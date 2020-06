Twice bị chê tơi tả khi diện hàng hiệu lên bìa tạp chí, nhưng đã có pha "phản dame" ngoạn mục khiến netizen câm nín

Comeback với ca khúc "More & More", dù bị chê bai về giọng hát nhưng Twice vẫn nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc xinh đẹp và style thú vị. Mới đây 9 cô nàng còn vinh dự được diện trang phục của Louis Vuitton lên bìa tạp chí Harper's Bazaar. Khi số báo trang bìa lần này vừa được tung ra, Twice vấp phải nhiều lời chê bai từ netizen vì lối tạo dáng và biểu cảm khá nghèo nàn. Nhưng sau đó, 9 cô nàng đã có pha "phản dame" cực gắt khi loạt hình cá nhân của tất cả các thành viên được tung ra.



Khi trang bìa của số báo lần này được tung ra, Twice bị nhiều người chê bai vì lối tạo dáng nghèo nàn, biểu cảm đơn giản không toát lên cảm giác sang chảnh hay vẻ đẹp trang phục của nhà mốt Louis Vuitton. Việc đáng sát cạnh nhau khiến họ trông khá tù túng. Duy chỉ có Tzuyu và Jeongyeon (đứng đầu và đứng cuối) được khen ngợi chút ít vì được tự do tạo dáng.

Vvì hình ảnh này, nhiều người khẳng định Twice chỉ hợp với style nhí nhảnh, trẻ trung chứ không phù hợp với lĩnh vực high fashion, diện hàng hiệu mà thiếu sang chảnh, đẳng cấp.

Tuy nhiên đến khi loạt hình cá nhân của từng thành viên được tung ra thì netizen đã phải câm nín vì quá đẹp. Có "đất diễn" thoải mái, 9 cô nàng tự do thể hiện phong cách và cá tính, mang đến hình ảnh thời thượng hút mắt khác hẳn ảnh bìa nhạt nhẽo.

Đầu tiên về Jeongyeon, dù diện bộ cánh có màu sắc khá khó nhằn nhưng cô vẫn ghi điểm với thần thái sang chảnh, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc bạch kim càng khiến Jeongyeon thêm phần hút mắt.

Tiếp đến với Tzuyu, nàng visual khoác lên mình bộ váy trắng với chi tiết vai bồng điệu đà, cùng với đó là đôi giày cao gót màu hồng ngọt ngào khiến Tzuyu như nữ thần giữa ngân hà.

Jihyo mọi khi luôn xinh tươi ngọt ngào thì nay lại thần thái ngút ngàn khi diện trang phục tối màu với họa tiết ánh kim, ánh mắt sắc lẹm hút hồn độc giả.

Diện bộ cánh có màu sắc khá "dừ" nhưng thần thái của Dahyun vẫn nhận được nhiều khen ngợi. Stylist còn tinh tế chọn cho cô màu son thiên về tông nâu trầm giống như màu áo và dùng thêm kính áp tròng để đôi mắt ấn tượng hơn.

Momo như chiến binh giữa màn đêm khi diện bộ cánh mang họa tiết cầu kỳ, mang theo túi xách da nhỏ nhắn. Quả thật mái tóc sáng màu chính là ưu điểm giúp cô nổi bần bật giữa khung nền tối màu.

Vì chụp ảnh cận mặt nên những cô nàng Twice không hoàn toàn phô diễn được hết vẻ đẹp trang phục của Louis Vuitton, nhưng bù lại họ "ăn điểm" ở khoàn thần thái sang chảnh, ánh mắt hút hồn.

Chaeyoung còn ghi điểm với lối makeup đính nhũ dưới mi mắt ấn tượng, khiến đôi mắt càng thêm phần to tròn, trẻ trung như nữ thần.

Mina cũng chẳng khác gì nữ thần canh giữ mặt trang khi diện đồ màu ánh kim, ôm mặt trăng khoe sườn mặt quyến rũ.