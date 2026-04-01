Thương hiệu túi xách chẳng cần logo, có 12 cửa hàng trên toàn thế giới gây sốt với mẫu túi được gọi là “đẹp nhất để đi làm”

Sở hữu đường nét mang tính điêu khắc cùng thiết kế Pháp tối giản, Cyme không chỉ có độ nhận diện cao mà còn có thể biến đổi phom dáng nhờ phần nam châm hai bên – vừa đẹp mắt vừa cực kỳ tiện dụng. Vì thế, đây được xem là một trong những mẫu túi “luxury nhỏ” hot nhất những năm gần đây.

Gần đây, thương hiệu tiếp tục ra mắt phiên bản Cyme mới cùng hai lựa chọn kích thước, khiến nhiều người tò mò: “Có đáng mua không?” Bài viết này sẽ giúp bạn phân tích rõ sự khác biệt giữa các size, sức chứa và tính ứng dụng của Polène Cyme bản mới, để bạn chọn được chiếc phù hợp nhất.

Vì sao Polène Cyme “gây bão”? 5 lý do khiến ai cũng muốn sở hữu

1. Thiết kế mang tính điêu khắc, dễ nhận diện

Điểm nổi bật nhất của Cyme là phom dáng như một tác phẩm điêu khắc, với các đường gấp 3D gợi liên tưởng đến cánh hoa hoặc đỉnh núi. Hai bên túi có thể đóng/mở bằng nam châm để biến đổi kiểu dáng, vừa thời trang vừa linh hoạt.

2. Sang trọng kiểu “quiet luxury”

Polène theo đuổi phong cách tối giản, không logo phô trương nhưng vẫn toát lên sự tinh tế. Đây chính là tinh thần “quiet luxury” (xa xỉ thầm lặng) đang rất được ưa chuộng, đặc biệt trong giới công sở và fashionista.

3. Giá “dễ tiếp cận” hơn túi xa xỉ truyền thống

Thuộc phân khúc “affordable luxury”, các mẫu túi của Polène có giá khoảng 260 - 620 euro, dễ mua hơn nhiều so với các nhà mốt lớn, phù hợp với những ai muốn bước chân vào thế giới túi xách cao cấp.

4. Vừa đẹp vừa chứa được nhiều

Cyme là túi tote nên có sức chứa lớn, có thể đựng laptop và đồ dùng hằng ngày. Với hai size Mini và Regular, chiếc túi này đáp ứng tốt cả nhu cầu đi làm lẫn đi chơi, nên thường được gọi là “túi công sở đẹp nhất”.

5. Hiệu ứng mạng xã hội

Polène gần như không quảng cáo truyền thống mà nổi lên nhờ review và chia sẻ trên TikTok, Threads, Instagram. Những video “unbox” và phối đồ đã giúp Cyme trở thành một trong những mẫu túi được bàn luận nhiều nhất.

Phiên bản mới “Cyme Tote” có gì khác?

Sau thời gian “cháy hàng”, Polène chính thức nâng cấp Cyme trong năm 2026 với phiên bản mới mang tên Cyme Tote . Phiên bản này vẫn giữ nguyên tinh thần thiết kế điêu khắc đặc trưng, nhưng phần form cứng cáp hơn, thân túi sâu hơn, giúp tăng sức chứa – đặc biệt phù hợp với dân văn phòng, có thể đựng cả laptop một cách gọn gàng.

Cyme Tote cũng linh hoạt hơn trong cách sử dụng: có thể xách tay, đeo khuỷu tay hoặc đeo vai, phù hợp nhiều hoàn cảnh khác nhau trong ngày. Phom túi vẫn giữ khả năng “biến hình”: khi mở, hai dây hai bên thả tự nhiên tạo dáng như túi shopping bag tối giản; khi kéo gọn và cố định, túi sẽ chuyển thành dáng “nụ hoa” mềm mại, thanh lịch.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn có thêm phiên bản nhỏ gọn Cyme Nano , với thiết kế tinh tế hơn, dễ phối đồ và mang tính điểm nhấn cao cho outfit.

Phiên bản Cyme Tote mới ra mắt với 5 màu sắc, tiếp tục giữ vững tinh thần tối giản đặc trưng của Polène, đồng thời cho thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế và tính ứng dụng – yếu tố khiến chiếc túi này ngày càng được yêu thích.

Cyme Tote (size lớn) khoảng 15,5 – 16 triệu đồng

+ Thiết kế dung tích lớn sau khi được tăng độ sâu giúp chiếc túi trở nên thực tế hơn trong sử dụng, có thể dễ dàng đựng laptop, tài liệu và các vật dụng hàng ngày, rất phù hợp cho dân công sở hoặc đi làm.

+ Mẫu túi này cũng ghi điểm nhờ tính linh hoạt khi có thể xách tay, đeo khuỷu tay hoặc đeo vai, giúp người dùng dễ dàng thay đổi theo từng hoàn cảnh và phong cách trang phục.

+ Phom túi có khả năng biến đổi linh hoạt thông qua dây buộc hai bên: khi mở sẽ mang dáng tote đơn giản, khi thu gọn lại sẽ tạo hình giống nụ hoa, tăng thêm tính thời trang.

+ Thiết kế vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của Polène với đường nét mang tính điêu khắc và các nếp gấp 3D tinh tế, tối giản nhưng vẫn đầy tính nhận diện.

+ Với kích thước lớn cùng cấu trúc đứng form, đây là mẫu túi cực kỳ “thân thiện” với môi trường công sở, vừa đủ chỗ cho laptop lẫn hồ sơ, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Cyme Tote Nano (size nhỏ) - khoảng 11,8 – 12,2 triệu đồng

+ Phiên bản Nano có kích thước nhỏ gọn, mang lại cảm giác tinh tế và gọn gàng hơn khi sử dụng hàng ngày, không tạo cảm giác cồng kềnh.

+ Tỷ lệ túi nhỏ giúp tổng thể outfit trông thời trang hơn, dễ trở thành điểm nhấn cho trang phục.

+ Về cách đeo, túi có thể xách tay hoặc đeo vai, linh hoạt và tiện lợi trong nhiều tình huống.

+ Dù là bản thu nhỏ, thiết kế vẫn giữ nguyên những đường nét đặc trưng của dòng Cyme như phom dáng điêu khắc và các nếp gấp nổi bật.

+ Dung tích vừa đủ cho nhu cầu cơ bản: điện thoại, ví nhỏ, chìa khóa và một vài món mỹ phẩm, rất phù hợp cho những ngày ra ngoài nhẹ nhàng.