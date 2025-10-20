Tôi đã phục hồi mái tóc khô xơ gãy rụng của mình bằng cách dễ không tưởng, làm 1 lần đã có kết quả ngay

Mùa thu đến, tiết trời hanh khô khiến nhiều người phải "than trời" vì tóc rụng nhiều hơn bình thường. Chưa kể với những ai vốn có mái tóc khô xơ, hư tổn do uốn, nhuộm thì tình trạng càng trở nên đáng lo ngại: tóc gãy từng búi, sợi khô và mất đi độ bóng tự nhiên.

Tôi cũng là một người chịu trận với mái tóc khô xơ như vậy. Ở tuổi 35, tôi từng thử qua rất nhiều sản phẩm dưỡng tóc nhưng không có kết quả khả quan, mái tóc cứ mãi khô xơ và rụng rất nhiều, đến mức tôi nghĩ hay do chất tóc của mình vậy nên không thể cứu vãn.

Lướt một vòng khắp các hội nhóm chăm sóc tóc, rất nhiều cách ủ tóc với trứng gà, quả bơ, dầu dừa... để khắc phục tình trạng tóc khô xơ hư tổn, và một cách mà tôi cảm thấy khá thú vị, đó là ủ tóc với đậu bắp. Vậy nên tôi định thử xem sao.

Nghe qua có vẻ lạ, nhưng đậu bắp là loại thực phẩm chứa lượng lớn chất nhầy tự nhiên, vitamin A, C, K và khoáng chất giúp dưỡng tóc cực tốt. Chất nhầy trong đậu bắp hoạt động như một lớp "áo dưỡng" bao bọc sợi tóc, giúp tóc mềm hơn, bóng hơn và giúp giảm gãy rụng tóc, đồng thời cũng kích thích tóc mọc dày và bồng bềnh hơn.

Ngay lập tức tôi ra chợ mua đậu bắp về, và định bụng sẽ thử cách ủ tóc này xem sao. Có rất nhiều cách để "chế biến" đậu bắp thành một thành phần ủ tóc (xay nhuyễn, chần qua với nước...), nhưng tôi lại thực hiện theo một cách đơn giản cực kỳ mà chẳng tốn công chút nào.

* Cách thực hiện:

- Mua đậu bắp về, cắt đầu và đuôi của quả đậu để riêng ra, phần thân luộc lên và ăn cùng bữa cơm như bình thường.

- Phần đầu và đuôi của quả đậu sau đi được cắt, bỏ vào trong một chiếu âu hoặc bát to, cho nước vào và cất tủ lạnh, để hôm sau ủ tóc.

- Phần đầu và đuôi của đậu bắp khi ngâm nước sẽ tiết ra chất nhầy. Dùng chính chất nhầy đó để ủ tóc.

- Ủ tóc khi tầm 15-20 phút, nếu có thời gian ủ 30 phút đến 1 tiếng đều được. Sau đó gội đầu với gầu gội và xả.

Bảo quản trong tủ lạnh nên không sợ bị hỏng, bạn ngâm phần đầu và đuôi với nước trong 1 ngày, đậu bắp sẽ tiết nhiều chất nhầy hơn để ủ tóc hiệu quả hơn.

Từ khi khám phá được cách này, tôi ủ tóc với đậu bắp 2 lần/tuần.Với cách này cứ hôm nào chuẩn bị ủ tóc, tôi lại mua đậu bắp về và luộc để ăn cùng gia đình, phần đầu và đuôi lại cắt ra và chuẩn bị cho bước ủ tóc của ngày hôm sau. Cách này cực kỳ dễ làm, chẳng tốn công mà vẫn có một món rau bổ dưỡng cho cả nhà.

Kết quả

Nói không sai khi chỉ sau 1 lần ủ tóc với đậu bắp, tôi đã thấy mái tóc được cải thiện rất nhiều. Có cảm giác như tóc bồng bềnh và mượt hơn hẳn. Phần chẻ ngọn thì đương nhiên phải cắt bớt đi nhưng thấy rõ mái tóc bồng bềnh và móng mượt hơn. Đương nhiên, mái tóc không thể bóng, mềm như đi ủ ngoài tiệm, nhưng so với mái tóc khô xơ trước đây thì tôi thấy đó là một sự thay đổi rõ rệt.

Một mẹo nhỏ dành cho các chị em tóc dài, nếu muốn tóc bồng bềnh hơn, thay vì buộc tóc, chị em hãy dùng kẹp càng cua để kẹp gọn mái tóc. Mái tóc được kẹp với kẹp càng cua, vừa gọn gàng, vừa giảm gãy rụng mà vẫn có được một mái tóc bồng bềnh tự nhiên.

