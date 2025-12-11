Sốc visual: Minh Hằng trẻ đến độ này thì bái phục!

Minh Hằng vừa khiến không ít người hâm mộ "sốc visual" khi công khai hình ảnh "đảo ngói" hoàn toàn với chiếc mái thưa nhí nhảnh, cùng màu tóc nhuộm cam sáng rực rỡ. Với diện mạo mới này, gương mặt của mỹ nhân 38 tuổi bỗng trẻ hơn cả chục tuổi, như quay ngược về thời đôi mươi đầy thanh xuân.

Tóc mái thưa cùng màu nhuộm cam sáng tôn lên làn da trắng của Minh Hằng, thành công giúp cô trẻ ra nhiều tuổi (Nguồn @tanthegioi2605, IGNV).

Điều đặc biệt là với vóc dáng thon gọn, săn chắc hiện tại, Minh Hằng phiên bản 2025 có lẽ còn ăn đứt chính mình thời là "bé Heo" mũm mĩm những năm đầu sự nghiệp. Chiếc mái thưa tạo điểm nhấn cho đôi mắt to tròn, trong khi màu cam sáng khiến làn da của cô trông rạng rỡ và tươi tắn hơn bao giờ hết.

Góc nghiêng khó nhận ra Minh Hằng đã ở ngưỡng U40.

Nếu theo dõi Minh Hằng, khán giả sẽ không còn lạ lẫm với việc nữ ca sĩ vài năm lại làm mới hình ảnh một lần. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi đã trở thành bà mẹ trẻ, cô thường "cất gọn mái", lựa chọn kiểu tóc lộ trán để tạo sự trưởng thành, nghiêm túc và quyến rũ hơn, phù hợp với độ tuổi và hình ảnh doanh nhân.

Việc Minh Hằng bất ngờ quay trở lại với mái thưa sau nhiều năm khiến fan hâm mộ vô cùng bất ngờ và thích thú. Đây dường như là một tín hiệu rằng Minh Hằng đang muốn "trẻ trung hóa" hình ảnh của mình, chuẩn bị cho những dự án sắp tới.

Thời gian qua nữ ca sĩ trung thành với kiểu tóc không mái, trưởng thành và cá tính.

Không phải lần này nhưng trước đây Minh Hằng thậm chí còn có lúc khoe tài làm tóc cực "nghệ", khi hướng dẫn fan cắt tóc tại nhà. Năm 2022, một layout tự làm tóc của Minh Hằng còn viral tận Trung Quốc. Theo đó, tờ China Times khi ấy đã có bài viết chia sẻ hình ảnh của Minh Hằng kèm theo câu từ có cánh, gọi cô là "nữ thần nổi tiếng người Việt Nam", Minh Hằng cũng tíu tít khoe ngay bài viết này trên trang cá nhân rồi giải thích: Vì một lần nhấp kéo sấy gội cẩn thận mà tấm hình viral rần rần…

Thời điểm đó trang tin xứ Trung nhận xét Minh Hằng không thường xuyên đăng ảnh gợi cảm trên Instagram, nhưng mỗi lần đều trở thành tâm điểm, cuốn hút dân mạng, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho Minh Hằng vì sự cá tính, sôi nổi.

Có lẽ mỗi lần để tóc mái, nhan sắc Minh Hằng lại lên hương.



