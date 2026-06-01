Mẹ tôi ngoài 60 tuổi vẫn được hỏi bí quyết trẻ lâu: Hóa ra chỉ kiên trì làm một việc mỗi ngày

Nhiều người nghĩ rằng muốn có làn da căng bóng, ít nếp nhăn thì phải đầu tư vào những lọ kem dưỡng đắt đỏ hay các liệu trình làm đẹp tốn kém. Thế nhưng, mẹ tôi lại có một bí quyết đơn giản hơn rất nhiều. Ở tuổi ngoài 60, bà vẫn duy trì được làn da mềm mại, có độ bóng khỏe tự nhiên dù gần như không chạy theo các xu hướng mỹ phẩm mới.

Nhìn vào bức ảnh, có thể thấy bà đang dùng gua sha nhẹ nhàng miết dọc vùng mắt và gò má. Đây là thói quen đã được duy trì trong nhiều năm và trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da mỗi ngày.

Vì sao mẹ tôi thích dùng gua sha?

Theo lời mẹ tôi, điều bà thích nhất ở phương pháp này là sự đơn giản. Sau khi rửa mặt và thoa một lớp dầu dưỡng hoặc kem dưỡng ẩm mỏng, bà dành khoảng 5-10 phút để massage toàn bộ khuôn mặt.

Những động tác miết nhẹ từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên giúp gương mặt trông thư giãn hơn sau một ngày dài. Đặc biệt vào buổi sáng, gua sha còn giúp giảm cảm giác sưng phù quanh mắt và vùng hàm.

Bà thường nói vui rằng: "Chiếc đá này không làm mình trẻ ra ngay lập tức, nhưng giúp khuôn mặt lúc nào cũng có sức sống hơn".

Điều giúp làn da trông căng bóng không chỉ nằm ở mỹ phẩm

Nhiều chuyên gia da liễu cho rằng massage mặt đúng cách có thể hỗ trợ tuần hoàn máu dưới da, giúp da trông hồng hào và tươi tắn hơn. Khi kết hợp cùng kem dưỡng hoặc dầu dưỡng, các động tác massage còn giúp sản phẩm được phân bổ đều trên bề mặt da.

Tất nhiên, gua sha không phải phép màu có thể xóa nếp nhăn hay thay thế hoàn toàn các sản phẩm chăm sóc da. Nhưng đây là một phương pháp hỗ trợ giúp khuôn mặt thư giãn, giảm căng cứng cơ mặt và tạo cảm giác da săn chắc hơn sau khi sử dụng.

Cách mẹ tôi duy trì thói quen này mỗi ngày

Bà không đặt mục tiêu phải massage thật lâu hay thật mạnh. Thay vào đó, bà chỉ thực hiện vài bước cơ bản:

+ Massage từ cổ lên cằm để làm nóng da.

+ Miết từ cánh mũi ra hai bên má.

+ Massage vùng gò má theo hướng đi lên.

+ Nhẹ nhàng lướt quanh vùng mắt và kết thúc bằng các động tác từ giữa trán sang hai bên thái dương.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 5 phút nhưng được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Bí quyết thật sự nằm ở sự kiên trì

Sau nhiều năm quan sát mẹ chăm sóc bản thân, tôi nhận ra rằng điều giúp làn da của bà luôn có độ căng bóng tự nhiên không phải là một sản phẩm thần kỳ nào cả. Đó là sự kiên trì với những thói quen đơn giản: ngủ đủ giấc, uống đủ nước, chống nắng đều đặn và dành vài phút mỗi ngày để massage khuôn mặt bằng gua sha.

Trong thời đại mà các sản phẩm làm đẹp liên tục ra mắt với những lời quảng cáo hấp dẫn, đôi khi bí quyết giúp làn da duy trì vẻ khỏe khoắn lại đến từ những điều rất giản dị. Và với mẹ tôi, chiếc gua sha nhỏ bé chính là món đồ được sử dụng nhiều hơn bất kỳ loại mỹ phẩm đắt tiền nào.

