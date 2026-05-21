Không chỉ giảm giá, UNIQLO còn làm điều này trong Tuần Lễ Cảm Ơn 2026

UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, hôm nay tổ chức sự kiện khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn (Kanshasai), diễn ra tại toàn bộ 31 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến từ ngày 22/05 đến hết ngày 28/05/2026. Với thông điệp “Cảm Ơn Việt Nam - Luôn Vẹn Tin Yêu”, chương trình thường niên không chỉ là dịp để UNIQLO gửi lời tri ân sâu sắc đến hàng triệu khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi mua sắm cùng quà tặng hấp dẫn, mà còn tiếp tục hiện thực hóa các cam kết đóng góp dài hạn cho cộng đồng.

Phát biểu tại họp báo, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Không chỉ là một sự kiện đáng trông đợi, Tuần Lễ Cảm Ơn là minh chứng cho tinh thần tri ân sâu sắc, chân thành UNIQLO gửi đến hàng triệu khách hàng Việt. Chính sự tin yêu của mỗi khách hàng là nền tảng vững chắc nhất tạo nên thành công của chúng tôi ngày hôm nay. Hướng đến tương lai, UNIQLO cam kết không ngừng đổi mới để mang đến những thiết kế LifeWear ưu việt cùng trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững làm trọng tâm, qua đó khẳng định cam kết gắn bó dài lâu với đất nước và con người Việt Nam."

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam phát biểu tại sự kiện khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn

Tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ nước sạch tại tỉnh Vĩnh Long

Tại sự kiện, đại diện UNIQLO cũng cập nhật giai đoạn 4 của dự án “Hỗ trợ nước sạch”, phối hợp với Công ty TNHH Mấp Mé và Trường Đại học Trà Vinh nhằm lắp đặt Hệ thống thu trữ, lọc nước uống với tổng dung tích 20.000 lít nước và Hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước (eco-wetland) tại Trường Tiểu học Hòa Minh, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Các em học sinh trực tiếp sử dụng nước từ hệ thống thu trữ, lọc nước uống do UNIQLO tài trợ

Cách trung tâm khoảng 30km, dải cù lao Hòa Minh - Long Hòa hiện có hơn 8 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và rủi ro sức khỏe cộng đồng, khu vực này cần giải pháp cấp nước sạch ổn định, bền vững và dễ vận hành. Với 02 hệ thống do UNIQLO hỗ trợ, 540 giáo viên và học sinh của trường đã có đủ nước sạch để uống và sử dụng trong mùa khô, đồng thời tái sử dụng nguồn nước thải sau xử lý để tưới cây, chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên trường, góp phần cải thiện tình trạng vệ sinh trong môi trường học đường.

Khánh thành thêm các công trình giáo dục tại 2 điểm trường mầm non ở 2 xã vùng núi thuộc tỉnh Lào Cai, Cao Bằng

Vào ngày 15 và 16/05 vừa qua, UNIQLO cùng Quỹ Hy vọng cũng đã khánh thành, bàn giao các phòng học và công trình phụ trợ tại 02 điểm trường mới: điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai và điểm trường Nà Ó - Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng. Ngân sách thực hiện dự án này được trích từ một phần doanh thu Bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Thu/Đông 2025.

Niềm vui của cô trò tại điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo, tỉnh Lào Cai vào ngày khánh thành vừa qua

Tại các điểm trường ở xã vùng cao như Bản Xèo, tỉnh Lào Cai và Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng, nơi học sinh thuộc cộng đồng người Mông, giáo dục - nhất là giáo dục từ bậc mầm non - giữ một vai trò đặc biệt. Những lớp học kiên cố, cơ sở vật chất sạch sẽ, tiện ích không chỉ giúp các em có nơi học thoải mái, an toàn mà còn góp phần xây dựng sự tự tin để khám phá thế giới xung quanh. Đồng thời, giáo viên vùng cao sẽ có thêm động lực để theo đuổi công tác vận động cho trẻ đến trường và không ngừng đóng góp nâng cao chất lượng giảng dạy. Trên tinh thần đó, UNIQLO đã cùng Quỹ Hy vọng đã triển khai dự án xây dựng, cải thiện cơ sở vật chất tại hai điểm trường mầm non ở Lào Cai và Cao Bằng.

+ Tại điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo: xây mới 3 phòng học có khu vệ sinh khép kín, 1 bếp ăn, 2 phòng công vụ giáo viên, sân bê tông, cổng và hàng rào.

+ Tại điểm trường Nà Ó - Trường Mầm non Thạch Lâm: xây bổ sung 2 phòng học có khu vệ sinh khép kín.

Với kinh phí tài trợ từ UNIQLO là 2 tỷ đồng trong tổng kinh phí dự án 2,7 tỷ đồng, các điểm trường mới hỗ trợ trực tiếp cho hơn 160 học sinh mầm non và giáo viên.

Điểm trường Nà Ó vừa được xây thêm 2 phòng học mới, sạch sẽ, khang trang.

Trong Tuần Lễ Cảm Ơn lần này, UNIQLO công bố tiếp tục đóng góp một phần doanh thu của BST UT Mickey Mouse in Vietnam cho Quỹ Hy vọng để xây dựng thêm 02 điểm trường Mầm non Vành Khuyên và trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân tại xã Trà Vân, Thành phố Đà Nẵng.

Một phần doanh thu từ BST UT Mickey Mouse in Vietnam được UNIQLO đóng góp cho Quỹ Hy vọng để xây các điểm trường cho học sinh vùng cao.

Cũng trong dịp này, UNIQLO đã gửi tặng hơn 1.500 quần áo từ chương trình RE.UNIQLO cho các em học sinh và người dân tại 3 xã Hòa Minh (tỉnh Vĩnh Long), xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) và xã Quảng Lâm (tỉnh Cao Bằng).

Tri ân khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

Tuần Lễ Cảm Ơn mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm các sản phẩm LifeWear được yêu thích mùa Xuân/Hè 2026 với khuyến mãi giới hạn áp dụng tại tất cả cửa hàng như: DRY-EX Áo Hoodie Chống Tia UV Kéo Khóa; AIRism Áo Khoác Chống Tia UV Siêu Co Giãn Kéo Khóa; Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp; Áo Thun UT Mickey Mouse in Vietnam; và Túi Bán Nguyệt Mini Đeo Chéo.

Trong 3 ngày đầu tiên, từ 22 đến 24/05, khách hàng có hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.499.000 đồng sẽ nhận được quà tặng là 01 ly giữ nhiệt in họa tiết lấy cảm hứng từ BST UTme! “Những người tí hon trong văn hóa Việt” (số lượng có hạn). Riêng ngày 22/05/2025, 100 khách hàng đầu tiên với hóa đơn bất kỳ sẽ được tặng Sổ tay mini, áp dụng tại 31 cửa hàng bán lẻ trên cả nước và cửa hàng UNIQLO Online.

Từ ngày 22-28/05, UNIQLO cũng triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng cho hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Nhân dịp này, UNIQLO cũng giới thiệu BST UTme! mới hợp tác cùng họa sĩ minh họa, tác giả sách Lương Linh, mang tên “Những người tí hon trong văn hóa Việt”. BST gồm các thiết kế Áo thun và Túi Tote in các họa tiết lấy cảm hứng từ những con người bình dị, thầm lặng góp phần làm nên nhịp sống, văn hóa Việt. BST chính thức có mặt tại 04 cửa hàng bán lẻ: UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Saigon Centre, UNIQLO Hoàn Kiếm và UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch từ ngày 18/05/2026.

UNIQLO đồng thời công bố kết quả hợp tác mới nhất với trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh qua dự án “Bản đồ địa phương”. Dự án gồm 28 bản đồ được vẽ mới và trưng bày tại 28 cửa hàng bán lẻ của UNIQLO trên toàn quốc. Dưới góc nhìn của những người trẻ, mỗi “Bản đồ địa phương” tái hiện sinh động nhịp sống quanh khu vực cửa hàng UNIQLO, gắn với những nét đặc trưng về di sản, nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà (áo trắng) - đại diện Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM chia sẻ về dự án “Bản đồ địa phương”

