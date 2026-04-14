Khó hiểu: Em bé bị vàng da, cả nhà chồng đổ lỗi tại mẹ bé... tuổi Dần

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của một người mẹ trẻ khiến nhiều người vừa bức xúc, vừa xót xa. Sau khi sinh con thứ hai, em bé bị vàng da bệnh lý khá nặng, phải chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị bằng phương pháp chiếu đèn. Rất may, nhờ thiết bị hiện đại và phác đồ đúng, chỉ sau vài ngày, em bé đã ổn định và được về nhà.

Tưởng như mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng không.

Người mẹ cho biết, cả hai con của chị đều từng bị vàng da sơ sinh. Thay vì nhìn nhận đây là vấn đề y khoa bình thường, mẹ chồng lại quy chụp nguyên nhân là do… chị “tuổi Dần”. Thậm chí, bà còn âm thầm làm lễ cúng để “giải hạn” cho cháu. Điều khiến người mẹ đau lòng hơn cả là chồng chị không những không lên tiếng bảo vệ vợ, mà còn lén chuyển tiền cho mẹ để làm lễ sau lưng.

“Bao nhiêu công bác sĩ điều trị, bao nhiêu ngày mẹ con ở viện chăm sóc, cuối cùng lại bị quy về chuyện tâm linh,” chị viết.

“Bực mẹ chồng một, bực chồng mười.”

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ vì yếu tố gia đình, mà còn vì một vấn đề lớn hơn: sự hiểu sai về bệnh lý ở trẻ sơ sinh, và việc đổ lỗi vô căn cứ cho người mẹ.

Vàng da sơ sinh: Hiện tượng phổ biến, không liên quan “tuổi mẹ”

Theo các bác sĩ nhi khoa, vàng da sơ sinh là tình trạng rất phổ biến , xảy ra ở khoảng 60% trẻ đủ tháng và tới 80% trẻ sinh non.

Nguyên nhân chính là do:

Sau sinh, cơ thể bé phải tự xử lý bilirubin (chất tạo màu vàng) khi hồng cầu bị phá vỡ

Gan của trẻ sơ sinh còn non, chưa chuyển hóa kịp

Một số trường hợp liên quan đến bất đồng nhóm máu mẹ – con (ABO hoặc Rh)

Hoặc các yếu tố khác như sinh non, nhiễm trùng, thiếu men…

Quan trọng: Không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy tuổi của mẹ (như tuổi Dần hay bất kỳ con giáp nào) gây ra vàng da ở trẻ.

Điều trị vàng da: Dựa vào y học, không phải “làm lễ”

Với các trường hợp vàng da nhẹ, trẻ có thể tự khỏi hoặc chỉ cần theo dõi. Nhưng khi bilirubin tăng cao, bác sĩ sẽ chỉ định:

Chiếu đèn (quang trị liệu) để giúp phân hủy bilirubin

Trường hợp nặng hơn có thể phải thay máu

Đây là các phương pháp điều trị chuẩn, đã được kiểm chứng và áp dụng trên toàn thế giới.

Việc em bé trong câu chuyện hồi phục sau khi chuyển lên tuyến trên hoàn toàn là nhờ can thiệp y tế kịp thời và đúng cách , không phải do bất kỳ yếu tố tâm linh nào.

Vấn đề không chỉ là mê tín, mà là sự tổn thương

Điều đáng nói ở đây không chỉ là niềm tin sai lệch, mà là cách nó ảnh hưởng đến một người mẹ vừa sinh con.

Sau sinh, phụ nữ vốn đã rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Việc bị đổ lỗi cho con ốm, lại dựa trên những lý do vô căn cứ, có thể khiến họ:

Tự trách, cảm thấy mình “có lỗi”

Mất niềm tin vào chính bản thân

Căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý sau sinh

Và trong câu chuyện này, nỗi buồn lớn nhất của người mẹ lại đến từ chính người chồng – người lẽ ra phải là chỗ dựa.

Sự im lặng, hoặc “hùa theo” dù là âm thầm, cũng đủ khiến niềm tin trong hôn nhân bị lung lay.

Lời kết

Vàng da sơ sinh là một vấn đề y khoa phổ biến, có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nhưng đáng tiếc, trong không ít gia đình, những hiểu lầm và mê tín vẫn tồn tại, thậm chí đẩy gánh nặng về phía người mẹ.

Nuôi con đã đủ vất vả.

Điều một người mẹ cần không phải là những lời đổ lỗi, mà là sự thấu hiểu và đồng hành.

Và đôi khi, điều cần “hóa giải” không phải là vận mệnh hay tuổi tác, mà là những định kiến cũ kỹ trong chính mỗi gia đình.