U40 rồi tôi mới biết combo dưỡng da chưa tới 200k: Da vẫn mềm mịn dù nằm điều hòa cả đêm, mỗi tuần chỉ cần làm đúng 2 bước

Tôi cứ nghĩ ở tuổi 36 rồi thì da dẻ cũng sẽ khó mà mịn màng, trắng sáng như hồi đôi mươi. Nhất là khi sống ở Hà Nội, mùa hè vừa nắng nóng, vừa phải ngồi điều hòa liên tục khiến làn da ngày càng khô ráp, thiếu sức sống.

Có những giai đoạn tôi cảm thấy da sần sùi, xỉn màu hơn hẳn. Thế nhưng sau một thời gian tìm hiểu và chăm sóc da cẩn thận hơn, tôi nhận ra rằng tuổi tác không phải là yếu tố quyết định tất cả. Chỉ cần biết cách chăm sóc phù hợp, làn da vẫn có thể mềm mại, sáng khỏe và căng mịn hơn nhiều.

Mai Anh (36 tuổi, Hà Nội) review combo tẩy da chết + dưỡng ẩm da body giúp làn da mềm mại, mịn màng xuyên suốt mùa hè.

Combo mà tôi đang duy trì suốt mùa hè này cực kỳ đơn giản, chi phí chưa đến 200k nhưng hiệu quả lại khiến tôi bất ngờ. Đó là combo: Tẩy da chết bằng muối biển chứa vitamin C + dưỡng ẩm bằng dầu dừa.

Chắc hẳn mọi người sẽ cười vì chiếc bông tắm này. Tôi vẫn tin dùng bởi nó tạo bọt khá tốt và có thể giúp làm sạch vùng da lưng một cách rất tiện lợi và thoải mái. Nên dù có nhiều sản phẩm bông tắm khác nhau nhưng tôi vẫn thích dùng loại này.

Tẩy da chết bằng muối biển chứa vitamin C

Trước đây tôi thường bỏ qua bước tẩy da chết vì nghĩ chỉ cần tắm sạch là đủ. Tôi cũng không quá chăm chút cho làn da body. Nhưng thực tế, lớp tế bào chết tích tụ trên da chính là nguyên nhân khiến da trở nên xỉn màu, thô ráp và khó hấp thụ dưỡng chất.

* Cảm nhận trên da:

Sau khi sử dụng muối biển tẩy da chết chứa vitamin C khoảng 2 lần/tuần, tôi cảm nhận rõ làn da được làm sạch sâu hơn. Những vùng da dễ khô sần như khuỷu tay, đầu gối hay cánh tay trở nên mềm mại hơn hẳn.

Điều tôi thích ở muối biển chứa vitamin C là cảm giác vừa được làm sạch, vừa được hỗ trợ làm sáng da. Các hạt muối giúp lấy đi lớp da chết nhẹ nhàng, trong khi vitamin C hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu do tiếp xúc nhiều với nắng nóng và môi trường bên ngoài.

Sản phẩm chứa các hạt muối biển li ti, bạn chỉ cần rắc lên da, dùng bông tắm massage nhẹ nhàng là có thể loại bỏ tế bào chết tích tụ. Sau đó tắm với sữa tắm mà bạn vẫn dùng hàng ngày. Ngay sau khi làm sạch bạn sẽ cảm nhận thấy rõ da rất mềm mịn, thật sự bất ngờ ngay lần đầu tiên dùng.

Nơi mua: Watsons Giá: Khoảng 30k/túi

Dưỡng ẩm với dầu dừa

Bước tiếp theo là dưỡng ẩm bằng dầu dừa. Sau khi tắm và lau khô người, tôi lấy một lượng dầu dừa vừa đủ thoa đều lên da. Dầu dừa tạo cảm giác mềm mượt ngay tức thì mà không khiến da bị khô căng sau vài giờ như một số sản phẩm dưỡng khác.

Có rất nhiều sản phẩm dầu dừa để các bạn tham khảo, hiện tại thì tôi đang dùng sản phẩm này.

Nơi mua: Dầu dừa tự nhiên Giá: Khoảng 150k/lọ

* Cảm nhận trên da:

Lúc đầu có thể có cảm giác hơi dính (rất nhẹ) nhưng một lúc sau là hết, làn da mịn màng thấy rõ. Điều khiến tôi hài lòng nhất là khả năng giữ ẩm của dầu dừa khi phải nằm điều hòa suốt đêm. Tối hôm trước dưỡng ẩm với dầu dừa, nằm điều hòa cả đêm mà sáng dậy da dẻ vẫn mềm mịn, ẩm mượt.

Trước đây, mỗi sáng thức dậy tôi thường thấy da khô ráp, đặc biệt là vùng chân và cánh tay. Nhưng từ khi duy trì thói quen dưỡng ẩm bằng dầu dừa, tình trạng này giảm đi đáng kể. Da vẫn giữ được độ mềm mại, không còn cảm giác căng khô hay bong tróc như trước.

Nếu bạn không thích cảm giác da hơi dính (dù rất nhẹ) thì có thể thử dưỡng ẩm với gel lô hội. Gel lô hội thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, nhưng cá nhân tôi cảm thấy khả năng duy trì độ ẩm không lâu như dầu dừa.

Mọi người cũng đang gặp tình trạng da khô ráp, sần sùi, đặc biệt là mùa hè phải ngồi điều hòa nhiều khiến da bị hanh khô, tôi nghĩ bạn nên thử combo này. Chi phí chưa đến 200k cho một bộ đôi tẩy da chết và dưỡng ẩm nhưng hiệu quả mang lại hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần duy trì đều đặn 2 - 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của làn da.