Từ thỏi son gạo cho con gái đến đế chế mỹ phẩm xanh, nữ dược sĩ gieo 10.000 cây rừng lên những vùng đất khô cằn

Mười năm trước, thương hiệu Cỏ Mềm được thành lập với sứ mệnh lan tỏa những sản phẩm làm đẹp an lành, tử tế, không đánh đổi môi trường để có hiệu quả tức thì, không hy sinh sự thật để có lòng tin ngắn hạn.

Tròn một thập kỷ vươn mình, Cỏ Mềm không chỉ lan tỏa hàng triệu sản phẩm làm đẹp an lành, mà còn gieo được 10.000 cây rừng trải dài khắp những vùng đất đã từng bị tổn thương.

Hành trình 10 năm của Cỏ Mềm

Trịnh Đặng Thuận Thảo vốn là giảng viên Đại học Dược nhưng chị lại bén duyên với tình yêu cây cỏ và nghiên cứu những sản phẩm chăm sóc da từ thuần tự nhiên mang thương hiệu Cỏ mềm Homelab. Ít ai biết được rằng, mối lương duyên với con đường chị đang theo đuổi lại là một sự tình cờ không có chủ ý, không sắp đặt.

Tốt nghiệp đại học Dược vào năm 2006 và trở thành giảng viên tại Đại học học Dược được 1 năm, không dừng lại việc học tập, Thảo tiếp tục con đường nghiên cứu với chuyên ngành Bào chế Công nghiệp tại Đại học Dược Strasbourg của Pháp (Strasbourg được biết đến là đại học lớn nhất nước Pháp). Về nước, chị tiếp tục giảng dạy tại trường Đại học Dược Hà Nội.

Đến khi sinh bé thứ hai vào năm 2014, chị Thảo tìm kiếm những sản phẩm làm từ thiên nhiên để chăm sóc cho con nhỏ nhưng không tìm được sản phẩm nào phù hợp. Bằng tình yêu của một người mẹ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, chị quyết định nghiên cứu và làm những sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên như son gạo và bánh xà bông.

Chị Thảo chia sẻ: "Khi thấy tôi làm ra những sản phẩm đó, bạn bè tôi rất quan tâm và cũng muốn sử dụng. Từ nhu cầu thực tế của chính gia đình mình và những người thân thiết xung quanh với nền tảng kiến thức sẵn có, tôi mở một phòng nghiên cứu nhỏ ngay chính trong ngôi nhà của mình. Đó cũng chính là lý do tôi đặt tên cho thương hiệu của mình là Cỏ mềm Homelab".

Nhớ lại thời thơ ấu, chị Thảo kể 50 năm trước, bà của chị giặt quần áo bằng bồ hòn, gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng xơ mướp và dưỡng da bằng nước gạo. Nhưng đến thế hệ của chị thì bắt đầu sử dụng những sản phẩm có hóa mỹ phẩm từ dầu gội, sữa tắm, dầu rửa bát, dưỡng da cho đến sữa rửa mặt. Chính vì thế, chị mong muốn và khao khát tìm về những sản phẩm chăm sóc da bằng những nguyên liệu thiên nhiên với triết lý tạo ra những sản phẩm Lành và Thật.

Bắt đầu ước mơ Xanh của mình, chị Thảo nghiên cứu những sản phẩm thuần túy, tối giản, chỉ tập trung vào mục đích sử dụng của chính nó. Nghĩa là nước giặt thì chỉ cần giặt sạch, chứ không cần phải nhiều bọt; dưỡng da, dưỡng tóc thì để da tóc khỏe từ gốc chứ không cần cảm giác giả mướt tay từ silicon.

"Tôi từ chối mọi sản phẩm chứa hạt vi nhựa, chỉ dùng cafe xay mịn và muối biển để tẩy tế bào chết; không dùng những hóa chất tẩy rửa mà thay bằng xà bông dầu dừa và quả bồ hòn xưa cũ", nhà sáng lập Cỏ mềm Homelab chia sẻ.

Những sản phẩm mà founder Cỏ mềm hướng đến không chỉ là những sản phẩm sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, an toàn mà còn hướng đến những sản phẩm bảo vệ môi trường.

Thời gian đầu, Trịnh Đặng Thuận Thảo đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Bởi vốn xuất thân là một dược sỹ, chị đã có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu cũng như sản xuất những sản phẩm chăm sóc da thuần tự nhiên. Tuy nhiên, trong kinh doanh, cô lại thiếu kinh nghiệm về nhiều mặt.

Nữ giảng viên thổ lộ rằng, chị kinh doanh rất bản năng và không có nhiều kinh nghiệm. Chị cũng thừa nhận bản thân mình không có kinh nghiệm về quản trị, marketing, quản lý nhân sự, công ty đôi khi phát triển vượt tầm kiểm soát.

Khó khăn lớn thứ hai mà chị Thảo gặp phải là về nguồn nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu dược liệu của Việt Nam không ổn định, có những mẻ nguyên liệu rất tốt nhưng cũng có những mẻ nguyên liệu bị ảnh hưởng về thời tiết và đất đai. Vì vậy, chị và cộng sự phải mất nhiều thời gian trong việc tìm ra những phương pháp tối ưu nhất để có thể có được nguồn nguyên liệu chất lượng và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Sau 10 năm, giờ đây Cỏ Mềm đã sở hữu cho riêng mình một nhà máy đạt chuẩn quốc tế (GMP - ASEAN), chuỗi hơn 80 cửa hàng độc quyền có mặt 30/34 tỉnh thành và hệ thống kênh phân phối trực tuyến phủ rộng mạnh mẽ… Thế nhưng, khi lớn mạnh, thương hiệu này lại không chọn mở rộng rầm rộ, mà chọn quay về với gốc: thiên nhiên. Tức là thay vì chỉ quay về tăng trưởng, một phần lợi nhuận, đã được đầu tư cho những cánh rừng.

Founder Cỏ mềm quan điểm rằng: "Tôi làm Cỏ mềm rất chậm, câu chuyện của tôi không phải câu chuyện đầu tư mà điều quan trọng nhất là sản phẩm của mình mang lại giá trị gì cho cộng đồng".

Chị Thảo cũng nhận định: "Tuy nhiên, muốn doanh nghiệp có thể phát triển, đi xa, bền vững thì không chỉ đi chậm để đi chắc, mà trước hết phải sống khỏe".

10 năm - 10.000 cây xanh

Đối với Cỏ Mềm, trồng rừng là một hành trình liền mạch và nhất quán. Ngay từ đầu, thương hiệu này đã chọn phát triển theo mô hình kinh doanh CSV (tạo giá trị chung) và sau đó là mô hình bền vững ESG gắn với 17 mục tiêu phát triển (SDGs) của Liên Hợp quốc, nghĩa là cùng lúc bảo vệ môi trường, giúp đỡ xã hội và minh bạch trong quản trị.

Tại dự án “Rừng an lành”, những cánh rừng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ đất, giữ nước, bảo vệ môi trường - sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu… mà nhiều hộ dân khi tham gia dự án này, còn được hưởng thêm thành quả kinh tế lâu dài. Rừng không chỉ là rừng mà còn là sinh kế, hy vọng và một phần trong tương lai của họ.

Năm 2022, bên cạnh việc thực hiện các dự án cộng đồng như xây trường cho trẻ em vùng cao, ủng hộ người dân trong đại dịch Covid-19…, Cỏ Mềm ra mắt dự án trồng rừng mang tên “Rừng an lành”.

Bắt đầu từ 2ha núi đá vôi trên một vùng đất khô cằn tại Ninh Thuận - tỉnh chịu hạn hán hàng đầu Việt Nam, Cỏ Mềm trồng 2.000 cây xanh, góp vào rừng phòng hộ hồ Tân Giang, Ninh Thuận cho tỷ lệ sống đạt 93,6%.

Năm 2024, “Rừng an lành” mở rộng thêm 2ha đầu nguồn Chiềng La (Sơn La), sau một năm, cánh rừng cũng đang phát triển ổn định và còn được Cỏ Mềm đồng hành trồng dặm thêm một số cây sau ảnh hưởng của cơn bão Yagi.

Năm 2025, Cỏ Mềm tiếp tục trồng thêm 6.000 cây lát hoa, cây dổi trên diện tích 6ha rừng phục hồi bị cháy tại bản Mầu Thái, hứa hẹn một cánh rừng xanh tốt, vững chãi trong tương lai.

Tính đến nay, dự án “Rừng an lành” của Cỏ Mềm đã trồng được tổng 10ha, tương đương với 10.000 cây bản địa, những loài cây không chỉ làm tốt vai trò gìn giữ môi trường, thiên nhiên, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Điểm nổi bật của dự án “Rừng an lành” là mô hình trồng rừng cộng đồng bền vững, với sự tham gia của bốn bên: doanh nghiệp (Cỏ Mềm), chuyên gia (trung tâm phát triển nông thôn bền vững - SRD), kiểm lâm - chính quyền địa phương và người dân bản địa. Ở đó, mỗi bước trong hành trình trồng và bảo vệ rừng đều có sự đồng hành, tham gia chặt chẽ, không ai bị đứng ngoài và không ai bị bỏ lại phía sau.

Cỏ Mềm chọn lặng lẽ và bền bỉ chỉ để sau một mùa mưa, những mầm xanh lại nhú lên giữa đất đá bạc màu. Vì thế nên "Rừng an lành" không chỉ là một dự án, mà còn thể hiện cho triết lý sống an lành, chân thật và bền vững.

“2025 là năm đánh dấu tròn một thập kỷ Cỏ Mềm hiện diện trên thị trường. Một thập kỷ không dài, nhưng đủ để thương hiệu ghi dấu trên làn da và trong trái tim người Việt. Suốt 10 năm, Cỏ Mềm không chỉ lan tỏa những sản phẩm an lành, chân thật, mà còn góp phần định hình xu hướng tiêu dùng mỹ phẩm xanh, bền vững. Suốt 10 năm đi qua những vùng đất khô cằn, Cỏ Mềm không chỉ gieo cây, mà còn gieo lại sự tử tế, niềm tin giữa người với thiên nhiên và niềm tin giữa người với người”, đại diện Cỏ Mềm chia sẻ.