Tín vật mà dâu hào môn Tăng Thanh Hà và Linh Rin cùng tin tưởng

Sau siêu hôn lễ hoành tráng của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, các thành viên của đại gia đình này lại được công chúng chú ý hơn bao giờ hết. Đặc biệt là hai nàng dâu xinh đẹp: Tăng Thanh Hà và Linh Rin.

Từ khi Linh Rin trở thành thành viên của gia tộc tỷ phú, 2 cô dâu hào môn nổi tiếng thường xuyên được đặt lên bàn cân vô hình để so sánh về nhan sắc, phong cách và khí chất. Tuy nhiên, điểm chung rõ ràng và đẹp đẽ nhất giữa họ chính là cuộc hôn nhân viên mãn, đáng ngưỡng mộ, cùng được gắn kết bởi cặp nhẫn cưới huyền thoại của làng trang sức xa xỉ: Cartier Love Ring.

Hai cặp đôi tài sắc vẹn toàn của gia đình tỷ phú Jonathan.

Một điều thú vị rằng: cả Tăng Thanh Hà và Linh Rin đều lựa chọn mẫu Cartier Love Ring - Mini Model Pavé với giá $5,550 (hơn 146 triệu đồng). Đây là phiên bản nữ tính và lộng lẫy nhất trong dòng Love Ring khi sở hữu 72 viên kim cương brilliant-cut tổng trọng lượng 0.19 carat được đính kín trên thân nhẫn.

Thiết kế mini model mảnh mai hơn classic, phù hợp với đôi tay nhỏ nhắn của phụ nữ châu Á. Các viên kim cương được đính theo kỹ thuật pavé (đính kín như lát gạch), tạo hiệu ứng lấp lánh liên tục dưới ánh sáng. Cùng với đó điểm nhấn đặc trưng của dòng Love vẫn hiện diện qua các chi tiết ốc vít được khắc nổi tinh tế.

Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn lên xe hoa năm 2012. Đến nay sau 13 năm hôn nhân, cả hai vẫn liên tục được nhìn thấy đeo nhẫn cưới không rời.

Trong khi đó, Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn cùng chọn phiên bản Cartier Love Ring - Classic Model 3 Diamonds có giá $4,600 (hơn 120 triệu đồng). Đây là phiên bản nam tính hơn với thân nhẫn rộng, chắc chắn, chỉ điểm nhấn bằng 3 viên kim cương brilliant-cut tổng trọng lượng 0.23 carat tại các vị trí xen kẽ. Thiết kế này vừa đủ sang trọng để thể hiện đẳng cấp, vừa không quá rườm rà để nam giới có thể đeo hàng ngày một cách thoải mái.

Mặc dù cùng chọn Cartier Love Ring, nhưng hai cặp đôi lại có sự khác biệt tinh tế trong lựa chọn màu sắc. Vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn yêu thích sự tinh tế, hiện đại của white gold (vàng trắng). Màu bạch kim sang trọng này hoàn hảo với phong cách tối giản, thanh lịch mà Hà Tăng luôn theo đuổi. Vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn lại chọn sự cổ điển, ấm áp của yellow gold (vàng vàng), mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông.

Cartier Love Ring cũng là lựa chọn của "cậu ba" Phillip Nguyễn và bà xã Linh Rin.

Love Collection ra đời năm 1969 tại New York bởi nhà thiết kế huyền thoại Aldo Cipullo của Cartier. Lấy cảm hứng từ những chiếc đai trinh tiết thời Trung Cổ, Cipullo đã tạo ra một thiết kế táo bạo: một chiếc vòng được "khóa" lại bằng các ốc vít, tượng trưng cho việc khóa chặt tình yêu mãi mãi. Với thiết kế kinh điển cùng ý nghĩa tôn vinh tình yêu vĩnh cửu, Cartier Love Collection là lựa chọn hàng đầu trong wish list của nhiều các cặp đôi khi lựa chọn nhẫn cưới.