UNIQLO chính thức có mặt tại Hạ Long, mở rộng hành trình LifeWear tại Việt Nam

Hạ Long và chuyển động mới trong thị trường tiêu dùng

Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và du lịch, Hạ Long đang chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo đô thị hiện đại. Song hành với tăng trưởng du lịch, Hạ Long dần thể hiện vị thế của một trung tâm kinh tế năng động của tỉnh Quảng Ninh, nơi nhu cầu về chất lượng sống, mua sắm và trải nghiệm của người dân ngày càng nâng cao.

Sự chuyển mình của Hạ Long diễn ra trong bối cảnh kinh tế Thành phố Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Quảng Ninh tăng 12,54% so với cùng kỳ, dẫn đầu cả nước(1). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 109.300 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ(2). Kết quả này cho thấy sức sống của thị trường tiêu dùng địa phương, mở ra không gian phát triển cho các mô hình bán lẻ hiện đại.

Việc UNIQLO hiện diện tại Hạ Long tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng mạng lưới bán lẻ, nhằm đáp ứng mong đợi của khách hàng và bối cảnh phát triển của các địa phương. UNIQLO sẽ mang đến đa dạng các dòng trang phục tối giản, chất lượng, phù hợp với nhịp sống thường nhật của khách hàng.

Cửa hàng thứ 34 của UNIQLO tại AEON MALL Hạ Long - Trung tâm thương mại có quy mô lớn hàng đầu của Thành phố Quảng Ninh

Chia sẻ về cột mốc này, đại diện UNIQLO Việt Nam cho biết: "Với UNIQLO, mở rộng mạng lưới cửa hàng là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam, trong đó mỗi thị trường mới đều là cơ hội để chúng tôi thấu hiểu hơn nhịp sống của địa phương và nhu cầu của khách hàng. Đến với Hạ Long, chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn kết bền vững này, đồng thời đóng góp vào diện mạo bán lẻ đầy năng động của Hạ Long nói riêng và Thành phố Quảng Ninh nói chung."

Trải nghiệm mua sắm chuẩn Nhật giữa nhịp sống năng động

Tọa lạc tại tầng 1 Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) và nằm trên trục Quốc lộ 18, cửa hàng thứ 34 của UNIQLO sở hữu diện tích bán hàng khoảng 1.000 m². Với vị trí đắc địa và khả năng kết nối giao thông thuận tiện, cửa hàng được mong đợi sẽ trở thành điểm đến mua sắm mới mẻ và thuận tiện cho cả cư dân bản địa lẫn du khách.

Khách hàng sẽ có dịp trải nghiệm trực tiếp những dòng sản phẩm giữ ấm biểu tượng của UNIQLO, với đa dạng phom dáng và màu sắc. Từ trang phục giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, đến các thiết kế áo len, áo nỉ, cardigan, UNIQLO mang đến những lựa chọn phù hợp với thời tiết lạnh đặc trưng của miền Bắc. Bên cạnh đó, các sản phẩm quen thuộc như áo thun, áo sơ mi, quần jeans và trang phục AIRism tiếp tục đáp ứng nhu cầu mặc thoải mái, dễ phối và linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

Không gian mua sắm tại UNIQLO AEON MALL Hạ Long được thiết kế, trưng bày khoa học, kết hợp với văn hóa phục vụ Omotenashi chuẩn Nhật, mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và thoải mái cho khách hàng.

Sẵn sàng chào đón khách hàng đến trải nghiệm tại UNIQLO AEON MALL Hạ Long

Vào ngày 11.11.2026, UNIQLO AEON MALL Hạ Long sẽ chào đón những khách hàng đầu tiên đến tham quan và mua sắm. Sự kiện khai trương gồm nhiều ưu đãi giới hạn dành cho các dòng trang phục Thu/Đông được yêu thích như áo giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, cùng các thiết kế áo len, áo nỉ, đáp ứng nhu cầu giữ ấm trong mùa lạnh.

Bên cạnh đó, trong 05 ngày khai trương, từ ngày 11 đến 15 tháng 11 năm 2026, khách hàng còn có cơ hội nhận những phần quà tặng từ UNIQLO. Với khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.499.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng 01 Túi Tote phiên bản giới hạn với họa tiết độc quyền. Chương trình áp dụng cho 10.000 hóa đơn đầu tiên và không áp dụng cộng dồn hóa đơn trong ngày.







