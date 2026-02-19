Style đông xuân của Phạm Thanh Hằng cứ đẹp bền vững từ năm này qua năm khác

Nhắc đến Phạm Thanh Hằng, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một siêu mẫu với vẻ ngoài sang chảnh, sành điệu, nhưng vẫn có nhiều khía cạnh gần gũi, như street style chẳng hạn. Phong cách của cô không chạy theo xu hướng ồn ào mà tập trung vào những công thức mặc đồ quen thuộc, dễ ứng dụng, đặc biệt là trong giai đoạn giao mùa đông – xuân.

Chỉ với vài món thời trang quen thuộc, Phạm Thanh Hằng vẫn luôn xuất hiện gọn gàng, tinh tế mà vẫn rất thời thượng. Dưới đây là 5 cách phối đồ đông xuân thường thấy của cô, đơn giản nhưng luôn hiệu quả.

Áo dài tay ôm dáng và quần ống rộng

Đây là công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Phạm Thanh Hằng thường chọn áo dài tay có chất liệu mềm, ôm vừa cơ thể để giữ sự gọn gàng, trong khi quần ống rộng lại tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng. Sự đối lập giữa item dáng ôm và rộng giúp tổng thể trông cân đối hơn, đặc biệt phù hợp với những ngày thời tiết se lạnh nhưng không quá rét.

Cách phối này cũng rất dễ biến tấu. Áo có thể là áo thun dài tay, áo len mỏng hoặc áo dệt kim, còn quần ống rộng có thể là quần vải, quần tây hay thậm chí là quần jeans ống suông. Chỉ cần sơ vin nhẹ hoặc để áo vừa chạm hông là đã đủ tạo nên vẻ ngoài chỉn chu mà không cứng nhắc.

Áo khoác màu trầm và quần lửng

Vào những ngày đông xuân, áo khoác gần như là món đồ không thể thiếu. Phạm Thanh Hằng thường ưu ái các kiểu áo khoác màu trầm như nâu, đen, xanh navy... Những gam màu này không quá nổi bật nhưng lại rất dễ phối và mang đến cảm giác trầm lắng, ấm áp.

Khi kết hợp với quần lửng, tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng và trẻ trung hơn. Quần lửng giúp lộ cổ chân, tạo cảm giác thoáng và phù hợp với thời tiết giao mùa. Cô thường đi cùng giày sneaker, hoặc boots thấp cổ để tạo nên tổng thể trẻ trung, thời thượng nhưng vẫn sang xịn mịn.

Áo thun oversized và quần jeans

Trong những khoảnh khắc đời thường, Phạm Thanh Hằng không ngại chọn phong cách thoải mái với áo thun oversized và quần jeans. Đây là cách phối đồ quen thuộc với nhiều người, nhưng điểm khác biệt nằm ở cách chọn form dáng và màu sắc.

Áo thun rộng vừa phải, không quá thùng thình, kết hợp với quần jeans dáng suông hoặc jeans ống đứng giúp tổng thể trông gọn gàng hơn. Cô thường chọn jeans màu xanh cơ bản hoặc xanh đậm, hạn chế chi tiết rách để giữ vẻ tinh tế. Một đôi sneakers hoặc giày bệt đơn giản là đủ để hoàn thiện set đồ cho những ngày di chuyển nhiều.

Áo blazer và quần dài

Blazer là món đồ xuất hiện khá thường xuyên trong phong cách của Phạm Thanh Hằng, đặc biệt là vào mùa đông xuân. Cô thường chọn blazer dáng suông, không quá bó, phối cùng quần dài màu trung tính hoặc quần jeans đơn giản.

Cách phối này mang lại cảm giác chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc. Bên trong blazer, cô có thể mặc áo thun trơn, áo sơ mi hoặc áo len mỏng tùy thời tiết. Blazer màu trung tính như be, xám hoặc đen giúp trang phục dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến gặp gỡ bạn bè.

Áo cardigan và quần ống suông

Cardigan là món đồ rất hợp với không khí đông xuân, và Phạm Thanh Hằng khai thác item này theo cách khá nhẹ nhàng. Cô thường chọn cardigan dáng ngắn hoặc dáng vừa, màu sắc trung tính hoặc pastel nhã nhặn.

Khi phối cùng quần ống suông, set đồ mang lại cảm giác mềm mại, dễ chịu và nữ tính. Quần ống suông giúp tạo độ rủ, khiến tổng thể trông thanh thoát hơn. Cách phối này đặc biệt phù hợp cho những ngày thời tiết không quá lạnh, khi chỉ cần một lớp áo khoác mỏng là đủ giữ ấm mà vẫn thoải mái suốt cả ngày.

Ảnh: Instagram của nhân vật