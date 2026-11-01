Chỉ một chiếc áo len đỏ phối cùng quần jeans xanh, chiếc khăn choàng hờ trên áo khoác tối màu hay chút màu đỏ ở cổ tay, cổ áo cũng đủ tạo điểm nhấn.

Nếu muốn phối màu mới mẻ hơn, hãy thử kết hợp đỏ rượu vang với xám, xanh denim, xanh sương mù hoặc xanh ô liu. Các gam màu trầm và dịu giúp sắc đỏ bớt rực, tạo tổng thể có chiều sâu mà vẫn dễ mặc. Một chiếc túi, đôi giày hay món phụ kiện nhỏ cũng có thể làm bừng sáng bộ trang phục.

Không cần chăm chút mọi thứ thật hoàn hảo. Đôi khi, một cách phối hơi ngẫu hứng lại khiến những món đồ quen thuộc trở nên thú vị và mang dấu ấn riêng hơn.