Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 tôn vinh bản sắc riêng

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 - Vietnam International Fashion Week (AVIFW) Fall/Winter 2025 vừa chính thức khởi động bằng buổi họp báo vào chiều 29/10 tại Hà Nội.

Sau hơn một thập kỷ với 19 mùa thành công rực rỡ, AVIFW đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là sự kiện thời trang thường niên có sức ảnh hưởng hàng đầu khu vực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh và bản sắc thời trang Việt trên bản đồ thế giới. Mùa thứ 20, ban tổ chức chọn chủ đề "PureStyleShines – Bản sắc riêng tạo phong cách", hướng tới tôn vinh vẻ đẹp của sự khác biệt, khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách riêng và thể hiện tinh thần sáng tạo.

Các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế sẽ tham gia chương trình.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố sự kiện chiều 29/10, tại Hà Nội, bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD), kiêm Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam cho biết, mùa này các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, cùng góp mặt để tạo nên một tuần lễ thời trang mang đậm tinh thần hội nhập, sáng tạo và bản sắc riêng… "Bước vào kỷ nguyên mới, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền công nghiệp thời trang Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và mang bản sắc riêng, để Việt Nam không chỉ là điểm đến của thời trang khu vực, mà còn là trung tâm sáng tạo đầy sức hút của Đông Nam Á", bà chia sẻ.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu, nhà thiết kế quốc tế hơn so với những mùa tổ chức trước (Singapore, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Campuchia, Lào và Trung Quốc), hứa hẹn sự sôi động, đa màu sắc.

Thiết kế trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Vũ Việt Hà.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của hai nhà thiết kế Việt đảm nhiệm vị trí mở màn và kết màn. Nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” lấy cảm hứng từ sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của dân tộc Mường. Anh muốn tiếp tục khẳng định hành trình đưa chất liệu văn hóa dân gian vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, để người xem cảm nhận được tinh thần thuần khiết của văn hóa Việt trong bối cảnh đương đại. Cùng với đó, nhà thiết kế Cao Minh Tiến sẽ khép lại tuần thời trang với bộ sưu tập “Mộng du,” tiếp nối phong cách lãng mạn, tinh tế và đậm bản sắc đã gắn liền với tên tuổi anh qua nhiều mùa tham dự.

Thiết kế trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

Điểm mới của mùa năm nay là lần đầu tiên ban tổ chức hợp tác với hai cơ sở đào tạo thời trang uy tín tại thủ đô: Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Theo đó những thiết kế đến từ các sinh viên xuất sắc nhất của hai trường sẽ được giới thiệu trên sàn diễn chuyên nghiệp, mang đến cơ hội cọ xát và học hỏi từ các chuyên gia trong nước lẫn quốc tế. Cái bắt tay này nhằm ươm mầm thế hệ nhà thiết kế trẻ, kết nối đào tạo với thực tiễn sáng tạo và thể hiện xu hướng hội nhập của thời trang Việt.

Thiết kế thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế trẻ Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

Thiết kế của Chula Fashion.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11-15/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).