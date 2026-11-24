Áo len chui đầu là món đồ dễ mặc nhưng không hề đơn điệu. Chỉ cần thay đổi màu sắc, phom dáng và cách phối cùng trang phục bên dưới, chiếc áo quen thuộc có thể theo bạn từ những buổi đi làm đến cuộc hẹn cuối tuần. Bảng màu trung tính như xám, trắng, nâu và xanh nhạt trong các gợi ý dưới đây cũng giúp tổng thể trông hài hòa, dễ ứng dụng.

Áo len xám phối quần nâu ống rộng

Áo len xám dáng rộng kết hợp quần nâu ống rộng tạo nên vẻ phóng khoáng nhưng vẫn gọn gàng. Hai gam màu trầm bổ trợ cho nhau, phù hợp với những ngày bạn muốn mặc đơn giản mà không nhàm chán. Một chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong, để lộ phần cổ áo, sẽ giúp bộ trang phục có thêm điểm nhấn. Túi da nâu và giày đen hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu.

Áo len xám và chân váy xanh nhạt

Khi muốn cân bằng nét ấm áp của áo len với vẻ nhẹ nhàng, hãy thử phối áo xám cùng chân váy ngắn màu xanh nhạt. Sự tương phản giữa áo dáng rộng và chân váy gọn tạo cảm giác trẻ trung, linh hoạt. Có thể kết hợp thêm tất cao cổ và giày loafer để bộ đồ trông có chủ ý hơn, đồng thời phù hợp với tiết trời se lạnh.

Áo len trắng cùng chân váy dài màu trung tính

Áo len trắng cổ chữ V phối với chân váy dài màu be hoặc ghi là công thức dễ ứng dụng khi đi làm. Phom áo mềm mại giúp tổng thể bớt cứng nhắc, trong khi chân váy dài tạo vẻ thanh lịch. Với cách phối này, bạn có thể chọn bốt đen để tăng độ ấm hoặc giày bệt nếu cần di chuyển nhiều.

Áo len xám đi cùng chân váy chữ A

Một chiếc áo len xám vừa vặn kết hợp chân váy chữ A màu sáng sẽ tạo nên diện mạo nữ tính mà không quá điệu đà. Bốt cao cổ giúp phần thân dưới trông cân đối, nhất là khi chân váy có độ dài qua gối. Nếu áo có phom rộng, bạn có thể sơ vin nhẹ phía trước để tạo điểm nhấn cho vòng eo.

Áo len dáng dài phối quần suông

Với những ngày ưu tiên sự thoải mái, hãy mặc áo len xám dáng dài cùng áo thun trắng bên trong và quần đen ống suông. Phần áo trắng lộ nhẹ ở cổ hoặc gấu áo tạo hiệu ứng mặc nhiều lớp, giúp bộ đồ có chiều sâu hơn. Một chiếc túi đeo vai và giày đế thấp sẽ giữ tổng thể gọn gàng, phù hợp cho lịch trình thường ngày.

Áo len kẻ ngang và chân váy xếp ly

Chiếc áo len trắng kẻ ngang đỏ là lựa chọn nổi bật hơn so với các thiết kế trơn màu. Phối áo cùng chân váy xếp ly màu xám để tạo sự cân bằng, tránh khiến tổng thể quá nhiều chi tiết. Túi đỏ có thể đồng điệu với đường kẻ trên áo, trong khi tất trắng và giày loafer giúp bộ trang phục mang nét cổ điển, trẻ trung.

Từ những cách phối trên, có thể thấy áo len chui đầu không chỉ hợp với quần dài mà còn dễ kết hợp cùng nhiều kiểu chân váy. Khi chọn áo, hãy chú ý độ rộng của vai, chiều dài tay và chất liệu để mặc thoải mái, đồng thời cân nhắc tỷ lệ giữa áo và món đồ bên dưới. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ, món đồ cơ bản này đã có thể trở thành điểm khởi đầu cho nhiều bộ trang phục mùa lạnh.