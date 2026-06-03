Một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã khiến nhiều người không khỏi thót tim.

Theo thông tin được chia sẻ, một em bé sơ sinh bị vàng da và được bác sĩ khuyên nên cho tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở mức độ phù hợp. Tuy nhiên, cách thực hiện của người mẹ lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Thay vì đưa con xuống sân chung cư, ra ban công hoặc chọn một khu vực an toàn để tắm nắng, người mẹ được cho là đã đặt em bé trong một chiếc chậu rồi đưa ra phần mái che nhỏ bên ngoài cửa sổ căn hộ.

Hình ảnh em bé nằm ở vị trí chênh vênh bên ngoài tòa nhà khiến nhiều người xem không khỏi lo lắng. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận.

Nhiều người cho rằng người mẹ chỉ muốn giúp con cải thiện tình trạng vàng da theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, cách làm này tiềm ẩn rủi ro quá lớn.

"Một phút bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn", một cư dân mạng bình luận.

Một số ý kiến khác cho rằng đây là ví dụ điển hình cho việc hiểu chưa đầy đủ lời khuyên của chuyên gia. Bởi bác sĩ khuyến nghị cho trẻ tắm nắng không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua các nguyên tắc an toàn cơ bản.

Theo các chuyên gia giáo dục được bài viết dẫn lại, trong cuộc sống cũng như trong việc nuôi dạy con, nhiều người thường mắc sai lầm khi chỉ ghi nhớ kết quả cuối cùng mà bỏ qua những điều kiện đi kèm.

Trong câu chuyện này, mục tiêu là giúp trẻ tiếp xúc với ánh nắng.

Nhưng yếu tố quan trọng hơn là trẻ phải được đặt trong môi trường an toàn, có người giám sát và không tồn tại nguy cơ tai nạn.

Khi những điều kiện tiên quyết bị bỏ qua, một lời khuyên đúng cũng có thể bị áp dụng sai cách.

Đây cũng là hiện tượng khá phổ biến trong đời sống hiện đại.

Nhiều người đọc một thông tin trên mạng, xem một video ngắn hoặc nghe một lời khuyên rồi nhanh chóng áp dụng mà chưa tìm hiểu đầy đủ bối cảnh và các lưu ý đi kèm.

Trong chăm sóc trẻ em, an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu

Các chuyên gia cho rằng trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp chăm sóc hay giáo dục nào cho trẻ, phụ huynh nên tự đặt câu hỏi: Liệu cách làm này có thực sự an toàn cho con hay không?

Nếu còn tồn tại nguy cơ gây tai nạn hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, cha mẹ cần cân nhắc lại thay vì tìm kiếm những giải pháp mang tính "sáng tạo" hoặc "đi đường tắt". Bởi trong mọi trường hợp, sức khỏe và sự an toàn của trẻ luôn là ưu tiên quan trọng nhất.

Câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi cũng là lời nhắc nhở đối với nhiều bậc phụ huynh trong thời đại bùng nổ thông tin.

Một lời khuyên từ bác sĩ, giáo viên hay chuyên gia thường bao gồm nhiều điều kiện và hướng dẫn cụ thể. Việc chỉ ghi nhớ một phần nội dung rồi tự suy diễn theo cách riêng đôi khi có thể dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí gây nguy hiểm.

Trong nuôi dạy con, tình yêu thương là điều cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần trang bị kiến thức đúng đắn và giữ sự tỉnh táo trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến con trẻ.

Bởi đôi khi, khoảng cách giữa "muốn tốt cho con" và "vô tình đặt con vào nguy hiểm" chỉ cách nhau một quyết định thiếu cân nhắc.

Nguồn: Sina