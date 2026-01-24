UPRIZE - Nhóm nhạc tân binh Vbiz muốn vươn tầm quốc tế nhưng tạo hình có đang quá lỗi thời?

Sau đêm Chung kết Tân Binh Toàn Năng, 7 gương mặt: Cường Bạch - Phúc Nguyên - Lâm Anh - Đức Duy - Wonbi - Duy Lân và Long Hoàng chính thức hợp thành nhóm nhạc nam UPRIZE. Trải qua hơn 9 tháng đào tạo chuẩn quốc tế, các tân binh đã có cú lột xác rõ rệt về kỹ năng trình diễn, phong thái sân khấu lẫn độ tự tin. UPRIZE được kỳ vọng sẽ là nhóm nhạc mang màu sắc riêng, dám phá vỡ giới hạn và hướng tới thị trường quốc tế - một tham vọng hoàn toàn chính đáng trong bối cảnh Vpop đều hướng đến những cú bật lớn.

1st look đầu tiên của UPRIZE. (Nguồn: SYE)

UPRIZE chính thức ra mắt. (Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, ngay khi vừa ra mắt, UPRIZE đã vấp phải làn sóng phản hồi không mấy tích cực, đa phần xoay quanh việc makeup và outfit của nhóm. Trên Threads, nhiều netizen thẳng thắn cho rằng nếu nhóm thực sự muốn vươn tầm quốc tế thì phong cách hình ảnh hiện tại là điểm trừ lớn. Đặc biệt, outfit trong các stage và thậm chí cả trang phục tại sự kiện ra mắt - vốn được xem như "bộ mặt" đầu tiên của một nhóm nhạc thần tượng lại bị đánh giá là rối rắm, thiếu thẩm mỹ và không phù hợp với xu hướng thịnh hành.

Nhiều ý kiến chê tạo hình của UPRIZE quá lỗi thời. (Nguồn: Threads)

Outfit ra mắt của UPRIZE. (Ảnh: Facebook)

Ảnh: Facebook

Trong lần xuất hiện tại buổi họp báo chính thức của nhóm, 7 chàng trai đã được lên outfit với bảng màu chủ đạo đỏ - trắng - đen, layer khá nhiều lớp, kết hợp giữa áo khoác dáng dài, blazer cách điệu, quần ống rộng và phụ kiện kim loại. Nhìn nhanh lẫn nhìn kĩ sẽ đều thấy tổng thể của cả nhóm bị quá nhiều chi tiết nhằm gây ấn tượng, dẫn đến sự rối mắt, có phần lỗi thời. Chất liệu trang phục từ vải bóng, da, cho đến vải dệt họa tiết, cùng các chi tiết nhấn như găng tay đỏ, dây đai, hoa hồng trang trí, cổ áo xẻ sâu khiến giao diện UPRIZE bớt nam tính đi phần nào. Việc đưa quá nhiều chi tiết vào cùng lúc đã làm hình ảnh của cả nhóm trông nặng nề, đặt cạnh nhau trong cùng một khung hình nhìn càng rối, đi ngược với xu hướng tối giản, tinh tế đang thịnh hành.

UPRIZE dưới ống kính cam thường tại họp báo. (Nguồn: datkun892)

Câu chuyện nằm ở chỗ UPRIZE không hề thiếu visual. Cả 7 chàng trai đều có ngoại hình sáng, gương mặt ăn hình và tố chất idol rõ ràng. Thế nhưng lớp phấn dày cộp, highlight bắt sáng quá đà, tóc vuốt keo cứng đơ cùng những bộ outfit dây dợ chằng chịt, phom dáng nặng nề lại dìm toàn bộ lợi thế đó. Trong thời điểm mà thế giới đang ưu ái những nét nam tính tự nhiên, clean, high-fashion hoặc tối giản có chủ đích, việc vẫn trung thành với kiểu trang điểm nặng nề, styling rối mắt khiến hình ảnh nhóm trở nên… lỗi thời.

Visual của nhóm nhạc tân binh. (Nguồn: Facebook)

Nếu tiết chế hơn trong tạo hình, UPRIZE hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa. (Nguồn: Instagram)

Điều này càng đáng tiếc khi local brand Việt Nam và thời trang thiết kế trong nước đang được giới giải trí quốc tế chú ý mạnh mẽ. Không thiếu những thương hiệu nội địa có tư duy thẩm mỹ hiện đại, tinh tế, tạo nên các sản phẩm đủ sức đứng chung sân chơi với các thương hiệu lớn quốc tế. Vậy nên, việc một nhóm nhạc mang tham vọng vươn tầm quốc tế mà lại chưa tận dụng tốt nguồn lực sáng tạo thời trang trong nước là một dấu hỏi khiến nhiều người phải thắc mắc.

Với UPRIZE, câu chuyện hiện tại không phải là "có tài năng hay không", mà là đã kể đúng bức tranh hình ảnh của mình hay chưa. Beauty & Fashion trong K-pop hay showbiz toàn cầu chưa bao giờ là phần phụ - đó là ngôn ngữ thị giác quyết định việc khán giả có muốn ở lại lâu dài với nghệ sĩ hay không. Nếu được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn, tiết chế hơn và phù hợp với cá tính từng thành viên, UPRIZE hoàn toàn có cơ hội tiến xa, vươn mình hơn.