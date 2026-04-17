(Ảnh: NVCC)

Kể từ cuộc thi Vietnam Idol (2010), Văn Mai Hương được cả giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao khi giọng hát mượt mà, đầy cảm xúc cùng nhiều bản hit và album được vinh danh tại các giải thưởng uy tín. Không bó hẹp mình ở trong âm nhạc, cô còn mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với điện ảnh trong phim Tết “Thỏ Ơi!” của đạo diễn Trấn Thành. Bên cạnh đó, cô cũng nâng tầm ảnh hưởng khi đồng hành cùng các thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế và Việt Nam. Hành trình liên tục làm mới mình đã đưa Hương đến với bộ sưu tập mới nhất “The Verge” của NTK Cường Đàm.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm cho biết tinh thần "khai phóng" luôn là cốt lõi của C.DAM và hiện diện xuyên suốt qua các thiết kế.

“Văn Mai Hương là nghệ sĩ sở hữu nhiều điểm tương đồng khi liên tục phát triển bản thân trên nhiều phương diện. Sự đồng điệu này trở thành tiền đề để chúng tôi hợp tác trong bộ sưu tập The Verge - như nguồn cảm hứng đến những người phụ nữ không ngừng khám phá bản thân để mở rộng những giới hạn” - NTK Cường Đàm nói.

Trong bộ ảnh thời trang "The Verge", Văn Mai Hương rời xa những khuôn mẫu quen thuộc, trở nên tự do và đa diện hơn. Từ phom dáng balloon phóng khoáng, váy lụa bất đối xứng, kỹ thuật draping đặc trưng tới sự biến chuyển giữa tông màu trung tính và sắc xanh táo bạo, cô đều hiện diện đầy mới mẻ và cuốn hút. Tại không gian ấy, ranh giới của những định nghĩa cũ lùi lại, và vẻ đẹp tính nữ tìm thấy trạng thái tự do tại một chân dung đầy cảm hứng.

Những người phụ nữ khi mặc lên người những thiết kế trong BTS "The Verge" sẽ tìm thấy sự chuyển mình tinh tế. Thông qua điểm chạm ánh kim được đặt khéo léo trên nền vải draping và cấu trúc phom dáng mở rộng, linh hoạt, người mặc vừa thể hiện được bản thể cổ điển, vừa gợi mở nét phóng khoáng, đương đại. Sức sống của hành trình khai phóng còn hiện diện qua “vũ khúc” giữa dải màu mùa hè như xanh Cerulean, hồng Spanish, vàng Celestial và các tông màu cơ bản như trắng, đen, nâu, đỏ Maroon… Tất cả dung hoà như lời khẳng định cho tâm thế hiện diện chủ động của phái đẹp trong chu kỳ thời trang mới.

Sự gặp gỡ giữa Văn Mai Hương và NTK Cường Đàm không chỉ là một màn kết hợp hình ảnh, mà còn là sự đồng điệu về tư duy.