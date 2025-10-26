Bé trai 4 tuổi tử vong vì nghẹn trân châu trong trà sữa

Một bà mẹ ở Đài Châu, Chiết Giang, Trung Quốc gần đây đưa cậu con trai 4 tuổi của mình đến một trung tâm trò chơi bạt nhún ở Quảng trường Bảo Long, Đỗ Kiều để chơi, nhưng không ngờ đứa trẻ đã uống trà sữa trân châu trước khi vào, dẫn đến việc trong quá trình nhảy nhót, trân châu khi đang nhai và nuốt bị trào ngược, tắc nghẽn khí quản, gây ngạt thở. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau vụ việc, người mẹ này lại đổ lỗi cho cửa hàng trà sữa và chủ khu vui chơi bạt nhún, gây ra nhiều tranh cãi.

Ảnh minh hoạ

Theo các phương tiện truyền thông, mẹ của bé trai đã đặt mua một ly trà sữa trân châu qua hệ thống đặt hàng trực tuyến, và nhờ bạn bè giúp lấy mang đến trung tâm trò chơi. Người bạn đã cho bé trai uống vài ngụm trà sữa trân châu bên ngoài sân chơi trước khi để bé vào chơi. Không ngờ, tai nạn đã xảy ra. Sau khi phát hiện điều bất thường, người mẹ đã thử áp dụng phương pháp Heimlich nhưng không thành công. Bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu 1,5 giờ sau đó và được tuyên bố tử vong.

Đứa trẻ đang ở trên bạt nhún. (Ảnh: Chụp từ Weibo)

Dù đã cố gắng sơ cứu nhưng em bé không qua khỏi. (Ảnh: Chụp từ Weibo)

Người mẹ này cho rằng cửa hàng trà sữa đã không dán cảnh báo rõ ràng trong cửa hàng, không thông báo miệng rằng trẻ em không nên ăn trân châu, và trân châu có đường kính 10mm, độ dính cao dễ kết dính, nên tồn tại lỗi sản phẩm; khu vui chơi đã không cấm mang đồ uống vào, nhân viên không kịp thời cứu giúp, và thiếu huấn luyện cấp cứu.

Một nhân viên của Quảng trường Bảo Long Đỗ Kiều đã trả lời về việc này rằng sự việc đang được thương lượng giải quyết, "Hiện tại đồn cảnh sát và tòa án đã can thiệp xử lý, chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp."

Một nhân viên của cửa hàng trà sữa thì cho biết, hiện tại công ty đang xử lý vụ việc này. Tuy nhiên, trang đặt hàng trực tuyến có ghi chú "Trẻ em dưới 3 tuổi không nên uống, trẻ em cần có sự giám sát khi sử dụng," và thân cốc cũng có cảnh báo tương tự. Cơ quan chính phủ địa phương liên quan đã trả lời rằng họ không nắm rõ tình hình liên quan, thậm chí từ chối trả lời.

Thông tin liên quan đã gây ra tranh luận sôi nổi trên mạng, "Kiểu gì cũng muốn kiếm chút tiền, không bao giờ tìm nguyên nhân từ bản thân mình", "Trẻ con nhỏ như thế, phụ huynh còn dám cho uống trà sữa trân châu", "Bất kể có phải trà sữa trân châu hay không, đồ uống pha chế không phù hợp cho trẻ con", "Cửa hàng khá oan", "Chuyện này liên quan gì đến cửa hàng đồ uống", "Thật vô lý, kiện cáo lung tung", "Con nít không hiểu chuyện, sao người lớn cũng không biết gì".

Nguồn: ETtoday