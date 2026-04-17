Mai Ngọc đúng là "cao thủ" diện trang phục đen trắng, mix & match khéo tới từng bộ đồ

Trang phục đen trắng không hề xa lạ với chị em, nhưng cũng có thể gây nhàm chán nếu không được kết hợp khéo léo. Tuy nhiên, vẫn có không ít quý cô chọn tông màu đen trắng như là nền tảng để xây dựng phong cách riêng, như Mai Ngọc chẳng hạn.

Dù được biết đến với hình tượng nữ tính, nhẹ nhàng nhưng style của Mai Ngọc lại không bao gồm những gam màu kẹo ngọt. Mai Ngọc dành sự ưu tiên rõ rệt cho gam màu trung tính, đặc biệt là đen và trắng. Dẫu vậy, phong cách của cô không hề mờ nhạt nhờ cách lựa chọn và kết hợp khéo léo. Muốn mặc đẹp hơn với trang phục màu đen trắng, chị em nên tham khảo những outfit sau đây của Mai Ngọc.

Bộ trang phục đồng bộ gồm áo thun polo và quần ống suông của Mai Ngọc toát lên nét khỏe khoắn, trẻ trung. Tông màu xanh đen có sự cá tính, nhưng cũng là điểm nhấn sang trọng của bộ đồ. Outfit phóng khoáng bỗng thêm phần sang chảnh nhờ túi xách và sandal da, tông màu đen.

Mẫu váy sơ mi trắng của Mai Ngọc gây ấn tượng ở sự thanh lịch, nữ tính. Cô tăng thêm nét yêu kiều, quý phái cho bộ trang phục nhờ kiểu tóc búi gọn gàng, khuyên tai và vòng cổ ngọc trai. Những lựa chọn này giúp tôn lên những đường nét gương mặt xinh đẹp và khí chất của Mai Ngọc.

Đơn giản nhưng không bao giờ nhàm chán là combo áo thun màu đen và quần ống suông trắng. Công thức này có sự tổng hòa giữa nét trẻ trung và sự thanh lịch, trang nhã. Mai Ngọc không cần tô điểm phụ kiện cầu kỳ, chỉ cần đội mũ lưỡi trai là đủ tạo ấn tượng cho cả bộ trang phục.

Mai Ngọc gợi ý cho quý cô ngoài 30 tuổi công thức không chỉ trẻ trung mà còn ngọt ngào, nữ tính. Trong khi mẫu áo gile màu trắng toát lên nét phóng khoáng, trẻ trung thì chân váy ngắn denim lại mang tới nét nữ tính, nhưng vẫn tạo nên tổng thể năng động. Sơ vin là cách đơn giản nhất để nâng tầm outfit. Trong khi đó, giày sneaker trắng là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Điểm nhấn của set đồ all black mà Mai Ngọc đang diện chính là chiếc áo gile có chi tiết bèo nhún. Mẫu áo này toát lên nét yêu kiều và bay bổng. Trong khi đó, chân váy suông đảm bảo sự trang nhã và thanh lịch. Bộ cánh trên thích hợp với những buổi cà phê, hay chụp hình sống ảo cũng rất "ăn ảnh".

Mang tông màu trắng làm chủ đạo nhưng set áo và chân váy ngắn đồng bộ của Mai Ngọc vẫn rất nổi bật. Bộ cánh toát lên nét trẻ trung xen lẫn vẻ ngọt ngào và yêu kiều. Vẻ ngoài của Mai Ngọc càng thêm long lanh hơn nhờ kiểu tóc buộc nửa, tô điểm kẹp nơ. Đây là bộ cánh rất thích hợp để chụp hình sống ảo. Chị em có thể áp dụng vào những ngày hè không quá nóng, hay sang tận mùa thu mặc vẫn đẹp.

Vào những lúc muốn lên đồ đơn giản nhưng vẫn sành điệu, nổi bật, chị em nên tham khảo công thức gồm áo polo kết hợp với quần jeans ống đứng của Mai Ngọc. Công thức này chuẩn mốt với thời gian, vừa năng động, vừa thanh lịch. Đôi giày sneaker luôn là lựa chọn phù hợp khi chị em mặc quần jeans xuống phố.

Áo cổ yếm và quần ống rộng mang tông màu trắng là công thức luôn đúng cho những chuyến du lịch, đặc biệt là khi đi biển. Bộ cánh của Mai Ngọc có điểm nhấn là chiếc áo xếp bèo nữ tính, bay bổng. Bộ trang phục này thoải mái và phóng khoáng, nhưng vẫn tôn lên ưu điểm vóc dáng của Mai Ngọc, đó là bờ vai nuột nà.

Trong những chuyến đi biển, một chiếc váy họa tiết kẻ mảnh, tông màu đen trắng là đủ để chị em tỏa sáng với vẻ ngoài tươi xinh, quyến rũ. Mai Ngọc khéo léo tô điểm một chiếc túi cói, từ đó hoàn thiện outfit đúng chất hè.

Váy trắng cổ vuông, tay bồng là lựa chọn nhanh gọn nhẹ nhất cho những lúc chị em lười phối đồ cầu kỳ, nhưng vẫn muốn tạo ấn tượng. Mẫu váy trắng của Mai Ngọc không chỉ yêu kiều, sang chảnh mà còn tôn dáng và hack tuổi nhờ phom dáng ngắn.

