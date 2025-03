Vai trò của sắt đối với phụ nữ mang thai

Hình minh họa.

Theo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, thông thường, khi nồng độ hemoglobin (Hb) của máu dưới 13g/dl ở nam giới và dưới 12g/dl ở nữ giới được xem là thiếu máu. Riêng ở phụ nữ mang thai, do nhu cầu sử dụng Hb rất cao, nên khi Hb dưới 11g/dl thì được xem là thiếu máu. Dạng thiếu máu thường gặp ở nhóm phụ nữ này là do thiếu máu thiếu sắt. Đây là hệ quả của tình trạng cơ thể bị thiếu nguyên liệu cần thiết để tạo ra hemoglobin hồng cầu là sắt.

Đối với người mẹ đang mang thai, vào 3 tháng đầu thai kỳ rất dễ bị sảy thai, thai lưu hoặc vỡ ối sớm và 3 tháng cuối thai kỳ dễ bị bong non và sinh non. Trong giai đoạn mang thai, sản phụ cũng có nguy cơ bị tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật - sản giật, vỡ ối sớm, nhiễm trùng ối; trong giai đoạn chuyển dạ dễ bị kéo dài, băng huyết và nhiễm trùng hậu sản. Trong quá trình cho bé bú, người mẹ cũng dễ bị thiếu sữa và dễ suy kiệt. Trẻ con sinh ra cũng dễ bị nhẹ cân, sinh non, vàng da và thời kỳ điều trị kéo dài, ngoài ra, đứa trẻ cũng có nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Bổ sung sắt thông qua các bữa ăn là cách hiệu quả nhất để hạn chế nguy cơ thiếu sắt trong thời gian mang thai của người mẹ, Các thực phẩm giàu sắt cho bà bầu bao gồm từ động vật như thịt bò, cá, trứng; các loại động vật thân mềm như sò, ốc, nghêu, trai… hay từ thực vật như cải bó xôi, bông cải xanh, đậu hà lan, đậu xanh, đậu nành hay tàu hũ, bí ngô, socola đen…

Sắt có nguồn gốc từ động vật sẽ hấp thu tốt hơn so với sắt có nguồn gốc từ thực vật. Vì vậy, các mẹ bầu nên ưu tiên ăn nhiều thịt bò, trứng, cá sẽ giúp cung cấp nhiều năng lượng và nhiều dưỡng chất hơn cho thai nhi.

Bổ sung vitamin C cho bà bầu giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt. Vì vậy, mẹ bầu nên sử dụng nhiều loại thực phẩm có chứa vitamin C ngay sau bữa ăn. Những loại trái cây như cam, ổi, quýt, bưởi, dâu, cà chua, kiwi, đu đủ… là những hoa quả chứa nhiều vitamin C. Nên ăn nguyên trái để bổ sung thêm chất xơ cho cơ thể.