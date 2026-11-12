2 kiểu áo nỉ dễ mặc đầu mùa lạnh, từ ngày đi làm thoải mái đến buổi cà phê cuối tuần

Một chiếc áo nỉ mềm, quần jeans và đôi sneaker trắng là đủ cho buổi cà phê cuối tuần. Nhưng nếu áo trễ vai, gấu phủ quá sâu hoặc cả áo lẫn quần đều rộng, bộ đồ dễ mất cân đối. Khi chọn áo nỉ đầu thu, hãy thử cùng chiếc quần bạn hay mặc nhất. Vị trí đường vai và gấu áo trong gương sẽ cho bạn biết chiếc áo có hợp với tủ đồ của mình hay không.

Áo nỉ cổ tròn dễ mặc nhất khi vai vừa, thân hơi rộng

Áo nỉ cổ tròn hợp với những ngày đi học, chạy việc hoặc ra ngoài uống cà phê. Chọn cổ mở vừa phải, bo ôm nhẹ và nằm phẳng. Đường may vai nên rơi gần điểm vai tự nhiên, thân áo chừa đủ chỗ để mặc thêm áo thun mỏng bên trong. Nếu có vóc dáng nhỏ nhắn hoặc thường mặc quần cạp cao, hãy thử mẫu có gấu chạm gần cạp quần để đường eo vẫn hiện rõ.

Nỉ da cá hoặc nỉ bông có độ dày vừa phải giúp áo giữ dáng khi mặc riêng. Khi thử, hãy co tay để xem vải có cứng hoặc dồn nhiều ở khuỷu tay không. Xám nhạt, kem, yến mạch, đen và xanh navy là những màu dễ phối với quần có sẵn.

Công thức đơn giản nhất là áo nỉ xám nhạt, áo thun trắng và jeans ống đứng. Để viền áo thun lộ khoảng 1–2 cm ở cổ, hai lớp áo sẽ hiện rõ hơn. Nếu áo nỉ hơi rộng, dáng quần ống đứng giúp cân bằng phần thân trên.

Hoodie khóa kéo tiện khi cần mặc nhiều lớp

Nếu hay ra ngoài từ sáng sớm, hoodie có khóa là món dễ điều chỉnh theo thời tiết. Mẫu khóa nửa thân mở đến trên ngực cho phép nới cổ để lộ áo thun bên trong. Mẫu khóa toàn thân tiện khi bạn muốn mặc như áo khoác và cởi ra lúc trời ấm. Với cả hai, phom hơi rộng sẽ chừa đủ chỗ cho một lớp áo mỏng.

Khi thử, hãy kéo khóa vài lần và đội mũ lên. Mũ nên giữ được dáng nhưng đủ nhẹ để phần cổ áo không bị kéo về sau. Mặt trong quanh cổ và mép khóa cũng nên mềm vì đây là những chỗ dễ cọ vào da. Xám than, navy và nâu camel hợp với quần sáng màu, còn kem hoặc ghi nhạt dễ phối với denim xanh.

Vào ngày văn phòng cho phép mặc thoải mái, thử hoodie navy, áo thun trắng và quần tây ống đứng màu kem. Mở nhẹ khóa, thêm túi đeo chéo nhỏ và sneaker trắng. Chiếc quần có đường ly thẳng giúp bộ đồ giữ vẻ chỉn chu, trong khi hoodie vẫn đủ thoải mái để mặc tiếp khi ra ngoài sau giờ làm.



