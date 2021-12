Tủ đồ của Song Hye Kyo trong phim mới chỉ loanh quanh toàn đen-trắng-be, nhưng đẳng cấp khó ai sánh bằng

Song Hye Kyo không chỉ là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất làng phim Hàn, sở hữu một loạt tác phẩm truyền hình có rating khủng, mà cô còn là biểu tượng thời trang của màn ảnh nhỏ xứ kim chi.

Gần như trong mọi bộ phim, phong cách thời trang của cô nếu không gây sốt, được người người "đu" theo, thì cũng khiến công chúng trầm trồ khen ngợi. Trong bộ phim mới nhất "Now, We Are Breaking Up", style của Song Hye Kyo được xây dựng theo hướng rất khác so với những bộ drama trước.

Không ngọt ngào và trendy như trong "Hậu Duệ Mặt Trời", hay đậm chất tài phiệt như khi hóa thân vào vai nữ giám đốc khách sạn trong "Encounter", Song Hye Kyo của "Now, We Are Breaking Up" có style xoay quanh toàn gam màu trung tính, nhưng không kém phần phóng khoáng, thú vị, rất ra dáng nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Và trong trường hợp, chị em thích phong cách tối giản mà thời thượng, sang trọng, style của Song Hye Kyo trong "Now, We Are Breaking Up" chính là nguồn tham khảo tuyệt vời.

Set đồ gồm áo thun kẻ ngang + blazer đen + chân váy trắng của Song Hye Kyo có sự hòa trộn cực ăn ý giữa nét trẻ trung và sự trang nhã, thanh lịch. Đặc biệt là khi nhấn nhá một chiếc dây chuyền mắt xích nổi bật, tổng thể trang phục này càng thêm ấn tượng, sang chảnh dù chỉ mang gam màu đen trắng.

Sự kết hợp giữa tông màu đen và be tưởng tẻ nhạt, nhưng lại là "chìa khóa" giúp chị em có được vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch. Với combo áo đen + áo khoác dài màu be, Song Hye Kyo đã đeo một đôi khuyên tai tròn để vẻ ngoài lộng lẫy hơn, nhưng không phá vỡ đi nét tinh tế.

Combo váy đen và áo khoác lửng tạo thành đường cut-out trước thềm ngực đã mang đến cho Song Hye Kyo vẻ ngoài gợi cảm, mà tinh tế. Đôi boots cao cổ là một mảnh ghép vô cùng lý tưởng vì giúp tổng thể trang phục cá tính, sang chảnh hơn.

Song Hye Kyo yêu kiều và sang trọng tuyệt đối khi diện mẫu áo nhung đen, cổ viền đăng ten nổi bật. Đôi khuyên tai ngọc trai chính là điểm nhấn không thể hoàn hảo hơn cho bộ đồ.

Áo trench coat màu trắng, dáng dài là một item nàng công sở nào cũng nên bổ sung cho tủ đồ, vì mẫu áo khoác này có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục. Thêm nữa, áo trench coat màu trắng rất thanh lịch và trang nhã. Cứ nhìn Song Hye Kyo ghi trọn điểm phong cách với kiểu áo khoác này, chị em sẽ muốn bổ sung ngay cho tủ đồ.

Nhân vật của Song Hye Kyo vẫn trung thành với lối diện đồ mang màu sắc nhã nhặn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc chân váy da mang tông màu đỏ nâu đã giúp cả tổng thể trang phục thêm phần ấn tượng, hút mắt. Song song với đó, mẫu áo trench coat màu ghi xám mang đến vẻ ngoài chuẩn thanh lịch, tinh tế cho người mặc.

Diện áo trench coat nhấn eo như một chiếc váy dài, Song Hye Kyo toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp. Đôi giày boots cao cổ là một lựa chọn hoàn hảo để kết lại set đồ, giúp vẻ ngoài trông xịn hơn nữa, lại tôn dáng tốt.

Ngay cả khi đi dự tiệc, Song Hye Kyo cũng nói không với màu mè. Dẫu vậy, combo áo sơ mi lụa kết hợp với váy đen bồng xòe, nhấn đôi khuyên tai lấp lánh của Song Hye Kyo vẫn hết sức sang trọng, lộng lẫy.

Áo blazer đen là lựa chọn luôn đúng. Song Hye Kyo diện mẫu áo này bên ngoài áo len trắng, và có được outfit trẻ trung, đầy thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm