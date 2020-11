Tự nhận là tín đồ skincare mà không biết đến iS Clinical thì thật là thiếu sót "siêu to khổng lồ"

Vào năm 2000 Tiến sĩ Bác sĩ da liễu Charlene DeHaven đã thành lập hãng mỹ phẩm iS Clinical. Cô là bác sĩ nổi tiếng được Hội đồng Y khoa Hoa Kỳ chứng nhận về lĩnh vực Nội khoa; nhận chứng nhận thành viên trọn đời của Trường Cao đẳng Bác sĩ Cấp cứu Hoa Kỳ. Hoạt động chuyên môn của cô tập trung vào việc cải thiện quá trình lão hóa và phát triển các sản phẩm chăm sóc da trên nền tảng khoa học. Cô là một trong những bác sĩ đi tiên phong trong lĩnh vực chống lão hóa và mở trung tâm chăm sóc da chống lão hóa tại Mỹ.



Vậy nên cũng không có gì khó hiểu khi iS Clinical lại được dân tình săn đón đến vậy.

iS Clinical - Innovative Skincare (tạm dịch: Chăm sóc da đột phá) tập trung vào những sản phẩm tiên tiến, được nghiên cứu chuyên sâu với những bác sĩ, nhà hóa học, chuyên gia sinh học. Mục đích của hãng mang lại những sản phẩm hiệu quả nhanh chóng nhưng an toàn. Sản phẩm của iS Clinical kết hợp giữa cả những sản phẩm y học thực vật truyền thống với những chất hóa học tiên tiến, phù hợp với nhiều đối tượng riêng biệt.



Bên cạnh đó, iS Clinical còn ghi điểm khi tài trợ cho trung tâm nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe của những bệnh nhân ung thư, cải thiện làn da của những bệnh nhân ung thư và khiến họ yêu đời, vui vẻ hơn.

Nói dông nói dài thế đủ rồi, có lẽ hẳn bạn cũng vẫn đang bán tín bán nghi liệu iS Clinical có thực sự đáng đồng tiền bát gạo, hiệu quả như những gì hãng nói hay không. Vậy thì hãy cùng xem những người đã từng sử dụng đã nói về hãng như thế nào.

Jessica Alba: "Chuyên gia chăm sóc da của tôi, cô Shani Darden, đã giới cho tôi dử dụng lọ serum này và nói rằng nó sẽ giúp ngừa nếp nhăn, mụn. Quả thật cô ấy đã đúng, sau lần mang thai vừa xong, tôi không còn bị rạn da, các nếp nhăn cũng bắt đầu mờ đi"

Rosie Huntington-Whiteley sử dụng khá nhiều sản phẩm của iS Clinical như sữa rửa mặt, serum. Về sữa rửa mặt, cô chia sẻ: "Về cơ bản nó giống như rửa mặt bằng mật ong. Nó sẽ làm sạch và dưỡng ẩm, cực kỳ nhẹ nhàng và tốt cho những loại da có vấn đề như tôi". Còn về serum, cô nói: "Nó là sản phẩm thực sự đáng để đầu tư. Cải thiện là da từ dưỡng ẩm, làm sáng đến chống lão hóa thần kỳ"

Nữ diễn viên Shay Mitchell lại mê mẩn kem chống nắng của iS Clinical vì vừa chống nắng lại có thành phần vitamin E trung hòa các gốc tự do, dưỡng ẩm và làm sáng da

Hiện tại, ở Việt Nam nhiều spa và những hàng mỹ phẩm đã bắt đầu bán sản phẩm của iS Clinical. Nếu tự nhận là 1 tín đồ skincare chân chính thì bạn rất nên dùng thử những món mỹ phẩm của iS Clinical ít nhất 1 lần.



Dưới đây là 1 số món đồ hot hit của iS Clinical đáng để tăm tia.

1. iS Clinical Active Serum (khoảng 2,5 triệu/15ml)

Đây là siêu phẩm serum đình đám vô cùng nổi tiếng của iS Clinical được nhiều bác sĩ da liễu và các ngôi sao, các biên tập viên làm đẹp yêu thích. Thành phẩn sản phẩm có chứa arbutin, chiết xuất nấm, việt quất đen, vỏ cây liễu trắng, mía. Em nó giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, làm sạch sâu lỗ chân lông, làm đều màu da, dưỡng ẩm nhẹ, khiến lỗ chân lông nhỏ mịn hơn. Thành phần sản phẩm không chứa paraben, hợp với mọi loại da.

2. iS Clinical Pro-Heal Serum Advance Plus (khoảng 2,6 triệu/15ml)

Em serum này tập trung vào công dụng bảo vệ, dưỡng ẩm và phục hồi da. Thành phần LAA, vitamin A, vitamin E và chiết xuất từ lá oliu tập trung vào khả năng chống oxy hóa, giảm mụn, làm mờ nếp nhăn, phục hồi da khỏe mạnh. Thành phần không chứa paraben, em serum này hợp với những người có làn da tổn thương, lão hóa, mụn.

Đây cũng là sản phẩm mà Kourtney Kardashian yêu thích

3. iS Clinical Eclipse SPF 50+ (khoảng 1,6 triệu/100g)



Đây là dòng kem chống nắng vật lý nhưng hứa hẹn không khiến da trắng bệch như kem chống nắng vật lý thông thường. Kem có thành phần chứa titanium dioxide, oxit kẽm và vitamin E với công thức siêu nhẹ, thẩm thấu nhanh, không nhờn. Kem có khả năng chống nước, không gây kích ứng hay dị ứng.

4. iS Clinical Warming Honey Cleanser (khoảng 1 triệu đồng/120ml)

Đây chính là em sữa rửa mặt mà Rosie Huntington-Whiteley sử dụng. Em nó có thành phần mật ong, sữa ong chúa, keo ong giúp làm sạch, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, thu nhỏ lỗ chân lông. Mật ong còn giúp kháng viêm, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da khiến da khỏe mạnh hơn. Ngoài ra trong sản phẩm còn có chứa chiết xuất trà xanh, enzyme từ đu đủ tẩy tế bào chết nhẹ nhàng.

5. iS Clinical Youth Intensive Crème (khoảng 5,5 triệu/50ml)

Kem dưỡng có khả năng dưỡng ẩm suốt 24h giúp da căng mọng và hạn chế sự hình thành nếp nhăn. Thành phần sản phẩm giàu chất chống lão hóa đỉnh cao như vitamin C, HA, Tripeptide đồng, enzyme tự nhiên. Từ đó kem giúp tẩy da chết nhẹ, cung cấp dưỡng chất, chống oxy hóa và cải thiện độ đàn hồi của da.

Ảnh: Internet