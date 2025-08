Hà Tăng từng mở thương hiệu thời trang riêng, 6 năm nhìn lại vẫn khiến dân tình "ngỡ ngàng"

Tăng Thanh Hà - "ngọc nữ" của màn ảnh Việt - không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh mà còn từng để lại dấu ấn trong làng thời trang Việt với thương hiệu mang tên mình. Ít ai biết rằng vào năm 2014, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất và vừa lập gia đình, Hà Tăng đã lấn sân sang lĩnh vực thiết kế và kinh doanh thời trang, khởi đầu bằng thương hiệu HATANG.

Không rầm rộ quảng bá hay sử dụng hình ảnh cá nhân một cách phô trương, Hà Tăng lại chọn hướng đi tinh tế và bền vững. Thương hiệu HATANG ra đời mang đậm phong cách cá nhân của cô - thanh lịch, đơn giản, tối giản nhưng vẫn tôn dáng và có chiều sâu thẩm mỹ.

Điểm nổi bật trong các thiết kế của HATANG nằm ở sự kết hợp khéo léo giữa phom dáng tối giản, chất liệu cao cấp và bảng màu trung tính, mang đến sự tinh tế và dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Những chiếc đầm suông, chân váy bút chì, áo sơ mi dáng rộng hay áo khoác măng tô… đều toát lên vẻ nữ tính nhẹ nhàng mà không quá cầu kỳ.

HATANG hướng đến đối tượng phụ nữ trưởng thành, hiện đại, ưa chuộng phong cách tối giản và yêu sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ. Đây là những thiết kế không chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà có thể diện suốt nhiều năm mà không lỗi mốt. Khi đó, những thiết kế của HATANG có mức giá khoảng 1 triệu tới 3 triệu đồng.

Kỷ niệm 1 năm ra mắt

Vào cuối năm 2015, Hà Tăng và cộng sự đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 1 năm thương hiệu HATANG. Buổi tiệc diễn ra trong không gian ấm cúng tại TP. HCM, có sự tham dự của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng giải trí như nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn, NTK Đỗ Mạnh Cường, người mẫu Quang Tuyến…

Dù không đầu tư quy mô lớn như các nhà mốt, sự kiện vẫn cho thấy sự nghiêm túc của Hà Tăng với thương hiệu. Cô không chỉ đứng sau điều hành mà còn tham gia vào quá trình chọn chất liệu, lên ý tưởng thiết kế và xây dựng phong cách thương hiệu.

2018, Hà Tăng lần đầu làm nhà thiết kế

Ba năm sau ngày ra mắt thương hiệu, Hà Tăng lần đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn thời trang với vai trò nhà thiết kế, trình làng bộ sưu tập mang tên "Under the Moonlight" tại đêm Elle Fashion Journey 2018.

Bộ sưu tập đánh dấu bước tiến rõ rệt trong tư duy thiết kế của cô, với các mẫu trang phục mang sắc trắng, be, đen và nâu - đúng tinh thần tối giản nhưng không hề nhạt nhòa. Đáng chú ý, các thiết kế đều hướng đến vẻ đẹp thanh thoát, thể hiện sự tự tin của người phụ nữ qua từng đường cắt và cấu trúc trang phục. "Under the Moonlight" nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, nhờ vào sự chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết.

Thương hiệu khép lại, dấu ấn vẫn còn mãi

Tới năm 2019, HATANG by Tăng Thanh Hà chính thức ngừng hoạt động. Dù không phát triển dài hạn như kỳ vọng, nhưng dấu ấn mà thương hiệu để lại vẫn được đánh giá cao.

Thật khó để phủ nhận rằng, dù thời gian đã trôi qua 5-6 năm, các thiết kế mang tên Hà Tăng vẫn giữ được vẻ thanh lịch và hiện đại, không hề lạc hậu. Nhiều người nhận xét rằng những bộ trang phục ấy vẫn có thể diện lại hôm nay mà không thấy "lỗi thời". Điều đó cho thấy gu thẩm mỹ bền vững, tinh tế và tầm nhìn dài hạn của Hà Tăng khi xây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình.

Dù hiện tại Hà Tăng đã rút lui khỏi showbiz và các hoạt động thiết kế, nhưng những dấu ấn cô để lại - từ sự nghiệp diễn xuất, kinh doanh ẩm thực cho tới thời trang - đều mang cùng một điểm chung: Chất lượng, chỉn chu và tinh tế.

Nhìn lại hành trình ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng của HATANG, công chúng không khỏi trầm trồ và tiếc nuối. Bởi lẽ, nếu Hà Tăng chọn tiếp tục con đường thời trang, rất có thể cô sẽ trở thành một trong những nhà thiết kế có phong cách riêng nổi bật nhất của làng mốt Việt.