Ảnh: Bệnh viện Nhi Hải Phòng

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa điều trị thành công một trường hợp vàng da sơ sinh nặng có nguy cơ để lại di chứng thần kinh suốt đời nếu không được phát hiện kịp thời.

Bệnh nhi là bé gái sinh đủ tháng, nặng 3,1kg. Sau sinh, trẻ bú tốt, không sốt, không quấy khóc. Khi xuất hiện vàng da từ ngày thứ 3, gia đình cho rằng đây là vàng da sinh lý nên không đưa trẻ đi khám.

Đến ngày thứ 12 sau sinh, nhận thấy tình trạng bất thường kéo dài, gia đình đưa trẻ đến Phòng khám Chuyên gia của Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Qua thăm khám, PGS.TS.BS Đặng Văn Chức nhanh chóng nhận định trẻ bị thiếu máu nặng và chỉ định nhập viện cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bilirubin toàn phần lên tới 513 µmol/l, vượt ngưỡng nguy cơ gây tổn thương não. Huyết sắc tố chỉ còn 54 g/l do bất đồng nhóm máu ABO giữa mẹ và con. Đáng lo ngại, trẻ đã xuất hiện dấu hiệu tăng trương lực cơ - biểu hiện sớm của tổn thương thần kinh do bilirubin.

Ngay trong đêm, các bác sĩ Khoa Sơ sinh đã triển khai thay máu cấp cứu kết hợp chiếu đèn cường độ cao nhằm nhanh chóng loại bỏ bilirubin khỏi cơ thể và kiểm soát tình trạng thiếu máu.

Sau điều trị, chỉ số bilirubin giảm rõ rệt, tình trạng thiếu máu được cải thiện và các dấu hiệu thần kinh biến mất. Hiện trẻ đã qua cơn nguy kịch, bú tốt và tiếp tục được theo dõi hồi phục.

Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan với vàng da sơ sinh, đặc biệt khi tình trạng vàng da xuất hiện sớm, lan rộng xuống bụng, tay chân hoặc kéo dài nhiều ngày. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn ngừa tổn thương não và bảo vệ sự phát triển lâu dài của trẻ.