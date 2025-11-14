Hết hồn với giá sữa ngoại "Ap Úc" lên đến 3 triệu/hộp: Các mẹ bỉm suýt xoa, đúng là sữa cho con nhà giàu!

Phát hoảng với giá sữa Ap Úc

Thị trường sữa công thức nhập khẩu thời gian gần đây đang trở thành chủ đề nóng, khi giá nhiều sản phẩm tăng liên tục và khan hiếm kéo dài. Đặc biệt, dòng Aptamil Essensis – vốn đã nằm trong nhóm sản phẩm cao cấp – nay trở thành “hàng hiếm”, khiến việc mua sữa cho con trở thành cuộc chạy đua đầy áp lực đối với phụ huynh.

Ap Úc là tên gọi tắt mà các mẹ bỉm thường dùng để gọi sản phẩm Aptamil Essensis. Đây là dòng sữa bột hữu cơ cao cấp từ Úc, nổi bật với đạm A2 dễ tiêu hóa, bổ sung hỗn hợp Synbiotic và lợi khuẩn giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Dòng sữa này phù hợp cho các bé từ sơ sinh đến trên 3 tuổi, đặc biệt là những bé có cơ địa nhạy cảm, tiêu hóa kém hoặc dễ dị ứng.

Trên các nhóm nuôi con bằng sữa công thức và hội mẹ bỉm sữa trên Facebook, TikTok, số lượng bài đăng hỏi mua Aptamil Essensis tăng đột biến trong hai tuần qua. Nhiều bài viết nhận hàng trăm bình luận chỉ sau vài giờ, chủ yếu là phụ huynh chia sẻ tình trạng “săn không ra hàng” hoặc bị báo giá cao bất thường.

Một số bà mẹ cho biết chỉ trong vòng một tuần, giá sữa được rao bán trong các nhóm tăng đến chóng mặt. Giá của Aptamil Essensis số 3 thường dao động từ 1,6 triệu đến 2 triệu/hộp. Tuy nhiện, thời điểm hiện tại giá đã lên 2,4 triệu đến 2,6 triệu/hộp.

Đã đắt lại còn khan hàng

Có người đăng tải ảnh chụp lại tin nhắn của các cửa hàng với nội dung “Hàng về ít, xin lỗi không giữ được giá cũ”; "Aptamil Essensis đang cực hot, luôn trong tình trạng cháy kệ"... khiến không ít mẹ bỉm càng hoang mang.

“Cứ mở mạng ra là thấy người ta than hết hàng, mình cũng cuống theo” - một phụ huynh bình luận dưới bài đăng tìm sữa cho con. Nhiều người phải chấp nhận mua giá cao hoặc đặt cọc trước, nhưng vẫn không chắc chắn thời gian có hàng.

Trên MXH, các bài chia sẻ về việc “hỏi 5–7 cửa hàng vẫn không mua được Ap Úc” đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Một số người bán nhỏ lẻ thông báo tạm ngừng nhận đơn vì “không còn đầu mối nhập”, càng khiến các phụ huynh thêm lo lắng.

Tình trạng hỗn loạn thông tin trên mạng xã hội không chỉ đẩy tâm lý phụ huynh vào vòng căng thẳng, mà còn góp phần khiến thị trường trở nên bất ổn hơn trong giai đoạn hàng khan hiếm.

Một số người bán hàng sữa lâu năm cho biết thời điểm hiện tại giá của sản phẩm này rất cao, đặc biệt với Aptamil Essensis số 3. Giá đã cao mà còn hay đứt gãy nguồn cung cấp. Thậm chí, có bài đăng tải cho rằng ở thời điểm này, kể cả có giá 3 triệu/hộp cũng không ai bán vì thường sẽ giữ cho con dùng hoặc để cho khách hàng đã cọc trước, khách hàng thân thiết.

Giải pháp tạm thời cho các mẹ

Trong bối cảnh giá tăng và khan hàng, các chuyên gia và hệ thống phân phối đưa ra một số lời khuyên:

1. Dự trữ hợp lý (2–3 hộp), tránh tích trữ quá mức gây thiếu hụt ảo.

2. Tìm nguồn phân phối chính hãng, có hóa đơn VAT, tem chống giả.

3. Tham khảo bác sĩ nếu cần đổi sữa cho con.

4. Theo dõi thông báo từ nhà phân phối để cập nhật lịch nhập hàng.