Ở Nhật Bản, có một nghi lễ truyền thống liên quan đến chú cún cho phụ nữ mang thai, mẹ Việt chia sẻ niềm hạnh phúc lần đầu trải nghiệm

Các mẹ Việt sinh sống ở Nhật Bản có lẽ sẽ nghe đến ngày Inu no Hi - 戌の日, hay còn gọi là Ngày Tuất hoặc Ngày của Chó. Vào ngày Tuất của tháng thứ 5 trong thai kì, các mẹ mang thai sẽ đến đền làm lễ An Sản (Anzankigan) theo nghi lễ truyền thống của người Nhật để cầu cho quá trình sinh nở thuận lợi, và đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.

Mới đây, chị Diệp Nguyễn, một mẹ Việt là cô giáo dạy Hatha Yoga cổ điển, đang sinh sống tại Kanagawa, thành phố Kawasaki, Nhật Bản đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu trải nghiệm phong tục này, hi vọng sẽ là kinh nghiệm cho các mẹ đang mang thai ở Nhật tham khảo nhé.

Tại sao các mẹ bầu ở Nhật lại đến đền chùa vào ngày Inu no Hi?

Vì loài chó đẻ khá nhiều và dễ so với các con khác nên ở Nhật nó cũng trở thành biểu tượng cho việc mang thai và sinh nở thuận lợi. Phụ nữ mang thai sẽ đến đền/chùa vào một ngày Tuất trong tháng thứ 5 của thai kì để cầu an cho hành trình bầu bí đẻ con. Khi mình đến viện khám lần đầu, bác sĩ in sẵn lịch cho mình từ giờ đến khi dự sinh, trong đó cũng khoanh đỏ các ngày Tuất trong khoảng tháng này để lưu ý.

Mình cũng không rõ tại sao họ chọn tháng thứ 5, nhưng nhìn chung người Nhật thường thông báo công khai về việc mang thai sau tuần 16 (đảm bảo thai đã ổn định), và thường đến giai đoạn này thì các mẹ lộ rõ bụng bầu hơn và có thể bắt đầu đeo đai bụng cho em bé ấm/đỡ mỏi lưng.

Chị Diệp Nguyễn cùng món quà từ đền cho lễ An Sản

Em bé chúng mình thì đã bước sang tuần 18, đã thi thoảng quẫy quẫy khởi động Angamardana (một bài thực hành Yoga cổ điển) trong bụng để mình chú ý, rất là buồn cười. Chồng mình bảo, được nửa chặng đường rồi nè, làm mình giật mình thấy uầy đúng thật, nhanh quá. Bữa nay, ngày Tuất hôm nay dính đúng cuối tuần nên hai đứa đi thong thả, thấy rất nhiều may mắn.

Các mẹ mang thai sẽ làm gì trong nghi lễ truyền thống này?

Chúng mình lên ngôi đền cổ Hibita ở Isehara, Kanagawa. Đền được xây từ trước Công Nguyên (hơn 2000 năm tuổi!) và thờ 4 vị thần chính, trong đó có một vị thần sinh nở (fertility) và một vị thần về sinh con an toàn (safe childbirth). Mình bước vào không gian đền mà cảm thấy lắng đọng mà rất vui, ở đây đẹp đẽ hào sảng bình tâm quá, có những cái cây to cao vút được quấn vòng rơm, gọi là cây thần đấy, chắc chúng đã thọ cả vài trăm nếu không đến ngàn năm tuổi khiến mình thấy thật khiêm nhường và nhỏ bé.

May hai đứa đi sớm nên đền chưa đông người, nắng lên nhẹ nhàng xuyên qua cái lạnh mà nàng Bân dạo catwalk mang lại. Đầu tiên chúng mình được một bạn đưa vào phòng hướng dẫn để viết đơn đăng kí. Có 1 cặp vợ chồng khác và một bạn nữ đi cùng mẹ cũng đến làm lễ An Sản này cùng lúc. Thêm hai người khác đến làm lễ giải hạn. Xong xuôi tất cả được dẫn vào phòng bên trong của đền, gặp thầy cúng ăn mặc rất đẹp đứng trước ban thờ, rồi thầy làm các nghi thức lễ bái và khấn tiếng Nhật mà mình không hiểu hết, nhưng ấn tượng là rất đẹp, mạnh mẽ và rất xúc tích nhanh gọn, chắc chỉ tầm 20 phút là xong hết, đủ để mình lúc cuối thấy hơi nổi da gà vì năng lượng trong phòng lên cao. Thầy chúc cho chúng mình mang thai bình an và em bé ra đời khỏe mạnh, sau đó phát cho mỗi người một cái kẹo trước khi hướng dẫn chúng mình ra lấy gói quà từ đền.

Hai vợ chồng đã có một trải nghiệm cực kỳ thú vị và đáng nhớ

Gói quà thì có một cái bùa, hai cái đai quấn bụng truyền thống, một cái bảng gỗ ema để viết lời cầu nguyện, một gói kẹo, một gói cá bào bên cạnh vài tờ giải thích về các vị thần ở đền rồi giải thích một số nghi lễ liên quan đến thai sản ở Nhật. Chồng mình thì cũng đã tặng bonus cho mình 2 cái đai bụng từ trước đó nữa, mà mình bọc một cái lại đưa lên đền xin phước lành luôn.

Kết thúc là chúng mình vui vẻ ra về. Lần đầu tiên 2 đứa đi cúng gì ở Nhật, mà thấy văn minh dễ chịu ghê. Và khu xung quanh cái đền này đẹp đẽ xanh mát quá, một lúc nào hợp lý, chúng mình sẽ quay lại và có thể đi khám phá quanh đây.

Một ngày Tuất vui vẻ. Không rõ ở Việt Nam có nghi lễ gì như thế không nhỉ?

Chi phí cho trải nghiệm thú vị này

Chị Diệp Nguyễn chia sẻ thêm ở Nhật không phải đền/ chùa nào cũng có dịch vụ làm lễ An Sản, vì còn phụ thuộc xem chỗ đó có thờ vị thần liên quan tới sinh nở hay không. Ngoài ra nghi thức làm lễ và quà tặng ở mỗi đền lại có thể hơi khác nhau một chút. Chỗ đền chị Diệp Nguyễn tới có phí cho lễ An Sản là 5,000 JPY (5,000 Yên Nhật hiện tại đổi sang khoảng 850.000 đồng theo tỷ giá thời điểm hiện tại). Chị Diệp chuẩn bị sẵn phong bì và gửi nhà đền lúc đăng ký cho lịch sự, tuy nhiên nếu ai không chuẩn bị trước mà đưa tiền mặt trực tiếp thì cũng không sao

Chi phí trung bình cho lễ An Sản ở Nhật dao động từ 5,000-10,000 JPY và một số nơi có thêm dịch vụ quà cáp đặc biệt (nhất là ở Tokyo) thì có thể lên tới 20,000 JPY.

Được biết, ngày Inu no Hi hay còn gọi là ngày Tuất là một phần của lịch vạn niên Nhật Bản, dựa trên hệ thống Zodiac (lịch của 12 con giáp). "Inu no hi" là ngày tương ứng với con giáp Tuất trong chu kỳ 12 ngày của lịch vạn niên. Thường sẽ có 2 ngày Inu no Hi trong một tháng, một số tháng có thể có 3 ngày. Phụ nữ mang thai ở trong tuần thai thứ 16-20 được khuyến khích đến thăm đền chùa trong ngày Tuất để làm lễ An Sản, nhận bùa hộ mệnh (Omamori) và nhận quà là chiếc đai bụng cho bà bầu. Ngày này không bắt buộc phải tham gia, nhưng nhiều gia đình chọn thực hiện nghi lễ để chúc phúc cho sự an toàn và sức khỏe của mẹ và em bé. Ngoài ra, ngày này cũng thường liên quan đến việc cầu nguyện cho sức khỏe và hạnh phúc nói chung, không chỉ riêng cho phụ nữ mang thai. Người ta cũng có thể ghé thăm đền thờ, thực hiện các nghi lễ truyền thống, hoặc gặp gỡ gia đình và bạn bè để chia sẻ niềm vui và sự ấm áp của ngày này.