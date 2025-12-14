Tủ đồ mùa đông sẽ tẻ nhạt biết bao nếu thiếu chiếc quần trắng: Mặc đi làm hay đi chơi đều được khen tấm tắc

Mùa đông thường khiến chúng ta có xu hướng co mình trong những gam màu tối sẫm như đen, nâu, xám vì tâm lý sợ bẩn và muốn giấu dáng. Thế nhưng, bạn có để ý rằng, chính những gam màu ấy đôi khi lại vô tình khiến vẻ ngoài của mình trở nên u ám, già dặn và thiếu đi sức sống? Đã đến lúc thổi một luồng gió mới vào tủ đồ đông của bạn bằng một item tưởng khó nhằn nhưng lại cực kỳ "nịnh" mắt: Quần trắng.

Không phải ngẫu nhiên mà quần trắng bất ngờ lội ngược dòng, trở thành "nữ hoàng" của mùa mốt năm nay. Nó giống như một tấm hắt sáng tự nhiên, giúp cân bằng lại sự nặng nề của áo len, áo khoác dày sụ. Và nếu bạn vẫn còn e ngại, hãy để tôi mách bạn 4 cách kết hợp quần trắng siêu đơn giản, ai mặc cũng đẹp, ai nhìn cũng mê.

Khi sự ấm áp gặp gỡ nét thanh tao: Quần trắng và áo len

Công thức đầu tiên và cũng là dễ ứng dụng nhất chính là sự kết hợp giữa quần trắng và áo len. Đây được xem là bộ đôi hoàn hảo để tạo nên vẻ ngoài vừa lười biếng, vừa dịu dàng, đúng chất "nàng thơ" mùa đông. Thay vì những chiếc áo len tối màu quen thuộc, năm nay bạn hãy thử mạnh dạn chọn những gam màu tươi sáng hơn như xanh baby, xanh lá mạ hay cam pastel. Khi đặt cạnh màu trắng tinh khôi hoặc trắng kem của quần, những gam màu này sẽ bừng sáng, giúp làn da của bạn trông hồng hào và rạng rỡ hơn hẳn.

Nếu muốn cầu kỳ hơn một chút để "hack" dáng, hãy thử công thức layer: Một chiếc áo cổ lọ mỏng bên trong, khoác ngoài là cardigan len mềm mại. Đừng quên sơ vin vạt áo trước vào trong quần, chi tiết nhỏ này sẽ giúp đôi chân trông dài hơn miên man. Còn với những cô nàng yêu thích sự đáng yêu, một chiếc áo len lông xù (mohair) mềm mại kết hợp cùng quần ống đứng màu trắng sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Cảm giác bông xốp của áo len hòa quyện với nét thanh lịch của quần trắng tạo nên tổng thể vừa ấm áp, vừa "hack" tuổi cực đỉnh, đảm bảo ai nhìn cũng muốn che chở.

Gọn gàng và sành điệu: Quần trắng và áo khoác ngắn/áo phao

Nhiều người sợ mặc áo phao mùa đông vì trông sẽ "tròn ủng" như chú gấu, nhưng đó là do bạn chưa thử phối cùng quần trắng đấy thôi. Một chiếc áo phao dáng ngắn (short down jacket) đi kèm quần trắng cạp cao là bí quyết vàng để phân chia tỷ lệ cơ thể: lưng ngắn đi và chân dài ra. Để set đồ không bị nhàm chán, bạn có thể chọn áo phao màu nổi như đỏ đô, vàng mù tạt để tạo điểm nhấn, mang lại sự năng động, khỏe khoắn.

Ngoài áo phao, những chiếc áo khoác ngắn dạng jacket da lộn hay dạ text màu nâu tây cũng là "cặp bài trùng" với quần trắng. Sự kết hợp giữa tông nâu trầm ấm và tông trắng thanh khiết mang lại cảm giác sang trọng, phảng phất nét cổ điển của phong cách "Old Money" (giới thượng lưu) mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Một đôi bốt đen cổ thấp nữa là bạn đã hoàn thiện set đồ xuống phố cực chất rồi.

Khí chất ngút ngàn: Quần trắng và áo măng tô dài

Nếu phải chọn một trang phục để đi gặp đối tác hay tham dự những sự kiện cần sự chỉn chu vào mùa đông, thì combo áo măng tô dài và quần trắng chính là "vũ khí bí mật". Đặc biệt là những chiếc áo dạ màu camel (màu lông lạc đà). Màu camel và màu trắng khi đi cùng nhau sẽ tạo nên một "bản giao hưởng" của sự sang trọng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Dù bạn chọn quần ống rộng thùng thình hay quần ống đứng, sự kết hợp này vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, tự tin.

Ngược lại, nếu bạn vẫn lưu luyến chiếc áo dạ đen kinh điển, thì quần trắng sẽ đóng vai trò là "cứu tinh" để set đồ không bị tối tăm. Sự tương phản trắng - đen luôn mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, hiện đại và không bao giờ lỗi mốt. Hãy ưu tiên những chiếc áo dạ dáng suông (dáng H), đường cắt may sắc sảo. Nó sẽ giúp che đi mọi khuyết điểm cơ thể, đồng thời khi kết hợp với quần trắng sẽ tạo nên một đường thẳng tắp, giúp người mặc trông cao ráo và thanh thoát hơn rất nhiều.

Thanh lịch chốn công sở: Quần trắng và áo vest/blazer

Đừng nghĩ vest chỉ dành cho những chiếc quần âu đen cứng nhắc. Hãy thử "đổi gió" style đi làm bằng cách phối blazer với quần trắng xem sao. Một chiếc blazer màu nâu tây, màu be hay kẻ caro khoác ngoài, bên trong là áo thun hoặc áo giữ nhiệt, dưới là quần trắng suông - đây chính là công thức của những quý cô Hàn Quốc sành điệu.

Màu trắng của quần sẽ làm mềm đi sự nghiêm túc, cứng nhắc của chiếc áo vest, giúp tổng thể trang phục trở nên trẻ trung, nữ tính hơn mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cần thiết. Đặc biệt với những chiếc áo vest kẻ caro (plaid blazer), quần trắng sẽ đóng vai trò trung hòa, giúp rối mắt, giữ lại nét hoài cổ nhưng vẫn đan xen hơi thở hiện đại.

Mặc quần trắng mùa đông không khó, nhưng để đẹp "không góc chết", bạn cần nhớ một quy tắc cốt lõi: Chất liệu và phom dáng. Vì màu trắng rất dễ làm lộ khuyết điểm, nên hãy tránh xa những chất liệu quá mỏng manh, nhăn nhúm. Hãy đầu tư vào những chiếc quần có chất vải dày dặn như dạ ép, kaki dày, nhung tăm hoặc denim trắng. Về phom dáng, quần ống đứng (straight leg) hoặc ống suông nhẹ (wide leg) là lựa chọn an toàn và tôn dáng nhất, tránh mặc quần quá bó sát (skinny) nếu bạn không sở hữu đôi chân siêu mẫu.

Mùa đông năm nay, hãy thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn, cất tạm chiếc quần đen vào tủ và diện lên mình chiếc quần trắng tinh khôi. Bạn sẽ thấy, đôi khi chỉ cần thay đổi một món đồ nhỏ cũng đủ để tâm trạng và khí chất của mình bừng sáng giữa trời đông lạnh giá.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Routine

Nơi mua: La Chapelle Special Store

Nơi mua: Zara



