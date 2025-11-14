Cộng đồng mạng đặc biệt là các mẹ bỉm sữa đang xôn xao trước chia sẻ của một mẹ trẻ tên H.N sau khi phát hiện sản phẩm sữa chua mua cho con có dấu hiệu bị "tẩy date" (thay đổi hạn sử dụng).

Theo bài đăng, H.N cho biết đã mua sữa chua tại một trung tâm chuyên bán đồ cho mẹ và bé, nơi vốn được nhiều phụ huynh tin tưởng vì luôn quảng cáo rằng sản phẩm nhập chính hãng, chất lượng và an toàn cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, sau khi mang về nhà thì H.N phát hiện ra phần hạn sử dụng in trên bao bì đã có dấu hiệu bị thay đổi. Một phần hạn được in đậm hơn ghi là BB: 30032026 (Best Before 30/03/2026), tuy nhiên nhìn kỹ sẽ thấy ngay gần đó còn có dòng chữ ghi BB: 18112025.

H.N cũng chia sẻ ngay trong đăng, cô mua sản phẩm sữa chua này là vị tự nhiên đang trong khuyến mại mua 1 tặng 1, các vị khác không khuyến mại. "Các vị khác không sale thì date không có dấu hiệu bị tẩy còn vị tự nhiên sale mua 1 tặng 1 thì bị tẩy date" - H.N chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngay khi phát hiện, H.N lập tức đến tận nơi để phản ánh và yêu cầu giải thích từ bên bán. Tuy nhiên, câu trả lời cô nhận được vẫn không rõ ràng, bên bán nói do nguồn cung cấp, rồi nguồn lại nói do nhà sản xuất. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết thấu đáo dù H.N đến tận nơi để phản ánh sự việc.

Bài phản ánh của H.N nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ.

Quy trình in dập date (ngày sản xuất, hạn sử dụng) cho sản phẩm thực phẩm theo tiêu chuẩn công nghiệp, cách một sản phẩm sữa chua hay các loại thực phẩm đóng gói (từ thương hiệu uy tín) thường được in date: 1. Chuẩn bị thông tin cần in Ngày sản xuất (MFG – Manufacturing Date): Ngày sản phẩm được sản xuất. Hạn sử dụng (EXP/BB – Best Before / Expiry Date): Ngày sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn khi sử dụng. Số lô (Lot/Batch number): Dùng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Lưu ý: Những thông tin này thường được hệ thống quản lý sản xuất sinh ra tự động, tránh việc nhân viên ghi thủ công để đảm bảo chính xác. 2. Chọn công nghệ in date Hiện nay, các doanh nghiệp thực phẩm thường dùng các công nghệ in sau: In phun (Inkjet Printing): Sử dụng mực thực phẩm, in trực tiếp lên bao bì hoặc nắp sản phẩm. Ưu điểm: Linh hoạt, in trên nhiều chất liệu (nhựa, nhôm, giấy...). Nhược điểm: Dễ bị mờ nếu bao bì ẩm ướt hoặc mực kém chất lượng. Dập nhiệt (Hot Stamping / Thermal Transfer): Sử dụng con dấu nhiệt dập trực tiếp lên bao bì. Ưu điểm: Bền, khó tẩy xóa, nhìn rõ trên bao bì. Thường dùng cho sữa chua, bánh kẹo, vỏ nhựa cứng. In laser (Laser Marking): Dùng tia laser khắc trực tiếp ngày tháng lên bề mặt sản phẩm. Ưu điểm: Không dùng mực, khó bị giả mạo, bền vĩnh viễn. 3. Lập trình thông số in Nhà máy sẽ đưa ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô vào hệ thống máy in tự động. Máy in sẽ nhận dữ liệu này từ ERP hoặc MES (hệ thống quản lý sản xuất). Ngay khi sản phẩm đi qua dây chuyền, máy in sẽ dập hoặc in date tự động, đồng bộ với tốc độ sản xuất. 4. Kiểm tra sau in Kiểm tra trực quan: Nhân viên QC sẽ xem date có rõ ràng, không bị mờ hay nhòe. Kiểm tra dữ liệu: So sánh date trên sản phẩm với thông tin trong hệ thống. Lấy mẫu ngẫu nhiên: Thường kiểm tra 1-2% lô hàng trước khi đóng gói hoàn tất. 5. Đóng gói và lưu kho Sản phẩm sau khi in date được đóng gói và ghi nhãn đầy đủ thông tin dinh dưỡng, cảnh báo dị ứng… Kho bảo quản tuân thủ nhiệt độ, tránh ảnh hưởng đến hạn sử dụng ghi trên bao bì. 6. Giải pháp tránh giả mạo “tẩy date” Sử dụng mực chuyên dụng khó tẩy xóa hoặc in bằng laser. Dùng hologram, tem chống giả trên bao bì. Lưu giữ hình ảnh và dữ liệu in date trên hệ thống để truy xuất khi cần. Quy trình in date chuẩn là tự động từ hệ thống quản lý, in bằng mực thực phẩm hoặc dập nhiệt/laser, kiểm tra QC chặt chẽ. Nếu phát hiện “tẩy date”, thường là do gian lận trong quá trình phân phối hoặc bán hàng, không phải lỗi kỹ thuật của máy in.

Hiện vụ việc vẫn đang là chủ đề được quan tâm trên các hội nhóm phụ huynh, mẹ bỉm sữa. Nhiều người kiến nghị cần có kiểm tra rõ ràng và minh bạch hơn từ phía các đơn vị kinh doanh cũng như chuỗi cung ứng, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé - đối tượng mà mọi sản phẩm phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.