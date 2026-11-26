Công thức xanh lá và nâu tạo nên tổng thể ấm áp, thư thái. Áo len xanh mù tạt đi cùng quần nhung nâu, hoặc phối áo khoác nâu với chân váy xanh, đều giúp trang phục trông hài hòa mà không cần thêm nhiều màu sắc. Túi da nâu hay giày cùng tông là điểm kết nối tự nhiên giữa các món đồ.

Nếu muốn thử một cách phối mới mẻ hơn, hãy kết hợp xanh lá và xanh dương. Sắc xanh denim hoặc xanh navy có thể làm dịu độ rực của xanh mù tạt, tạo nên tổng thể dễ nhìn hơn tưởng tượng. Một chiếc áo khoác xanh dương khoác ngoài áo len xanh, đi cùng quần jeans, là gợi ý phù hợp cho những ngày trời se lạnh.

Trong khi đó, xanh lá và đỏ rượu vang đem lại nét cổ điển, có điểm nhấn. Áo khoác đỏ vang phối cùng cardigan xanh mù tạt tạo độ tương phản vừa đủ; chân váy chấm bi hoặc một chiếc túi nhỏ cùng tông đỏ cũng giúp bộ đồ thêm cá tính mà không quá cầu kỳ.

Bên cạnh cách phối màu, một vài chi tiết nhỏ cũng có thể khiến trang phục thú vị hơn. Lớp áo trắng mặc bên trong để lộ nhẹ ở cổ tay hoặc vạt áo giúp tổng thể sáng và có chiều sâu. Với chân váy cùng giày nâu, đôi tất trắng tạo khoảng chuyển mềm mại, đồng thời gợi nét cổ điển. Họa tiết chấm bi hoặc caro cũng là lựa chọn đáng thử để bộ đồ bớt đơn điệu.

Không nhất thiết phải diện xanh mù tạt từ đầu đến chân. Chỉ cần một món đồ làm điểm nhấn, kết hợp cùng màu nâu, xanh denim hoặc đỏ rượu vang, bạn đã có thể tạo nên diện mạo đậm chất thu mà vẫn dễ ứng dụng hằng ngày.