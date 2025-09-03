U40 vẫn có làn da trắng mịn, không một vết rạn nhờ 2 bước dưỡng da body đơn giản

Ở tuổi U40, làn da phụ nữ thường phải đối mặt với rạn da sau sinh, thâm sạm ở các vùng nhạy cảm như khuỷu tay, nách, mông… khiến nhiều người mất tự tin. Happi Phạm (kênh TikTok @happipham với hơn 48 triệu lượt yêu thích) chia sẻ một quy trình chăm sóc toàn diện giúp cải thiện tình trạng này, phục hồi làn da săn chắc, trắng hồng tự nhiên. Nhờ áp dụng đúng cách, nhiều phụ nữ ở độ tuổi này có thể lấy lại làn da mịn màng, khỏe đẹp như mong muốn.

Happi Phạm từng chia sẻ, nền da của cô là da sạm màu với nhiều vết rạn chứ không trắng hồng như hiện tại. Nhưng nhờ kiên trì dưỡng da body mà từ khuỷu tay, đầu gối, vòng 3... tất cả đều trắng mịn, hồng hào dù cô đã bước sang tuổi U40.

Happi Phạm chia sẻ cách trị rạn da toàn thân.

1. Lotion AHA/BHA

Lotion AHA/BHA là sản phẩm không thể thiếu cho bước dưỡng da body, trị rạn, trị thâm của Happi Phạm. Các chị em chọn 1 trong 2 sản phẩm đều được. Và Happi Phạm dùng lotion AHA/BHA của Paula's Choice để vừa tẩy da chết vừa dưỡng trắng da body.

AHA/BHA đóng vai trò là một thành phần tẩy da chết nên sẽ loại bỏ hết những tế bào chết tích tụ, kích thích tế bào mới phát triển, giúp làn da trắng mịn hồng hào hơn. Tuy nhiên các chị em cũng cần chống nắng cẩn thận để giữ gìn làn da của mình, bởi các tế bào da mới khá nhạy cảm, cần được bảo vệ, nếu không da đã tối màu càng thêm thâm sạm.

Để tiết kiệm, Happi Phạm tập trung bôi lotion AHA/BHA vào các khu vực da sần sùi, thô ráp và sạm thâm như khuỷu tay, đầu gối, vùng da ở vòng 3... Trong 2 năm, Happi Phạm đã dùng hết 6 tuýp lotion AHA/BHA cho quá trình dưỡng trắng, trị thâm nám, rạn da body của cô.

2. Dầu dưỡng ẩm, hoặc dầu dừa

Sau khi tẩy da chết, bước tiếp theo của Happi Phạm là dưỡng ẩm da body. Cô dường dùng Bio-Oil cho bước này. Đây được xem là một loại dầu dưỡng ẩm trị rạn da quốc dân mà rất nhiều chị em, và cả mẹ bầu, mẹ bỉm sau sinh tin dùng. Lọ dầu dưỡng chỉ hơn 100k nhưng có thể giúp chị em có được làn da mịn màng, mềm mại ngay cả khi đã bước vào tuổi trung niên.

Với lọ dầu dưỡng Bio này, Happi Phạm bôi toàn thân để cấp ẩm cho làn da. Cô cũng sẽ dùng nhiều vào các vùng da khô, thâm nám như khuỷu tay, đầu gối, vòng 3... Happi Phạm chia sẻ, nếu dùng đều đặn mỗi ngày thì chỉ sau 3 - 6 tháng, làn da của các chị em sẽ có chuyển biến rõ rệt.

Ngoài ra, nếu các chị em không thích dùng dầu dưỡng, có thể dùng dầu dừa (bất kỳ loại dầu dừa nào cũng được). Dầu dừa đa nhiệm, giúp chị em làm đẹp từ chân tơ đến kẽ tóc, nên có thể tận dụng để cải thiện toàn bộ từ làn da đến mái tóc. So với body oil thì dầu dừa sẽ tiết kiệm hơn nhiều, mà còn có thể hỗ trợ chị em làm đẹp toàn thân.

Nơi mua: Dầu dừa





3. Lưu ý quan trọng với vùng da lưng

Riêng với. vùng da ở lưng, Happi Phạm khuyên các chị em không nên dùng dầu dưỡng, kem dưỡng ẩm tại đây, để tránh gây mụn lưng. Với da lưng, bạn chỉ nên dùng lotion AHA/BHA hay chiết xuất tràm trà để trị mụn và cải thiện sắc tố da.

Nguồn: Happi Phạm