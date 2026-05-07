Tạp chí TIME xướng tên UNIQLO trong bảng xếp hạng "100 Công Ty Có Tầm Ảnh Hưởng Nhất Thế Giới"

Trong lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, UNIQLO được vinh danh ở hạng mục "Leaders", ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ về vị thế và khẳng định sức lan tỏa sâu rộng của triết lý LifeWear trên toàn cầu.

Trong phần nhận định, TIME đánh giá thế mạnh của thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản nằm ở sự tối giản, đồng thời nhấn mạnh cách thương hiệu tạo dấu ấn khác biệt nhờ khả năng mang đến những trang phục thường ngày được ứng dụng công nghệ, thiết kế tinh tế với mức giá hợp lý cho khách hàng trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, cũng trong tuần này, UNIQLO còn được xướng tên trong danh sách "100 Công Ty Dẫn Đầu Ngành Năm 2026". Trong tổng số 200 doanh nghiệp, UNIQLO góp mặt trong Top 10 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thuộc lĩnh vực thời trang và làm đẹp.

Những ghi nhận này một lần nữa khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của UNIQLO trên quy mô toàn cầu, khi ngày càng có nhiều khách hàng trên thế giới khám phá, đề cao và tin dùng sản phẩm LifeWear - trang phục thường ngày tối giản, chất lượng cao, được thiết kế để giúp cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Để có được danh sách này, Tạp chí TIME đã thu thập các đề cử trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời thực hiện khảo sát mạng lưới cộng tác viên, phóng viên toàn cầu cùng các chuyên gia độc lập. Sau đó, các biên tập viên của TIME tiến hành đánh giá từng doanh nghiệp dựa trên các yếu tố then chốt bao gồm: khả năng tác động, đổi mới sáng tạo, tham vọng và mức độ thành công.