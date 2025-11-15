Từng bận rộn kinh doanh, chỉ đặt đồ ăn ngoài, mẹ Hà Nội thay đổi, vào bếp mỗi ngày vì nhận ra điều khác biệt này của con

Bận rộn với công việc kinh doanh, từng có thời điểm chị Lan Anh (35 tuổi, Long Biên, Hà Nội) gần như quên mất thói quen nấu ăn cho gia đình. Những bữa cơm nhà bị thay thế bởi đồ ăn đặt ngoài, hoặc những bữa ăn vội ở nhà ông bà. Mọi thứ đều tiện lợi hơn, nhanh hơn nhưng trong lòng chị, luôn có một khoảng trống khó gọi tên.

"Căn bếp dần vắng tiếng cười, và mình cảm thấy thiếu điều gì đó ấm áp. Khi cả nhà không còn ngồi ăn cùng nhau, dường như sợi dây gắn kết cũng dần lỏng đi," chị Lan Anh chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ của chị Lan Anh

Trước đây, do công việc khá bận rộn, chị Lan Anh đang vận hành một hệ thống nhỏ gồm vài cơ sở spa và quán cà phê ở Long Biên, chị thường nghĩ chỉ cần đặt đồ ăn sẵn hoặc nhờ người giúp việc chuẩn bị là đủ. Nhưng chính sự tiện lợi ấy lại khiến bữa cơm gia đình dần mất đi ý nghĩa.

"Có lúc mình không biết hôm nay con ăn gì, có đủ chất hay không. Mọi người trong nhà ăn riêng, bố mẹ ăn lúc tiện, con ăn lúc rảnh và mình nhận ra đó không còn là bữa cơm gia đình đúng nghĩa", chị kể.

Sự thay đổi đến khi chị nhận thấy con thứ hai, mới 8 tuổi, đã tăng cân mất kiểm soát. lên tới 57kg. Việc này khiến chị thật sự lo lắng và buộc bản thân phải thay đổi: "Mình hiểu rằng muốn con khỏe mạnh, thì bố mẹ phải đồng hành trong từng bữa ăn".

Những món ăn đậm vị cơm nhà

Chị Lan Anh bắt đầu sắp xếp lại thời gian làm việc, dành buổi sáng và tối để tự đi chợ, nấu ăn cho cả nhà. Mỗi tuần chị đi chợ hai lần, mua đủ thịt, cá, rau rồi chia nhỏ thành từng hộp cất trong tủ lạnh. Buổi sáng, chị chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bún, phở hoặc mì để nấu nhanh cho cả nhà trước khi ra đường.

Nhờ các thiết bị hiện đại như nồi chiên hay nồi hấp, chị có thể nấu bữa ăn đầy đủ chỉ trong 30 phút. Hai bữa ăn chung mỗi ngày – sáng và tối – trở thành khoảng thời gian quý giá nhất của gia đình.

Các con chị đặc biệt thích những món mẹ nấu, từ thịt kho tàu, khoai tây xào thịt bò đến gà hấp nấm. Chị chia sẻ: "Những món ăn ấy không cầu kỳ, nhưng đều được nấu bằng tình yêu thương và sự quan tâm. Quan trọng hơn, mình có thể kiểm soát được nguyên liệu, chế biến ít dầu mỡ mà vẫn ngon miệng".

Món ăn đơn giản nhưng rất ngon, hợp khẩu vị gia đình

Còn điều khiến chị xúc động nhất là khi hai con nói với mẹ: "Từ ngày mẹ nấu cơm mỗi ngày, con thấy vui hơn. Vì không chỉ có món ngon, mà còn được ngồi cùng bố mẹ, được kể chuyện và cười với nhau mỗi ngày".

Giờ đây, buổi sáng, cả nhà chị Lan Anh cùng ăn sáng, chia sẻ kế hoạch trong ngày. Buổi tối, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm nhỏ, hai bé ríu rít kể chuyện ở trường rồi tranh nhau rửa bát giúp mẹ.

Cơm mẹ nấu luôn là ngon nhất

Từ khi thay đổi thói quen ăn uống, bé thứ hai của chị đã giảm cân, trở nên khỏe mạnh và tự tin hơn. "Không chỉ con thay đổi, mà cả mình cũng thay đổi. Mình thấy bình yên và hạnh phúc hơn mỗi khi đứng trong bếp", chị Lan Anh nói.

Căn bếp mới của gia đình chị được đặt ở tầng cao nhất của ngôi nhà, nơi có ánh sáng, gió và năng lượng tích cực. Không gian được sắp xếp tối giản, gọn gàng với vài thiết bị đa năng để việc nấu nướng thuận tiện hơn.

Không gian ăn cơm cực chill của gia đình

"Giờ đây, mỗi bữa cơm với mình không chỉ là chuyện ăn uống, mà là sự đồng hành, là sợi dây gắn kết yêu thương giữa các thành viên. Chỉ cần nhìn thấy chồng và hai con ăn ngon miệng, mình đã thấy mọi mệt mỏi tan biến", chị chia sẻ.