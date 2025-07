Thanh Hằng vs Hoàng Thùy: Trình vedette kiểu gì mà cứ va nhau mãi?

Ở làng mẫu Việt thời điểm hiện tại, Thanh Hằng và Hoàng Thùy đang là 2 cái tên luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Chỉ cần một người sải bước trên sàn diễn, người còn lại lập tức bị "réo tên" trong phần bình luận. Từng ánh mắt liếc, cú xoay người, mỗi nhịp catwalk hay dụng ý nhấn nhá cho phần trình diễn của cả hai đều bị đặt dưới ống kính bóc tách, soi mói không khoan nhượng của cộng đồng mạng. Dù cả 2 chưa bao giờ trực tiếp lên tiếng, nhưng những màn va nhau từ fan (và thậm chí là non-fan) của 2 người cũng đủ để tạo nên một cuộc chiến dai dẳng, khiến giới mộ điệu phải đặt câu hỏi: Ai mới thực sự là "vedette quốc dân" của làng mốt Việt?

Hành trình khẳng định tên tuổi của 2 "chị đại" làng mẫu Việt

Thanh Hằng (sinh năm 1983) bước chân vào làng mẫu từ khi khái niệm vedette còn chưa được biết đến rộng rãi tại Việt Nam. Sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, cô nhanh chóng trở thành gương mặt đinh của mọi show diễn lớn nhỏ thời điểm đó. Với đôi chân dài 1m12 gây sốt suốt nhiều năm, Thanh Hằng không cần ồn ào vẫn khiến giới mộ điệu mặc định cô là chuẩn mực. Từng bước đi đều tăm tắp trên đường băng, từng cái liếc mắt lạnh lùng, từng màn hất váy nhẹ như vô tình mà lại đầy tính toán - tất cả làm nên một Thanh Hằng độc bản, liên tiếp ghi dấu ấn trong làng thời trang Việt.

Từ sàn diễn sang điện ảnh, rồi truyền hình thực tế, Thanh Hằng là minh chứng cho mô hình người mẫu đa năng và "bất khả chiến bại". Cô từng ngồi ghế giám khảo Vietnam's Next Top Model , dẫn dắt thí sinh ở The Face và gần đây nhất là mentor quyền lực tại The New Mentor . Hơn 20 năm hoạt động trong làng mốt, siêu mẫu sinh năm 1983 vẫn xuất hiện như nữ hoàng không ngai của làng mốt Việt, bước đi một mình trên con đường mà không ai dám chen vai.

Dù sở hữu bề dày kinh nghiệm trong nghề, thế nhưng thời gian gần đây, các màn trình diễn của "chị đại" làng mốt lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng phong độ của siêu mẫu đã có phần giảm sút, thiếu sự mới lạ, từ những bước catwalk không vững đến những màn pose dáng khó hiểu.

Ở một thái cực khác là câu chuyện của Hoàng Thùy (sinh năm 1992), từ cô gái gầy gò của Vietnam's Next Top Model 2011 đã tự viết lại định nghĩa về sự vươn lên và tỏa sáng. Không thuận lợi từ đầu như Thanh Hằng, Hoàng Thùy phải vượt qua định kiến và các đánh giá khắt khe của khán giả về ngoại hình, về gương mặt lạ đậm chất Á hay về dáng đi gập gềnh của những ngày đầu catwalk. Nhưng chính những điều đó lại khiến màn thay đổi của cô trở nên ngoạn mục hơn.

Sau danh hiệu quán quân, Hoàng Thùy không dừng lại ở sàn diễn Việt mà quyết định vươn mình thử thách ở những sàn diễn quốc tế. Cô từng catwalk tại London Fashion Week, chụp ảnh cho Elle UK, và xuất hiện trong chiến dịch của các nhãn hàng nước ngoài. Không dừng lại ở thời trang, Hoàng Thùy rẽ hẳn sang thi sắc đẹp - một ngã rẽ từng khiến nhiều người hoài nghi nhưng rồi lại cán đích với danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt top 20 Miss Universe Thế giới.

Hoàng Thùy mang đến hình ảnh một siêu mẫu của thời đại mới. Không cần ai dọn đường, cũng chẳng chờ ai công nhận, cô "chiến" một cách bản năng, gai góc, đầy nhiệt huyết nhưng tính toán kỹ. Thậm chí khi bị so sánh với người khác, Hoàng Thuỳ từng thẳng thắn chia sẻ: "Chuyện khán giả đặt bàn cân so sánh về khả năng catwalk của Thùy với bất cứ đàn chị nào trong nghề là quyền của khán giả, còn bản thân Thùy không muốn so sánh mình với bất cứ ai".

Ai mới là "vedette quốc dân"?

Drama giữa Hoàng Thùy và Thanh Hằng bùng nổ khi Hoàng Thùy bất ngờ chia sẻ việc bị hủy vai trò giám khảo tại Miss Universe Vietnam 2024 dù đã được Chủ tịch cuộc thi mời. Cô ám chỉ bị một thành viên trong hội đồng giám khảo dùng "quyền lực ngầm" để gạt tên cô khỏi danh sách, nhưng không nêu đích danh. Trong loạt bài đăng sau đó, Hoàng Thùy liên tục dùng cụm từ như "Mỹ nhân kế", "Chị chị em em" và đặc biệt đăng ảnh tin nhắn có nội dung "Thanh Hang doesn't want" (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn), khiến dân mạng càng tin nhân vật cô nhắc tới chính là siêu mẫu Thanh Hằng.

Mâu thuẫn giữa hai người đẹp không dừng lại ở những lời "bóng gió" căng thẳng trên mạng xã hội mà chính thức leo thang khi Thanh Hằng gửi đơn kiện Hoàng Thùy đến các cơ quan chức năng. Thanh Hằng cho rằng Hoàng Thùy đang tung tin sai sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và công việc của cô. Siêu mẫu cho biết cô bị công kích trên mạng, một số nhãn hàng cô làm đại diện cũng bị kêu gọi tẩy chay, khiến danh dự cá nhân và đời sống bị ảnh hưởng nặng nề.

Vì những mâu thuẫn căng thẳng giữa Hoàng Thùy và Thanh Hằng, đặc biệt là sau vụ kiện và những phát ngôn ẩn ý từ cả hai, dân mạng đã không ngừng so sánh, đặt họ lên bàn cân. Sự đối đầu giữa hai người đẹp khiến công chúng không thể không liên tưởng đến từng bước đi trên sàn catwalk, từng phát ngôn và phong cách làm nghề của mỗi người.

Một bên là sự tự tin và kiêu hãnh của bậc thầy, một bên là sự phóng khoáng và dám va chạm của thế hệ mới. Một bên đại diện cho phong cách "luxury cool", bước ra là khiến người ta nín thở. Một bên là trường phái "glow up" điển hình, càng bị soi càng lột xác. Và thế là mỗi lần Hoàng Thùy bước ra catwalk, người ta lại comment: "Làm tôi nhớ đến Thanh Hằng." Còn khi Thanh Hằng trở lại sàn diễn, dân tình lật lại video catwalk của Hoàng Thùy để so đo kĩ năng, thần thái.

Cuộc "so găng" chưa thể ngừng vì khán giả không cho phép nó dừng. Mỗi lần hai chữ "vedette" được nhắc tới, cả Thanh Hằng lẫn Hoàng Thùy sẽ là 2 cái tên đầu tiên bật lên trong đầu công chúng. Một người là thanh gươm sắc được mài dũa suốt hai thập kỷ, một người là ngọn lửa bùng lên từ tro tàn và định kiến.

Không ai có thể phủ nhận Thanh Hằng là "vedette gạo cội" mà bất kỳ NTK nào cũng khao khát, nhưng cũng không thể chối bỏ rằng Hoàng Thùy là người đưa hình ảnh siêu mẫu Việt bước ra sàn diễn thế giới, là phiên bản gần gũi với giới trẻ hơn nhờ khả năng truyền tải tinh thần hay kĩ trình diễn hiện đại, cuốn hút.

Cuộc chiến này, nếu có, thì phần thắng không thuộc về ai cả. Bởi thứ mà khán giả đang tận hưởng không phải là sự hơn thua, mà là sự tồn tại song song đầy đối nghịch của hai cá tính thời trang mạnh mẽ. Thanh Hằng và Hoàng Thùy, bằng cách riêng của mình đang giữ cho sàn catwalk Việt không bị nhàm chán và một màu.