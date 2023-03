Tự ti về bản thân sau sinh khiến cuộc sống vợ chồng rơi vào bế tắc, mẹ trẻ quyết định "lột xác" giảm 20kg thay đổi cục diện

Sau sinh bé thứ 2, chị Hải Yến (SN 1995) bị dị ứng nổi mề đay. Bản thân là dược sĩ nhưng chị lại không điều trị dứt điểm được. Mẩn ngứa hàng đêm dẫn đến việc mẹ trẻ bị mất ngủ, bất tiện. Sức khoẻ suy giảm cộng với việc cân nặng tăng hơn 20kg, cơ thể sồ sề khiến chị rơi vào trạng thái stress, tiêu cực, hay cáu gắt, mệt mỏi và cảm thấy cuộc sống rất bế tắc.



Hình ảnh sau sinh của chị Hải Yến.

Chị Hải Yến chia sẻ: "Sau sinh mình béo đến mức phải mặc áo của chồng, quần mặc của mẹ. Sáng thức dậy nhìn mình trong gương trông thật lôi thôi. Mình lại cảm thấy chán ghét bản thân, và cảm giác rất tự ti nên trong khoảng thời gian ấy mình không muốn giao lưu, nói chuyện với ai. Mình sống thu mình và mất kết nối với chồng.



Có những hôm một mình với 4 bức tường, mình nhìn con nhỏ rồi khóc vang phòng. Lúc đó mình đuối sức và bất lực với những cơn mẩn ngứa, cơ thể không hoàn hảo. Quan hệ vợ chồng của mình cũng bắt đầu lục đục. Bởi mình hay "giận cá chém thớt", không thể bình tĩnh lắng nghe chồng nói.

Trước khi kết hôn và sinh con, mình từng ước có 1 gia đình hạnh phúc, nhiều tiếng cười, nhưng giờ đây trông mình thật tệ từ con người bên trong lẫn ngoại hình bên ngoài".

Không chấp nhận cuộc sống ngày càng bế tắc như vậy, chị Hải Yến quyết tâm giảm cân thay đổi cục diện.

May mắn, chị Hải Yến không giữ những tâm trạng đó trong lòng. Mẹ trẻ chủ động san sẻ tâm sự với những người bạn thân của mình. Và chị nhớ như in một câu nói của người bạn: "Khi em thay đổi và yêu bản thân đúng cách thì mọi thứ xung quanh em sẽ trở lên tốt đẹp hơn". Và ngay lúc đó chị hiểu rằng: "Bản thân mình chính là vấn đề và mình cũng chính là giải pháp". Đó là lý do tại sao 4 tháng sau sinh chị Hải Yến quyết định giảm cân thay đổi vóc dáng và cân bằng cuộc sống.

Thay đổi cuộc sống sau khi giảm 20kg

Lao vào công cuộc giảm cân bằng cách ăn kiêng, nhưng có vẻ như chị Hải Yến không phù hợp với phương pháp này. Mẹ trẻ bị rụng tóc, tụt huyết áp do thiếu chất. Và chị biết đây là phương pháp giảm cân tiêu cực.

Sau đó chị được giới thiệu và tiếp xúc với phương pháp giảm cân bằng cách chuyển hoá năng lượng cơ thể. Cách này giúp chị giảm mỡ nội tạng, mỡ dưới da, đặc biệt mẹ trẻ vẫn có nhiều sữa cho con ti.

Sự thay đổi cơ thể ngoạn mục của mẹ trẻ sau 4 tháng.

"Mình không ăn kiêng mà vẫn ăn bình thường cùng gia đình. Tuy nhiên mình áp dụng cách ăn như sau: 1 bàn tay rau lá, 1 nắm tay cơm, 1 lòng bàn tay đạm, 1 ngón tay chất béo tốt. Mình cũng áp dụng đĩa ăn này cho các con, chồng và mẹ chồng. Mọi người ăn rất ngon miệng, nhiều năng lượng hơn và tiêu hoá tốt hơn. Thay vì uống các loại nước ép thì hàng ngày mình đều uống 2,5-3 lít nước diệp lục giúp mình thanh lọc cơ thể, lợi sữa và da dẻ sáng hồng.

Đối với các mẹ bỉm sau sinh mình khuyên chân thành các mẹ nên vận động nhẹ nhàng với các bài yoga hoặc bài tập tập trung vào cơ trọng tâm để tránh chấn thương. Cách giảm cân này giúp mình khoẻ hơn, nhiều năng lượng và dai sức hơn" - chị Hải Yến cho biết.

Hình ảnh trẻ trung xinh đẹp hiện tại của mẹ trẻ.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, mẹ trẻ giảm được 12kg sau 4 tháng tập luyện và ăn uống khoa học. Cân nặng hiện tại của chị là 52kg, giảm được 20kg so với thời vừa sinh con xong.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của mẹ trẻ.

"Mỗi lần nhìn ngắm mình mặc lại những bộ quần áo cũ, váy từ thời còn son khiến mình rất hạnh phúc. Mình cảm thấy yêu đời hơn, năng lượng và vui vẻ hơn. Mình đã chủ động nói chuyện với chồng và chia sẻ cảm xúc, mong muốn của bản thân nên hai vợ chồng cũng thông cảm và hiểu cho nhau nhiều hơn.

Với mình việc giảm cân không phải dồn bản thân vào 1 sự áp lực. Mà khi mình thay đổi bản thân, thay đổi vóc dáng mình tìm thấy được tia sáng, niềm vui trong quá trình ấy. Và mình nhận được giá trị rất lớn đó là: "Khi mình tự tin, yêu đời, vui vẻ và hạnh phúc thì niềm hạnh phúc, năng lượng tích cực ấy được lan toả đến người thân, gia đình" - chị Hải Yến bộc bạch.