

Dần dần mẹ sẽ nhận ra, khi cảm xúc của mình trở nên ổn định và dịu dàng, con gái mới trút bỏ sự phòng bị. Chẳng bao lâu sau, con sẽ chủ động đến gần mẹ, tình cảm mẹ con cũng sẽ khăng khít hơn.

Học cách tiếp nhận cảm xúc, làm chỗ dựa tinh thần cho con

Nhiều bà mẹ có một tật xấu chung: Khi thấy con bị tổn thương hay khóc lóc đau buồn, phản ứng theo bản năng là giảng đạo lý rồi sửa lỗi cho con.

Thế nhưng cách làm này sai hoàn toàn và chỉ đẩy con ra xa hơn. Cách làm đúng là ôm con và đồng cảm trước, để con biết mẹ luôn đứng sau lưng mình.

So với những đạo lý lạnh ngắt, con gái cần sự tiếp nhận ấm áp từ người thân hơn. Chỉ có như vậy, sau này gặp chuyện gì con mới sẵn sàng chia sẻ với mẹ.

Gửi tất cả các bà mẹ

Con gái phụ thuộc vào ai hơn hoàn toàn không liên quan đến đúng sai hay sự hy sinh! Mẹ không cần phải vì thế mà tủi thân hay tự dằn dặt. Chỉ cần điều chỉnh tốt tâm lý, tìm ra phương thức giáo dục và cư xử dễ chịu nhất với con, tin rằng băng giá sẽ sớm tan biến.