Á hậu Phan Trần Linh Đan tinh khôi trong trang phục NTK Cường Đàm - giành giải Best Dress tại Star Awards 2025

Với phong thái sang trọng, khí chất nhẹ nhàng và nét đẹp dịu dàng, Linh Đan đã xuất sắc được vinh danh với giải thưởng Best Dress.

Xuất hiện giữa không gian sang trọng của đêm tiệc, Linh Đan chọn cho mình chiếc váy trắng được xử lý tinh tế trên nền vải mềm mại, ôm lấy những đường cong nữ tính một cách khéo léo. Thiết kế có phần drap nhẹ ở eo giúp tôn dáng, tạo cảm giác vừa uyển chuyển vừa thanh thoát. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở đôi găng tay lưới trong suốt đính ngọc trai – chi tiết nhỏ nhưng đầy dụng ý, khiến tổng thể thêm phần kiêu sa mà vẫn giữ được sự tinh khôi.

Mái tóc búi thấp cổ điển, kết hợp phụ kiện hoa trắng cài bên tai cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn làn da sáng và đường nét thanh tú, giúp Á hậu Linh Đan tỏa sáng như một "nàng thơ"

Chiếc váy Linh Đan lựa chọn mang tên Astarte Dress, nằm trong bộ sưu tập Luminheart của thương hiệu C.DAM. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ luân xa số 4 – trung tâm của lòng trắc ẩn và yêu thương, tượng trưng cho sự kết nối giữa con người và thế giới xung quanh. Màu trắng trong thiết kế tượng trưng cho sự thuần khiết và năng lượng của trái tim, là lời mời gọi quay về với những cảm xúc nguyên sơ nhất của con người – lòng yêu thương, bao dung và sẻ chia.

Sau khi đăng quang Á hậu tại một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, Linh Đan ngày càng khẳng định vị thế của mình không chỉ ở nhan sắc mà còn ở gout thẩm mỹ riêng biệt. Cô kiên định theo đuổi hình ảnh thanh lịch, nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân – vẻ đẹp của sự tự tin và lòng nhân ái.

Với danh hiệu Best Dress, Á hậu Phan Trần Linh Đan không chỉ tỏa sáng nhờ phong cách thời trang có gu mà còn thể hiện khí chất riêng biệt.

Được biết, thời gian tới, nàng hậu xinh đẹp còn ấp ủ rất nhiều dự định cá nhân và đặc biệt là các dự án thiện nguyện.