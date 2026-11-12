UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hạ Long, chào đón khách hàng với trải nghiệm mua sắm chuẩn Nhật

Hạ Long - Lợi thế kết nối, tiềm năng phát triển thương mại và dịch vụ

Sau Thanh Hóa, chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng của UNIQLO đến Hạ Long diễn ra trong bối cảnh thị trường khu vực đang đón nhận nhiều chuyển động tích cực. Với lợi thế kết nối trong “tam giác kinh tế” Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hạ Long tiếp tục thể hiện vai trò động lực phát triển của toàn vùng. Cùng với sự phát triển của thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị, Hạ Long đang có thêm những không gian mua sắm, gặp gỡ và vui chơi dành cho người dân và du khách. Trong nhịp sống ấy, UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng tại AEON MALL Hạ Long, bổ sung một điểm đến mua sắm trang phục, kết nối trải nghiệm bán lẻ của thương hiệu Nhật Bản với nhu cầu sinh hoạt thường ngày tại địa phương.

Với triết lý LifeWear - trang phục được thiết kế để giúp cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn, UNIQLO chú trọng chất lượng, sự thoải mái và tính ứng dụng trong từng sản phẩm. Từ những thiết kế dành trong môi trường làm việc cho đến các buổi gặp gỡ, dạo phố, hay chuyến đi cùng gia đình, UNIQLO mang đến những lựa chọn dễ phối, linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh sử dụng. Tại cửa hàng mới, khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận chất liệu, thử phom dáng và tìm hiểu công năng để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Chia sẻ về cột mốc khai trương cửa hàng mới, ông Nakanishi Taketo - Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Hạ Long đang phát triển vị thế một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng trong sự phát triển của khu vực Bắc Bộ. Với cửa hàng đầu tiên tại Hạ Long, chúng tôi đưa các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với đời sống của người dân địa phương và du khách. UNIQLO luôn hướng tới việc trở thành một thương hiệu được khách hàng tin cậy, ưu tiên hàng đầu về chất lượng và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng mong muốn gắn bó lâu dài với cộng đồng Quảng Ninh thông qua cơ hội việc làm, phát triển đội ngũ nhân sự tại địa phương và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đóng góp vào hành trình phát triển của thành phố.”

Tọa lạc tại tầng 1, TTTM AEON MALL Hạ Long, cửa hàng UNIQLO có diện tích bán hàng khoảng 1.000 m², được thiết kế theo tiêu chuẩn cửa hàng toàn cầu của UNIQLO. Không gian hiện đại mang đến trải nghiệm mua sắm thoải mái cho khách hàng. Khách hàng có thể thuận tiện tìm thấy các trang phục LifeWear tại từng khu vực dành cho nam, nữ và trẻ em, đáp ứng nhu cầu của bản thân và gia đình trong cùng một cửa hàng.

Đón mùa Thu/Đông 2026, cửa hàng giới thiệu các dòng sản phẩm đặc trưng của UNIQLO như trang phục giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, trang phục len và fleece (giả lông cừu). Sự đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc và khả năng kết hợp nhiều lớp mang đến những lựa chọn phù hợp với nhu cầu giữ ấm, vận động và thay đổi phong cách trong những ngày chuyển mùa, khi thời tiết trở lạnh hay trong các chuyến du lịch cuối năm.

Những hình ảnh thân thuộc của Hạ Long trong BST UTme!

Nhân dịp khai trương, UNIQLO giới thiệu BST áo thun in họa tiết UTme! độc quyền kết hợp cùng họa sĩ Đặng Thái Tuấn. Qua nét vẽ sáng tạo, những hình ảnh của Hạ Long được tái hiện trên các thiết kế, từ Vịnh Hạ Long, Hòn Trống Mái, đến những món ăn gắn với tên tuổi của Hạ Long như chả mực hay sữa chua trân châu. BST là lời chào gần gũi UNIQLO gửi đến khách hàng Hạ Long, đưa những điều thân quen vào trang phục thường ngày.

UNIQLO sẽ trích một phần doanh thu từ BST UTme! Hạ Long để hỗ trợ thiết bị dạy học điện tử cho Trường Tiểu học Ba Chẽ - phân hiệu Tàu Tiên, Trường THCS Ba Chẽ - phân hiệu 3 và Trường Tiểu học & THCS Nam Sơn tại xã Ba Chẽ, Quảng Ninh. Hoạt động hướng tới việc hỗ trợ điều kiện dạy và học tại các trường, thể hiện mong muốn đóng góp cho cộng đồng ngay từ những ngày đầu thương hiệu hiện diện tại địa phương.

Hàng loạt quà tặng và ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương

Trong buổi sáng ngày 11/11/2026, UNIQLO AEON MALL Hạ Long chào đón những khách hàng đầu tiên bằng màn biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản đặc sắc. Khách hàng đến tham quan, mua sắm có thể khám phá các dòng trang phục LifeWear, BST UTme! Hạ Long và nhận những quà tặng cùng ưu đãi mua sắm giới hạn.

Trong 05 ngày đầu khai trương, từ ngày 11 đến 15/11/2026, cửa hàng triển khai các chương trình quà tặng:

Túi tote họa tiết độc quyền: Khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.299.000 đồng đến dưới 2.600.000 đồng nhận 01 túi; từ 2.600.000 đồng đến dưới 3.900.000 đồng nhận 02 túi; từ 3.900.000 đồng trở lên nhận 03 túi. Mỗi hóa đơn được nhận tối đa 03 túi và không áp dụng cộng gộp hóa đơn.

Túi du lịch đa năng: Dành cho khách hàng có hóa đơn bất kì khi quét mã thành viên ứng dụng UNIQLO tại bước thanh toán.

Bánh đậu đỏ: Dành tặng 100 khách hàng đầu tiên tham gia xếp hàng sớm nhất vào mỗi ngày.

Các chương trình quà tặng áp dụng theo điều kiện cụ thể và số lượng quà tặng có giới hạn.