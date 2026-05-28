Khi trẻ bị nghẹn, tuyệt đối không cho uống nước. (Ảnh: ITN).

Tuy nhiên, phản ứng bản năng này không chỉ không giúp được trẻ, mà còn có thể làm cho tình hình nguy hiểm hơn.

Bài viết giúp chúng ta bóc tách việc tưởng chừng như nhỏ nhặt này, giải thích rõ ràng, đảm bảo rằng bạn sẽ không hoảng loạn và phản ứng đúng cách trong những thời khắc quan trọng.

Cho trẻ uống nước lúc bị nghẹn có thể gây rối thêm

Thử tưởng tượng, gia đình cùng vui vẻ ăn cơm, bỗng nhiên em bé mở to mắt, miệng há nhưng không phát ra tiếng, mặt bắt đầu đỏ. Lúc này, người lớn lập tức cầm cốc nước lên, cố gắng cho con uống một chút nước để đẩy thức ăn xuống. Phản ứng nghe có vẻ hợp lý nhưng về mặt y học, cách làm này là sai.

Khi bé bị dị vật kẹt ở đường thở, họng hoặc khí quản của bé đã một phần hoặc hoàn toàn bị tắc nghẽn. Lúc này nếu bạn cố đổ nước vào miệng bé, giống như cố gắng chen xe vào chỗ tắc đường, chỉ làm tình hình tệ hơn. Nước có thể chui thẳng vào khí quản, gây tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn đến viêm phổi do hít phải, trong trường hợp nặng có thể gây nghẹt thở.

Vì vậy, hãy nhớ một quy tắc: Khi bé bị nghẹn, tuyệt đối không cho uống nước, cho ăn, và càng không vỗ lưng để bé “ho ra”.

Hiểu rõ mới xử lý đúng cách

Nghẹn thực phẩm trong y học được gọi là tắc nghẽn đường thở do dị vật. Giải thích đơn giản, khi bé ăn, thức ăn không đi vào “thực quản” mà lại lạc vào “đường thở” - tức là đường hô hấp của chúng ta.

Người lớn có phản xạ nuốt và ho mạnh hơn, trong khi hệ thần kinh của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện, khả năng nhai kém, đường thở lại hẹp hơn người lớn, nên dễ gặp sự cố hơn. Đặc biệt, những trường hợp sau đây thường gặp nhất khi bị hóc thức ăn:

Một khi bị hóc, biểu hiện của bé thường là ho đột ngột, không thể nói chuyện, khó thở, mặt đỏ thậm chí tím tái, môi xanh, nghiêm trọng có thể mất ý thức. Nếu bạn phát hiện những triệu chứng này, bạn phải ngay lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu đúng cách.

Phương pháp sơ cứu

Trẻ dưới 1 tuổi: Phương pháp vỗ lưng + ép ngực

Đường thở của trẻ rất nhỏ, thời gian cứu trợ khi bị hóc thức ăn rất quý giá. Cách làm đúng là:

- Đặt trẻ úp mặt xuống trên cánh tay của bạn, chống cằm trẻ, đầu thấp hơn cơ thể một chút;

- Dùng gốc bàn tay vỗ mạnh vào giữa lưng 5 lần;

- Nếu dị vật chưa được tống ra, lật trẻ ngửa, dùng hai ngón tay cái của bạn ấn ngực 5 lần ngay dưới đường nối hai núm vú;

- Lặp đi lặp lại luân phiên cho đến khi dị vật được tống ra hoặc cứu hộ chuyên nghiệp đến.

Lưu ý, thao tác phải nhanh chóng, nhưng không được quá mạnh, tránh gây tổn thương thứ cấp.

Trẻ trên một tuổi: Phương pháp cứu nạn Heimlich

Phương pháp này được nhiều tổ chức chuyên nghiệp mạnh mẽ khuyến nghị là cách cứu nạn khi trẻ bị hóc thức ăn. Các bước cụ thể như sau:

- Đứng phía sau trẻ, hai tay ôm quanh eo trẻ;

- Một tay nắm thành nắm đấm, lòng nắm đặt trên bụng trẻ, cách rốn khoảng hai ngón tay, tay kia bao quanh nắm đấm;

- Dùng lực ấn vào trong và lên trên, mô phỏng lực của việc "ho", đẩy dị vật ra;

Nếu không được, lặp lại 5 lần, cho đến khi dị vật được đẩy ra hoặc trẻ thở lại bình thường. Nếu trẻ đã mất ý thức, hãy lập tức để trẻ nằm ngửa và tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cùng hô hấp nhân tạo, đồng thời gọi số cứu thương khẩn cấp.

Lý do ‘vỗ lưng’ cũng có thể dẫn đến hậu quả

Ít nhất một người trong gia đình nên được đào tạo sơ cứu trẻ em. (Ảnh: ITN).

Vỗ lưng khi trẻ bị nghẹn không hoàn toàn sai, nhưng điều kiện là bạn phải biết cách vỗ. Cách vỗ lưng sai, đặc biệt là khi bế trẻ dậy đầu hướng lên trên và dùng bàn tay vỗ vào lưng, có thể khiến dị vật trôi sâu hơn theo trọng lực, gây tắc nghẽn nặng hơn.

Vì vậy, nếu bạn không chắc chắn vị trí và kỹ thuật vỗ lưng, đừng thử một cách liều lĩnh. Phương pháp Heimlich hiệu quả hơn, khoa học hơn, và là quy trình chuẩn được quốc tế công nhận hiện nay.

Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh

Những điều này cha mẹ nhất định phải ghi nhớ. Bạn có thể rất bận, nhưng nếu làm được một số việc nhỏ, có thể tránh được hơn 70% tai nạn hóc thức ăn.

- Đừng cho trẻ dưới một tuổi ăn các loại hạt, thạch, nho và các thực phẩm nguy cơ cao khác;

- Thức ăn cần cắt nhỏ, hấp mềm, nấu nhừ, đặc biệt là cà rốt, táo và các thực phẩm cứng;

- Khi ăn, ngồi yên và ăn, không để trẻ vừa đi vừa ăn;

- Đừng vừa làm trẻ cười vừa cho ăn, khi cười trẻ sẽ hít vào không khí, dễ bị hóc vào đường thở;

- Nếu trong nhà có ông bà chăm sóc trẻ, cần phải nói rõ những thực phẩm nào không được cho trẻ ăn và tư thế cho ăn đúng;

- Ít nhất một người trong gia đình nên được đào tạo sơ cứu trẻ em, lúc nguy cấp có thể cứu mạng trẻ.

Theo toutiao.com