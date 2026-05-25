Một vụ việc gây phẫn nộ tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận khi một bé sơ sinh mới đầy tháng bị bảo mẫu tại trung tâm ở cữ nhiều lần dùng tay đánh mạnh vào lưng khiến cơ thể bầm tím. Về sau, đứa trẻ được chẩn đoán mắc “rối loạn phối hợp thần kinh trung ương” và chậm phát triển, gia đình cho rằng tình trạng này có liên quan tới hành vi bạo hành trước đó nên đã khởi kiện trung tâm chăm sóc sau sinh.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra tại một trung tâm ở cữ có tên Mỹ Duyệt Loan (Meiyuewan) ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây.

Tháng 9/2023, bé trai Tiểu Đồng (tên đã thay đổi) khi mới tròn một tháng tuổi được đưa tới bệnh viện do sốt cao. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bé mắc hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như: suy hô hấp cấp, xuất huyết não đa ổ, tổn thương cơ tim, cùng tổng cộng 11 bệnh lý khác nhau.

Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ còn phát hiện vùng lưng của em bé có nhiều mảng bầm tím bất thường nên đã báo cảnh sát vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy một nữ hộ lý, làm việc tại trung tâm ở cữ, do tâm trạng không tốt nên trong lúc chăm sóc bé đã dùng tay đánh mạnh vào lưng trẻ từ 7-8 lần.

Theo quyết định xử phạt hành chính do Công an quận Tần Đô, thành phố Hàm Dương ban hành, sự việc xảy ra vào tối 8/9/2023. Khi bé bị trớ sữa và quấy khóc, nữ hộ lý này đã liên tục vỗ mạnh vào lưng trẻ, gây bầm tím diện rộng.

Người phụ nữ sau đó bị xử phạt: tạm giữ hành chính 15 ngày, phạt tiền 1.000 NDT (khoảng 4 triệu VNĐ). Thời gian thi hành quyết định từ ngày 12/9 đến 27/9/2023. Đến ngày 19/5/2026, mẹ của bé là bà Hầu cho biết sau quá trình theo dõi điều trị, con trai bà tiếp tục được chẩn đoán mắc: “rối loạn phối hợp thần kinh trung ương”, “chậm các chỉ số phát triển”.

Gia đình tin rằng những tổn thương này có liên quan tới việc bé từng bị bạo hành tại trung tâm ở cữ nên đã nộp đơn khởi kiện.

Để xác định chính xác mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của bảo mẫu và tình trạng sức khỏe hiện tại của đứa trẻ, phía gia đình đã gửi đơn đề nghị giám định tư pháp tới tòa án.

Nội dung giám định bao gồm: mức độ thương tật của bé, mối liên hệ giữa hành vi xâm hại và hậu quả sức khỏe, nhu cầu phục hồi chức năng về sau, cũng như chi phí điều trị cần thiết trong tương lai.

Trả lời truyền thông, đại diện trung tâm ở cữ cho biết phía cơ sở sẽ phối hợp đầy đủ với quá trình xét xử và tôn trọng phán quyết của tòa án.

“Phán quyết của tòa xác định trách nhiệm thế nào thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm như vậy, không trốn tránh”, người phụ trách trung tâm nói.

Trước đó, sau khi vụ việc bị phanh phui, nữ hộ lý liên quan đã bị đình chỉ công việc. Cảnh sát cùng các cơ quan chức năng địa phương cũng nhiều lần tới trung tâm để điều tra thêm về vụ việc.

Câu chuyện hiện tiếp tục gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các trung tâm ở cữ ngày càng phát triển mạnh nhưng chất lượng chăm sóc và trình độ nhân viên vẫn là vấn đề khiến nhiều gia đình lo ngại.

Nguồn: Urban Scene, The Paper, Jimu News