UNIQLO ra mắt BST UT ZO&FRIENDS: Khi những người bạn "không hoàn hảo" trở thành nguồn cảm hứng thời trang

Giới thiệu các nhân vật hợp tác độc quyền từ LINE FRIENDS

UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, vừa công bố ra mắt Bộ sưu tập (BST) áo thun UT mới kết hợp cùng ZO&FRIENDS - nhân vật hoạt hình được sáng tạo bởi thương hiệu toàn cầu LINE FRIENDS. Các thiết kế mới nhất được giới thiệu xoay quanh những nhân vật vô cùng đáng yêu, gắn liền với thông điệp mang tính biểu tượng: "Perfectly imperfect friends" (Tạm dịch: Những người bạn hoàn hảo theo cách không hoàn hảo ).

Hòa mình vào thế giới của ZO&FRIENDS

ZO&FRIENDS không ngừng gia tăng sức hút và nhận được sự yêu mến rộng khắp trên toàn cầu. BST lần này mang đến hình ảnh ZOA - chú mèo mây với vẻ ngoài thờ ơ nhưng bên trong lại rất sâu sắc và quan tâm đến mọi người. Đồng hành cùng ZOA là A&NE - người bạn nhiệt thành đáng yêu, luôn mang đến niềm vui bằng những trò đùa tinh nghịch, ấm áp. Cùng với đó là AKI và ZAKI - những bong bóng sắc màu tinh nghịch được sinh ra từ dấu chân của ZOA. Các thiết kế trong BST tái hiện những khoảnh khắc thường nhật của nhóm bạn, khắc họa sự quan tâm, gắn kết và niềm vui sẻ chia trong tình bạn.

Những thiết kế độc đáo thể hiện qua lăng kính nghệ thuật

Điểm nhấn của BST là các họa tiết được thể hiện bằng hiệu ứng màu nước trên nền gam màu pastel thanh lịch, kết hợp cùng kỹ thuật in tạo hiệu ứng bề mặt da lộn (suede) từ những chấm nhỏ tinh tế, mang lại cảm giác 3D đầy sống động. Ra mắt với bốn thiết kế đặc sắc, đây là BST áo thun đầu tiên trên thế giới khắc họa rõ nét cá tính của các nhân vật thông qua những phong cách nghệ thuật hoàn toàn khác biệt.

Một số mẫu thiết kế từ BST UT ZO&FRIENDS:

Về thương hiệu LINE FRIENDS

LINE FRIENDS là thương hiệu nhân vật hoạt hình toàn cầu ra đời từ các bộ sticker trên ứng dụng nhắn tin LINE, nền tảng được sử dụng bởi hơn 200 triệu người trên toàn cầu. Thương hiệu sở hữu nhiều nhân vật được yêu thích như BROWN, CONY và SALLY, đồng thời phát triển các dự án hợp tác nổi tiếng toàn cầu, tiêu biểu là BT21 – các nhân vật được đồng sáng tạo cùng nhóm nhạc BTS.

Bên cạnh đó, LINE FRIENDS cũng là đơn vị phát triển và quản lý nhiều bản quyền nhân vật (IP) độc đáo khác, bao gồm ZO&FRIENDS, minini, JOGUMAN, DINOTAENG, MNH, cùng các nhân vật bước ra từ nền tảng LINE Creators Market như Usamaru và Nekopen Biyori. Thương hiệu tiếp tục khẳng định vị thế thông qua việc mở rộng hợp tác chiến lược với các tập đoàn quốc tế dựa trên mô hình kinh doanh IP, tiêu biểu như dự án kết hợp cùng tựa game Genshin Impact.

Với cộng đồng người hâm mộ đông đảo, đặc biệt là thế hệ Gen Z, LINE FRIENDS đã phát triển thành một thương hiệu toàn cầu với sự hiện diện tại 18 khu vực trên thế giới, bao gồm Seoul, New York, Los Angeles, Tokyo và Thượng Hải.

Về ZO&FRIENDS

ZOA là một chú mèo mây luôn tận hưởng nhịp sống thong dong, mang vẻ ngoài tĩnh lặng bên trong lại vô cùng sâu sắc. A&NE là người bạn nhỏ nhiệt thành đầy đáng yêu. Trong khi đó, AKIZAKI là những bọt bong bóng rực rỡ sắc màu luôn tràn đầy năng lượng và những bất ngờ thú vị được sinh ra từ dấu chân của ZOA. Dù đôi khi có phần vụng về, nhóm bạn ZO&FRIENDS luôn quan tâm đến nhau bằng sự chân thành. ZOA mang lại cảm giác dễ chịu chỉ với sự hiện diện của mình. A&NE lan tỏa niềm vui qua những lời động viên ấm áp và sự quan tâm đầy đáng yêu. Còn AKIZAKI luôn xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười ở bất cứ nơi đâu.

ZO&FRIENDS là hiện thân của "Những người bạn hoàn hảo theo cách không hoàn hảo". Luôn ở đây và sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành thân thiết của bạn.



