“TV có cảnh hôn, khi đang xem cùng con thì phải làm sao?” Bố EQ cao nói 3 câu này

Một ông bố đơn thân mới đây đã đăng tải trên Xiaohongshu câu chuyện “dở khóc dở cười” khi cùng con trai 8 tuổi xem phim vào buổi tối cuối tuần. Mọi thứ đang rất bình yên cho đến khi màn hình bất ngờ xuất hiện cảnh thân mật của hai nhân vật chính.

“Con trai mình bỗng quay sang nhìn bố, mắt mở to ra vẻ tò mò. Còn mình thì thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Tua nhanh thì sợ con càng tò mò, im lặng thì thấy… kì kì. Mình muốn xử lý sao cho tự nhiên, vừa giữ không khí vui vẻ, vừa giúp con hiểu đúng. Các bố mẹ khác từng gặp cảnh này chưa, làm sao thì ổn nhất nhỉ?”, ông bố viết.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Dân mạng vào bình luận rôm rả: người thì khuyên “tua nhanh cho xong”, người lại gợi ý “cứ giả vờ đi lấy nước”, có người còn bông đùa “mai mốt chỉ cho con xem Tom & Jerry thôi là an toàn nhất”. Nhưng bên cạnh sự hài hước, nhiều bình luận cũng đưa ra góc nhìn rất thực tế: đừng né tránh, đừng lúng túng, mà hãy coi đó là cơ hội để giáo dục con về tình yêu, sự trưởng thành và cả cách phân biệt nội dung phù hợp lứa tuổi.

Dưới đây là 3 câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại được xem là “bí kíp EQ cao” mà một ông bố có thể áp dụng:

1. “Cảnh này không dành cho con lắm đâu - có chương trình vui hơn cho cả nhà không?”

Nghe qua chỉ như một câu nói đùa nhẹ, nhưng thực chất lại cực kỳ khéo léo. Người bố không né tránh, cũng không “giảng đạo”, mà thẳng thắn thừa nhận cảnh đó chưa phù hợp với lứa tuổi của con. Ngay sau đó, ông mời con cùng chọn nội dung khác, biến tình huống lúng túng thành cơ hội gắn kết.

Cách xử lý này có nhiều điểm cộng. Trẻ sẽ không bị khiến cho cảm thấy “có gì sai” hay “đáng xấu hổ”. Hơn nữa, bầu không khí gia đình vẫn duy trì sự thoải mái, đồng thời con còn được tham gia lựa chọn, có tiếng nói trong hoạt động chung.

Ảnh minh họa.

Theo bài viết “What to do when an unexpected sex scene appears when you’re watching TV with your kids” (Tạm dịch: Làm gì khi bất ngờ xuất hiện cảnh nóng lúc bạn đang xem TV cùng con) trên Aleteia, cách tiếp cận nhẹ nhàng như vậy giúp trẻ hiểu dần ranh giới nội dung giải trí theo độ tuổi, nhưng không biến nó thành điều cấm kỵ đáng sợ.

2. “Trong phim người ta chỉ thể hiện tình yêu thôi mà, đơn giản vậy đó.”

Ở một cấp độ khác, bố không chỉ né cảnh mà còn tranh thủ giải thích ngắn gọn để con hiểu bản chất: Cảnh thân mật trên phim chính là một cách thể hiện tình yêu.

Theo bài “How to talk to kids about sex at every age” (Tạm dịch: Cách trò chuyện với trẻ về tình dục ở từng độ tuổi) trên Yahoo Life và bài “What to do when an unexpected sex scene appears when you’re watching TV with your kids” (Tạm dịch: Làm gì khi bất ngờ xuất hiện cảnh nóng lúc bạn đang xem TV cùng con) trên Aleteia, cha mẹ nên giải thích đơn giản, không vòng vo, không hù dọa. Khi được đặt trong đúng ngữ cảnh, trẻ sẽ thấy đó chỉ là một phần bình thường trong mối quan hệ tình cảm.

Từ câu nói này, bố có thể mở rộng: tình yêu đâu chỉ là hôn nhau hay ôm nhau, mà còn là nắm tay, chia sẻ trách nhiệm, quan tâm nhau mỗi ngày. Nhờ vậy, con có được nền tảng ban đầu để nhìn nhận tình yêu như một điều tự nhiên và tích cực, thay vì tò mò một cách lệch lạc.

3. “Nếu con thắc mắc gì, cứ hỏi bố nhé - không cần phải suy nghĩ một mình đâu.”

Đây có lẽ là câu nói quan trọng nhất. Bởi thay vì biến cảnh nhạy cảm thành điều cấm kỵ, bố đang mở cánh cửa để con chia sẻ. Trẻ sẽ hiểu rằng: việc tò mò hay bối rối trước cảnh tình cảm không phải là “tội lỗi”, mà hoàn toàn bình thường.

Theo bài “What to do when an unexpected sex scene appears when you’re watching TV with your kids” (Tạm dịch: Làm gì khi bất ngờ xuất hiện cảnh nóng lúc bạn đang xem TV cùng con) trên Aleteia, cha mẹ nên phản hồi điềm tĩnh, khuyến khích con nói về cảm xúc của mình. Khi con biết rằng luôn có “đường dây nóng” để hỏi bố, trẻ sẽ ít có xu hướng tìm câu trả lời trên mạng hoặc từ bạn bè, vốn dễ dẫn tới thông tin sai lệch.

Ảnh minh họa.

Từ câu chuyện “khó xử” của ông bố đơn thân trên Xiaohongshu có thể thấy: phản ứng trước cảnh phim nhạy cảm không chỉ là xử lý một khoảnh khắc ngại ngùng, mà còn là cách bố mẹ gieo nền tảng lâu dài cho con trong việc hiểu đúng về tình yêu và giới tính..

Không chỉ giữ cho không khí gia đình tự nhiên, thoải mái, cách làm này còn âm thầm nuôi dưỡng sự tin cậy, để mỗi lần con bối rối hay tò mò, điều đầu tiên con nghĩ tới vẫn là: “Cứ hỏi bố/mẹ thôi, chẳng cần giấu trong lòng.”

Nguồn: Xiaohongshu.