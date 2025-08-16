Dương Mịch diện đồ Haute Couture 22 năm tuổi nhưng dân tình không biết "nên khen hay chê"

Trong clip quảng bá cho bộ phim mới "Sinh Vạn Vật", Dương Mịch một lần nữa chứng minh sức hút khó rời mắt của mình. Nữ diễn viên xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ, thần thái cuốn hút và phong thái tự tin. Đặc biệt, bộ trang phục cô chọn lần này đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Dương Mịch diện một chiếc blazer đen thanh lịch - nghe qua tưởng bình thường, nhưng thực chất đây là một thiết kế haute couture trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2003 của nhà mốt Jean Paul Gaultier. Tính đến nay, item này đã hơn 20 năm tuổi, mang giá trị thời trang lẫn giá trị sưu tầm cao.

Ở bản gốc, thiết kế của Jean Paul Gaultier mang tinh thần phóng khoáng và cá tính đậm nét - đặc trưng của nhà mốt. Những chi tiết cắt xẻ, tạo hình táo bạo là điểm nhấn giúp bộ cánh trở nên độc đáo và thể hiện đẳng cấp haute couture.

Tuy nhiên, khi Dương Mịch diện, bộ trang phục đã được chỉnh sửa để kín đáo và trang nhã hơn. Phần xẻ sâu và một số chi tiết cầu kỳ được lược bỏ, thay vào đó là dáng blazer cơ bản, tôn vóc dáng nhưng không quá phô trương.

Sự thay đổi này đã tạo ra hai luồng quan điểm rõ rệt:

- Bên ủng hộ cho rằng việc chỉnh sửa là hoàn toàn hợp lý. Lý do là bối cảnh quảng bá phim đòi hỏi hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp và phù hợp văn hóa. Việc "giản lược" thiết kế giúp Dương Mịch vừa khoe được thần thái, vừa tránh gây phản cảm hay lạc tông so với nội dung bộ phim.

- Bên phản đối lại tiếc nuối cho rằng việc chỉnh sửa đã làm mất đi tinh thần nguyên bản của bộ haute couture. Theo họ, sự phá cách và độc đáo chính là linh hồn của thiết kế, và khi biến nó thành blazer cơ bản, giá trị thời trang cao cấp cũng giảm đi đáng kể.

Tranh cãi quanh trường hợp của Dương Mịch không phải lần đầu xuất hiện trong làng thời trang. Haute couture vốn là những tác phẩm nghệ thuật, được thiết kế riêng và thủ công tỉ mỉ, thường mang tính trình diễn và trưng bày hơn là ứng dụng đời thường. Khi đưa vào các sự kiện cụ thể, không ít ngôi sao buộc phải điều chỉnh thiết kế để phù hợp với hoàn cảnh, văn hóa và thị hiếu khán giả.

Vấn đề nằm ở chỗ: Nên giữ nguyên bản hay chỉnh sửa để dễ mặc hơn? Câu trả lời thường phụ thuộc vào mục đích sử dụng, hình ảnh cá nhân và thông điệp muốn truyền tải.

Trong nhiều năm hoạt động, Dương Mịch đã nhiều lần diện những bộ cánh Haute Couture. Cô thường chọn phong cách an toàn, nữ tính và tinh tế thay vì mạo hiểm với những thiết kế quá táo bạo. Lần này cũng vậy, cô ưu tiên hình ảnh chuẩn mực để đồng điệu với vai trò quảng bá phim. Dù phiên bản chỉnh sửa giản dị hơn bản gốc, nhưng nhờ vóc dáng thon thả và thần thái sắc sảo, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Không thể phủ nhận rằng việc diện một món đồ haute couture hơn 20 năm tuổi đã giúp Dương Mịch ghi điểm ở khía cạnh thời trang - cho thấy sự trân trọng giá trị cổ điển và khả năng "làm sống lại" những thiết kế mang tính biểu tượng.

Chiếc blazer của Dương Mịch lần này là minh chứng cho câu chuyện thú vị của thời trang: Cùng một thiết kế, nhưng tùy cách biến tấu, nó có thể tạo ra cảm xúc khác nhau. Người khen hợp hoàn cảnh, người tiếc cho sự mất mát của nguyên bản - tất cả đều xuất phát từ tình yêu với cái đẹp.

Vậy bạn thì sao? Bạn thích phiên bản thanh lịch, kín đáo của Dương Mịch hay sẽ nghiêng về phiên bản gốc táo bạo, cá tính của Jean Paul Gaultier?